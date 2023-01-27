Metacade ——加密貨幣最大的 GameFi 遊樂中心正在預售中

對於一個看起來有可能大規模顛覆 價值 2000 億美元 行業的項目的出現，是一次罕見的機會。在一個加密貨幣項目的預售期間，投資者有機會在其價值爆炸之前以折扣價購買該代幣。

Metacade 看起來可能是這些機會之一，越來越多精明的投資者悄悄湧向預售，正如該項目在短短 9 週內賺得令人難以置信的 350 萬美元所證明的那樣。

什麼是 Metacade？

Metacade 已 制定 計劃在元宇宙中建立一個令人難以置信的邊玩邊賺（P2E）遊樂中心，通過將游戲行業的利潤重新分配給遊戲玩家本身來徹底改變遊戲，讓他們與朋友聯繫並玩他們最喜歡的遊戲，所有這些都在一個綜合遊戲社區中心進行。

這個 P2E 遊樂中心看起來將成為整個加密貨幣世界中最大的，這將使 Metacade 處於領先地位，從巨大的網絡效應中受益，並在不斷增長的加密貨幣遊戲空間中獲得巨大份額。

Metacade 如何運作？

Metacade 目前處於加密貨幣預售階段，以夢幻般的 P2E 遊樂中心為中心，但也具有廣泛的補充功能。整個平台的一個連續主題是獎勵，用戶有很多機會通過一系列不同的行動賺取代幣。

用戶不僅會因為在 P2E 遊樂中心中玩遊戲而獲得獎勵，還會通過競爭和錦標賽遊戲獲得獎勵，讓那些喜歡挑戰的人能夠參加玩家社區，從而有機會獲得獎品和代幣獎勵。例如，通過提供創意或撰寫遊戲評論為平台做出貢獻的用戶也可以獲得獎勵，這為用戶提供了一種激勵結構，有助於隨著時間的推移改進和發展平台。

以這種方式使用獎勵意味著隨著路線圖上線，該項目的採用率可能會激增，從而為該項目建立大量動力並使其能夠非常迅速地達到臨界質量。一旦用戶群到位，該項目將受益於網絡效應，有助於留住用戶並確保項目的持續增長。

該項目由效用代幣 MCADE 推動，該代幣在平台的運作中起著關鍵作用。MCADE 不僅是街機系統的重要組成部分和用戶進入平台的入口，而且它實際上是項目的貨幣。該代幣用於從購買商品到參加錦標賽的一切，確保隨著採用率的增長，同時產生對 MCADE 的需求越來越多。

MCADE 也可以用於質押，這意味著持有者有足夠的耐心等待隨著時間的推移不可避免的價格上漲，也可以獲得被動收入。暫時提交他們的 MCADE 代幣將支持平台的安全和發展。

另一項關鍵創新是 Metagrants 計劃，它為 MCADE 持有者提供了對有才華的遊戲開發者向社區推銷的項目進行投票的能力。MCADE 持有者的投票決定了哪些項目獲得資助——然後在平台上發布——這意味著他們對平台的未來發展方向有直接的發言權。

MCADE 能達到 1 美元嗎？

由於 Metacade 提供的極高潛力，儘管 MCADE 處於加密貨幣預售的早期階段，但已經有人在談論 MCADE 的代幣價格可能會漲到多高，這並不會讓任何人感到驚訝。

雖然 1 美元聽起來可能比預售價格大幅上漲，但如果 Metacade 僅能獲得 2000 億美元遊戲市場的 2% 作為其市值，MCADE 的價格將達到 2 美元——這是預售階期間代幣價格的 250 倍！

Metacade 是一項不錯的投資嗎？

Metacade 已經成為 2023 年最值得投資的有力候選代幣，由於其潛力，人們對該項目產生了難以置信的興趣。希望參與的投資者需要迅速採取行動，因為 Metacade 加密貨幣預售看起來不會持續很長時間。