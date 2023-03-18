Metacade 的預售在 2023 年 4 月達到 1090 萬美元。MCADE 代幣成為當今最佳投資項目之一的 5 大原因。

自從出現在加密貨幣領域以來，新人 Metacade 引起了巨大轟動，將自己確立為一個高潛力的投資機會，可以為那些利用該項目炙手可熱的預售折扣價的人帶來可觀的利潤。

Metacade 正在成為一個可能在未來幾年引領市場的加密貨幣項目，因此預售吸引了大量關注——在短短 16 週內就籌集了令人難以置信的 1090 萬美元。

Metacade 是最佳投資項目之一嗎？

自推出備受讚譽的加密貨幣 白皮書 以來，Metacade 一直是許多投資團體關注的焦點。Metacade 的全面計畫將自己定位於蓬勃發展的 GameFi 運動的核心，許多專家都將其吹捧為一個注定會提供令人矚目的回報的項目。

但為什麼許多人相信 Metacade 具有獲得如此巨大回報的潛力呢？雖然有幾個不同的因素在起作用，但以下是許多人將 Metacade 視為目前最佳投資項目之一的五個最重要的原因：

Metacade 將擁有全球最大的邊玩邊賺（P2E）遊樂中心 P2E 遊樂中心支持從休閒到競技的各種遊戲風格 廣泛的獎勵系統使所有為 Metacade 生態系統做出貢獻的人受益 遊戲玩家可以直接通過 Metagrants 計畫直接決定遊戲開發項目 MCADE 持有者能夠利用精心設計的質押選項

MCADE 能否在 2023 年達到 1 美元？

Metacade 預售將看到 MCADE 的價格在最後階段上漲至 0.02 美元，領先於初始 DEX 產品（IDO）。該項目的巨大潛力意味著這，可能會引起那些看到潛力但錯過預售的投資者的興趣激增，並且隨著技術發布和 CEX 上市都將於 2023 年到期，價格大幅上漲似乎是不可避免的。

由於 Metacade 擁有許多可能會產生巨大用戶增長的功能，例如即使是非遊戲活動的收入機會，只要它們改善用戶體驗，這可能會產生推動 MCADE 價格上漲所需的購買壓力，突破 1 美元的障礙可能比許多人想像的要早。

什麼是 Metacade？

Metacade 是一個遊戲生態系統和社區中心，允許遊戲玩家在世界上最大的同類遊樂中心中玩自己喜歡玩的遊戲來賺取收入。無論他們喜歡哪種遊戲風格，這意味著無論玩家喜歡休閒遊戲還是更具競爭力的遊戲，他們要與社區中的佼佼者進行較量，Metacade 都能滿足他們的要求。

該項目迎合了盡可能廣泛的遊戲玩家，並在此過程中將自己與目前正在開發的絕大多數 Web3 遊戲項目區分開來。設計良好的獎勵系統可以讓用戶從一系列不斷推動生態系統改進的激勵措施中受益，而白皮書中提出的整體設計決策理所當然地產生了極大的興奮。

MCADE 如何運作？

Metacade 生態系統由作為平台貨幣的 MCADE 代幣推動。除了用於為遊戲和其他活動提供獎勵外，該代幣還擁有激勵長期持有該代幣的質押選項。

也許生態系統中最受歡迎的功能之一是 Metagrants，這說明了 Metacade 團隊做出的深思熟慮的戰略選擇。該項目允許遊戲開發團隊向 Metacade 社區推銷自己的遊戲創意和原型，讓用戶自己提供回饋。根據收到的反映，MCADE 持有者未來將能夠利用該代幣賦予他們的治理權，為值得 Metacade 金庫資助的項目投票。

Metacade 具有最佳投資的所有關鍵特徵

作為一項投資，Metacade 具有許多積極的品質，所有這些都促成了迄今為止預售所取得的巨大銷量。由於 GameFi 為遊戲玩家的愛好提供收入激勵，遊戲行業的擴張時機已經成熟，Metacade 很可能會在未來幾年推動這一運動向前發展。

該項目被該領域的專家認為是目前最佳投資項目之一，我們可以看到那些能夠以預售價格獲得 MCADE 代幣的人，在未來幾年將經歷一段令人難以置信的激動旅程。