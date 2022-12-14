在 Metacade 的測試預售中售出超過 93.3 萬美元的代幣，離售罄僅剩 12%

加密貨幣投資者正湧入 Metacade 測試階段預售，以最低價格購買該代幣。世界上第一個邊玩邊賺遊樂中心 Metacade 開啟了預售， 1 個 MCADE 代幣為 0.008 美元。這個區塊鏈遊戲新人受到了加密貨幣社區的熱烈歡迎，在不到 18 天的測試階段售出了價值超過 93.3 萬美元的 MCADE 代幣

在測試階段結束後，MCADE 價格將上漲至每個代幣 0.01 美元——上漲 25%。到預售結束時，代幣價格將上漲 2.5 倍以上，達到每 MCADE 0.02 美元。

截止撰寫本文時，自 Metacade 預售開始以來，已經有驚人的 93.3 萬美元投入到該項目。在第一階段開始之前只剩下 12% 的代幣，因此在價格飛漲之前購買 MCADE 代幣至關重要。

什麼是 Metacade？

Metacade 是元宇宙和 P2E 遊戲中的下一個大事件。該平台將擁有大量街機風格的遊戲，玩家可以在這些遊戲中賺錢、競爭並與其他遊戲玩家聯繫。

Metacade 還將擁有最熱門的遊戲想法和評論、平台上和整個 GameFi 空間的趨勢排行榜，以及用戶可以與志同道合的遊戲玩家實時聊天的中心。

Metacade 不僅適用於鐵桿遊戲玩家：該平台為每個人提供了一些東西。投資者可以質押 MCADE 代幣以獲得獎勵。在名為 Metagrants 的資助計劃的支持下，企業家和開發商可以在該平台上開發遊戲。求職者可以在 Web3 中找到自己的新職位。

這個由社區驅動的區塊鏈遊戲平台將憑藉其大量的 Web3 向前能力席捲 GameFi 平台，使玩家能夠真正控制他們的遊戲體驗，將傳統遊戲遠遠甩在後面。

該平台的最終目標是建立一個遊戲玩家想要的平台，並允許其社區塑造遊戲的未來並從中獲利。最終，Metacade 將轉變為 DAO，讓專門社區能夠完全控制並繼續構建他們喜愛的平台。

如何購買 $MCADE 代幣

可以在 Metacade.co 上購買 MCADE 代幣。以下是一些簡單的步驟，可以讓您在代幣進入主要交易所並且價格飆升之前獲得您的 Metacade 代幣。

第 1 步

開設一個加密貨幣錢包。Metacade 建立在 Ethereum 區塊鏈之上，因此請確保您擁有與 ETH 兼容的錢包。 Wallet Connect 支持的錢包 是合適的。Metacade 團隊推薦 Metamask 以獲得順暢的購買體驗。

第 2 步

獲取一些加密貨幣。Metacade 可以用 ETH 和 USDT 來購買，因此在購買 MCADE 之前確保您的錢包中有足夠的其中一種貨幣。

第 3 步

將您的錢包連接到 Metacade 網站並 訪問 DEX 。您可以選擇將您的 ETH 換成 $MCADE。輸入您要購買的數量，然後單擊“購買”。

以下是有關 如何購買 $MCADE 的更多詳細資訊。

Metacade 預售取得了良好的開端

隨著測試預售代幣的快速銷售，現在是參與到這個驚人的 GameFi 項目的最佳時機。