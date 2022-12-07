Metacade 看起來已準備好實現 20 倍的價值躍升

目前，元宇宙代幣構成了加密貨幣世界中 一些最大 和最成功的項目。現在絕對是考慮在加密貨幣領域大幹一場以獲得巨大回報的時候了。有大量代幣準備好升值，但很少（如果有的話）可以與 Metacade 的原生代幣 MCADE 的上漲潛力相提並論。

當加密貨幣牛市回歸時，MCADE 具有獨特的價值上漲優勢。下面解釋了為什麼 Metacade 可以將其價值提高 20 倍，因此請繼續閱讀以了解更多資訊。

什麼是 Metacade？

Metacade 有望成為 Web3 的第一個社區遊樂中心，為用戶提供一系列遊戲。這是元宇宙中的一個聚會場所，遊戲玩家可以聚在一起閒逛並嘗試最新的 GameFi 項目。這也是遊戲玩家可以直接與遊戲開發者聯繫以參與新遊戲開發的空間。

Metacade 將最偉大的 GameFi 項目、社區活動和其他遊戲玩家放在一個每個人都可以訪問的地方。這種宏偉、全面的願景使 Metacade 的潛力如此巨大。

MCADE 是為 Metacade 宇宙提供動力的代幣。它用於管理項目並讓社區參與 Metacade 的發展方向。人們將使用它來支付遊戲費用、參加競爭性錦標賽和發布招聘啟事等。

是什麼讓 Metacade 如此與眾不同？

大多數 GameFi 項目僅提供單一的遊戲，無論玩家喜歡或不喜歡。而其他項目，如 Decentraland 和 The Sandbox，則為用戶提供了一個獨特的平台，但給他們的遊戲選擇也很少。然而，Metacade 是遊戲玩家可以訪問許多遊戲的地方，這意味著每個人都可以找到自己想玩的東西。

Metacade 也正在成為元宇宙中邊賺邊玩遊戲的中心樞紐。這給了它一個更大的總潛在市場，並顯著增加了它的上行潛力。而隨著 P2E 遊戲的發展，這種潛力預計只會隨之增長。

Metacade 背後的團隊還計劃過渡到 DAO，一旦項目建立起來，就將項目的控制權移交給社區。這可以將其變成一個真正去中心化的中心，提供 Web3 遊戲所提供的一切。

為什麼 MCADE 的價值可以提高 20 倍

要了解為什麼 MCADE 的價值可以提高 20 倍，重要的是要列出一些數字。

MCADE 目前正在進行預售，預售分為 9 個階段。價格從每個代幣 0.008 美元開始，並將逐漸上漲，直到在第 9 階段結束時達到每個代幣 0.02 美元。MCADE 的最大總供應量為 20 億，預售時有 14 億個代幣。

根據這些數字（0.02 美元/代幣 x 14 億美元的 MCADE 供應量），我們在預售結束時得到的市值略高於 2800 萬美元。

2800 萬美元的市值只是起點。如果從該價值上漲 20 倍， Metacade 的市值將達到約 5.6 億美元。或者，換句話說，如果達到 5.6 億美元的市值，每個代幣將從預售後的 0.02 美元漲到約 0.40 美元。

20 倍現實嗎？

MCADE 需要達到 0.40 美元才能實現 20 倍的躍升，所以是時候問問這個增長幅度是否現實了。最簡單的方法是將 Metacade 與這個一般利基市場中的其他項目進行比較。

Decentraland 的峰值市值達到近 70 億美元， Sandbox 的市值峰值達到近 100 億美元。其他項目，如 DeFi Kingdoms ，在其市值高峰期達到了超過 10 億美元的市值。

最重要的是，在上一次加密貨幣牛市期間，一般 GameFi/元宇宙領域中超過 5.6 億美元估值的項目並不在少數。

這意味著將來可能還會發生更多事情。問題是 Metacade 是否會成為其中之一。而現在，所有跡像都表明它肯定會。

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Metacade 是一個具有巨大潛力的新興項目。Metacade 絕對可以達到 5.6 億美元的市值，達到預售價位的 20 倍。這是因為它已經脫穎而出，成為加密貨幣領域最具創新性的項目之一。它擁有極其龐大的潛在受眾，並且起步價足夠低，可以讓您的投資獲得盡可能多的回報。

只是不要等太久。早鳥價的供應時間有限。