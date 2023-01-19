Enjin 於 2009 年在新加坡推出，並迅速成為最大的遊戲社區創建平台。它的流行導致了 ENJ 的誕生，這是一種加密貨幣和智能合約，旨在以最低的交易費用在社區中建立信任和安全。

Enjin 讓用戶無需編碼即可創建 NFT。此外，當其他用戶通過 Enjin 市場交易數字資產時，用戶可以獲得報酬。

ENJ 的市值超過 4.5 億美元，流通供應量為 10 億。 2023 年初，ENJ 幣兌美元匯率上漲近 100%，今天僅為 16% 左右。

那麼現在購買 ENJ 安全嗎？

ENJUSD 圖表源自 TradingView

加密貨幣寒冬是否在 2022 年結束？

加密貨幣市場在 2022 年遭遇了一系列壞消息。首先，Bitcoin 領跌，領先的加密貨幣從 6 萬多美元暴跌至 2 萬美元以下。

多年來，Bitcoin 愛好者一直主張機構投資者盡快採用加密貨幣。最終，採用了，但隨之而來的是，Bitcoin 與常規市場的相關性增加。

也就是說，Bitcoin 在 2022 年受到強勢美元的重創。此外，它主要受影響整體市場的基本面消息所影響，例如美國通脹或美聯儲政策變化。

因此，加密貨幣行業的投機者迅速將注意力轉向了其他代幣。但 Bitcoin 的重要性對整個行業來說確實很重要。

因此，當 Bitcoin 在 2022 年初躍升超過 21,000 美元時，它引發了大多數加密貨幣市場的類似走勢。

ENJ 是緊隨其後的項目。在去年年底形成下降楔形模式後，它在 2023 年上漲了近 100%。

那麼，是否可以認為 2022 年的加密貨幣寒冬已經結束了？

此時，ENJ 在過去提供支撐的區域測試阻力。如果 Bitcoin 的反彈沒有結束，那麼看到 ENJ 突破阻力位就不足為奇了。