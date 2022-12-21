我應該在 2022 年的加密貨幣市場崩盤期間購買 Metacade（MCADE）嗎？

加密貨幣市場的崩潰充滿了黃金購買機會。人們常說，偉大的項目在出售，因為熊市期間 90% 的降價意味著你可以用同樣的初始投資成本買到更多的代幣。

偉大的項目永遠不會停止建設，即使在加密貨幣市場崩盤期間也是如此。Metacade 是一個有望在該領域大展宏圖的項目，它才剛剛起步。如果你對它還不了解，請務必繼續閱讀！

什麼是 Metacade？

Metacade 是建立在 Ethereum 區塊鏈上的下一代遊戲平台。通過利用 Ethereum 先進的智能合約功能， Metacade 可以為來自世界各地的遊戲玩家創造更安全、更高效的體驗，並在加密貨幣市場崩盤期間保護自己，擁有穩定的受眾。

MCADE 是平台的原生代幣。它用於為所有區塊鏈交易提供動力，還用於在玩家享受大量街機風格遊戲時向他們提供加密貨幣作為獎勵。該項目在 2022 年加密貨幣市場崩盤期間奠定了堅實的基礎，因為它的目標是成為您可以在區塊鏈上找到的最大的一家遊樂中心，並將為遊戲玩家提供獲得 MCADE 代幣獎勵的廣泛機會。

該平台致力於為所有遊戲玩家提供有趣和公平的體驗，其核心是由社區驅動。通過在區塊鏈上建立一個先進的遊戲中心，Metacade 正在幫助創造一個新的遊戲時代，玩家可以完全控制自己的數據，並可以 在玩自己喜歡的遊戲時獲得獎勵 。

更多遊戲，更多獎勵

通過在區塊鏈上建立最大的遊樂中心，玩家將獲得比以往更多的選擇。Metacade 將擁有看似無窮無盡的街機風格遊戲項目，其中包含該領域中一些最熱門的遊戲，供 Metacade 社區成員遊玩。

有了這麼多的優惠，在市場從最近的加密貨幣市場崩盤中復蘇後，Metacade 玩家將獲得前所未有的賺錢機會。憑藉基於區塊鏈的遊戲中提供的獨特功能，所有玩家都可以在玩一些令人驚嘆的新遊戲時獲得收益。Metacade 以一種重要的方式提供了這種盈利潛力。

做出貢獻並賺取收入

除了 Metacade 提供的所有街機遊戲外，該平台還旨在成為加密貨幣社區享受的中心。玩家可以訪問該領域最佳邊玩邊賺遊戲的最新資訊，並與其他區塊鏈遊戲玩家聯繫以分享最新見解。

Metacade 將玩家與最佳機會和最有價值的創意聯繫起來。此外，用戶將因向社區貢獻見解而獲得 MCADE 代幣作為獎勵，這會直接激勵社區在邊玩邊賺遊戲世界中成長和分享樂趣。

社區治理

Metacade 致力於將玩家的需求放在首位，並確保他們的聲音被聽到，這對於在加密貨幣市場崩盤期間尋求穩定至關重要。Metacade 社區將直接決定該項目的管理方式，並且隨著時間的推移，該項目將成為一個去中心化自治組織（ DAO ）。該 DAO 將允許 MCADE 持有者影響項目的方向。

DAO 選民還將能夠影響更廣泛的 GameFi 行業的發展。新興項目將向社區提交提案，然後社區將有機會投票選出他們認為最好的項目。在做出決定後，社區將能夠通過 Metagrants 計劃提供資金，支持處於早期階段的開發團隊。

GameFi 將發展

隨著時間的推移，人們普遍預計基於區塊鏈的遊戲可以 徹底改變更廣泛的遊戲行業 。它們提供了一些傳統遊戲無法比擬的獨特功能，其中最重要的是為玩家提供綜合的賺錢機會。這對投資者來說也很重要，他們目前正在尋求即使在嚴重的加密貨幣市場崩盤期間也能提供更穩健的投資。

遊戲行業目前由少數大公司主導，例如Electronic Arts（EA）和 Activision Blizzard（ATVI）。這些公司控制著遊戲的開發和發行，這讓他們對遊戲玩家有很大的影響力。

區塊鏈遊戲很重要，因為它們為當前系統提供了一種去中心化的替代方案，無論加密貨幣市場崩盤期間的價格走勢如何。通過將權力交還給遊戲玩家，像 Metacade 這樣的項目有可能顛覆價值 1000 億美元的遊戲產業，並將大部分業務轉移到區塊鏈上。

去中心化應用（dApp）的用戶體驗逐年改善，因為區塊鏈本身變得更快、更便宜、更安全。Metacade 建立在 Ethereum 之上，從不斷擴展的生態系統中獲得所有好處，並為其社區提供一長串好處。因此，它可以發展到巨大的規模。

你應該購買 Metacade 嗎？

在 2018-2020 年市場崩盤期間推出的項目出現了一些瘋狂的百分比增長，其中一些增長了 40,000% 甚至更高。現在，在 2022 年熊市期間，MCADE 剛剛推出了預售活動，這是最早的加密貨幣投資機會，對於那些希望在最近的加密貨幣市場崩盤後重振旗鼓的人來說，這是一個非常低的門檻。

對於一個具有如此高潛力的項目來說，這些機會是非常難得的。通常，高潛力項目會保密，只提供給少數機構投資者。Metacade 的做法不同，直接向加密貨幣社區推出其代幣。

這種機會並不經常出現。雖然投資數字資產總是存在風險，並且沒有任何代幣可以保證免受加密貨幣市場崩盤的影響，但 MCADE 預售提供了巨大的上行潛力和有限的下行空間。此時，您可以以每個代幣 0.008 美元的價格購買 MCADE，這個數字在預售期間將上升至 0.02 美元。可以肯定的是，在接下來的幾個月裡，它可能值得加入你的投資組合。