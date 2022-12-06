由於信任被打破，FTX 崩盤後 200,000 個 Bitcoin 淨流出交易所

關鍵要點

與 FTX 之前相比，交易所餘額減少了近 200,000 個 Bitcoin，因為客戶已經對交易所完全失去了信任

這超過了 6 月份的 Celsius 破產，在 Celsius 倒閉後的一個月內，有 128,000 個 Bitcoin 從交易所撤出

Terra 在 5 月崩盤，但由於它是一個 DeFi 協議，因此當時人們對中心化機構的信任尚未破裂

只有時間才能證明 FTX 破產的蔓延有多嚴重

對加密貨幣交易所的信任正處於 歷史最低點 。原因不難理解，因為 FTX 的崩盤 給整個行業帶來了衝擊波。不到一個月前，FTX 還被認為是目前最安全的交易所之一。

客戶從 FTX 提取 Bitcoin

數字證明了這一點。我們在 CoinJournal.net 的鏈上進行了觀察，看到 Bitcoin 在 FTX 破產後以 前所未有的速度 流出交易所。

在 FTX 事件曝光後的 27 天內，近 200,000 個 Bitcoin 已從交易所撤走。似乎數以千計的 Bitcoin 持有者正帶著自己的 Bitcoin 逃到山上，以求安全的冷庫。

“當談到交易所時，FTX 是一級交易所。它的崩盤理所當然地嚇壞了投資者。交易所的透明度低得令人難以置信，現實是，幾乎不可能知道幕後發生的事情。Bitcoin 從這些交易所轉移表明客戶正在意識到這一點” ，CoinJournal 主管 Max Coupland 說。

不幸的是，FTX 醜聞遠非今年唯一震撼加密貨幣的醜聞。那麼，這次客戶的反應有何不同？

Celsius 帶來了類似的恐慌

當 Celsius 於 2022 年 6 月 12 日星期日向客戶發送一封電子郵件，稱其將暫停平台的提款服務時，這對在該平台上持有資產的任何投資者來說都是一把利劍。

雖然這些資產顯然無法獲得，但隨著崩盤風氣繼續在整個行業蔓延，客戶很快就擔心其他借貸平台上持有的資金可能很快就會受到威脅。

這裡的關鍵區別在於，交易所沒有受到壓力。儘管如此，客戶仍然感到恐慌，如下圖所示。在接下來的一個月裡，交易所餘額減少了 128,000 個 Bitcoin，在 Celsius 宣布破產後不久，超過 100,000 個 Bitcoin 在 5 天內流出。

Terra 死亡螺旋是不同的

今年撼動加密貨幣市場的第三個令人震驚的變量是 5 月份的 Terra 死亡螺旋。事實上，這就是一切的開始。Celsius 陷入了隨之而來的危機（ 我也被捲入其中）——與 Three Arrows Capital、Voyager Digital 和許多其他公司一起。

值得注意的是，這也是貿易公司 Alameda Research 蒙受巨大損失的時候，據稱 Bankman-Fried 將客戶存款從 FTX 匯出以支撐公司的流動性。所以在某種程度上，這一切都源於 Terra。

但 Terra 的不同之處在於，它不是一家中心化公司，而且被證明資不抵債。這是一個模型有缺陷的去中心化金融協議。因此，客戶的反應大相徑庭。

我們可以通過查看下圖中 Bitcoin 在交易所的流動情況來了解這一點。

請注意，頭幾天顯示大量 Bitcoin 湧入交易所。這是 Luna Foundation Guard 持有的戰備基金，當 Terra 拼命掙扎以捍衛掛鉤時，它被送到交易所進行兌換。

之後，活動非常正常，Bitcoin 流入和流出交易所之間沒有明顯的模式。

2022 年總結

自 2014 年 Mt Gox 崩盤以來，對交易所的信任度從未如此低。但縱觀全年的交易所活動，很明顯有兩起事件比其他任何事件都更能破壞這種信任：Celsius 和 FTX。

關於未來，只有時間才能證明加密貨幣的聲譽在長期內受到的損害有多嚴重。

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