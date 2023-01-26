2023 年值得購買的 6 個最佳加密貨幣以實現穩健的長期加密貨幣投資策略

經過充滿挑戰的一年，加密貨幣市場終於開始塵埃落定。2022 年的大動蕩在可預見的未來改變了市場動態和投資策略。許多投資者現在不再尋求快速回報，而是希望打長期戰略。那麼，在 2023 年購買哪 6 個最佳加密貨幣以實現可靠的長期加密貨幣投資策略？

適合您的加密貨幣投資策略的 6 個最佳加密貨幣

Metacade（MCADE） Ethereum（ETH） ApeCoin（APE） Ripple（XRP） Polygon（MATIC） Bitcoin（BTC）

1. Metacade（MCADE）

邊玩邊賺（P2E）、GameFi 和區塊鏈遊戲行業都被廣泛認為將在 2023 年及以後實現爆炸式增長。這就是為什麼圍繞 Metacade（MCADE） 及其即將推出的大量元宇宙和街機遊戲受到廣泛討論的原因。該公司計劃成為最終的 Web3 遊戲中心，遊戲玩家、開發人員和企業家在這里可以進行聯系、交流和互動，以實現互利和可能的經濟利益。

以下是 Metacade（MCADE）的運作原理。玩家將有機會從 P2E 遊戲、線上比賽、創建內容、創意和測試以及新的工作機會中獲得收入。開發人員可以直接與遊戲玩家互動，以測試和開發產品、推出新遊戲、組織有償競賽以及招聘經驗豐富的員工。最後，企業家和加密貨幣狂熱者可以質押和投資自己的 MCADE 代幣。

Metacade（MCADE）的商業模式面向所有對加密貨幣遊戲感興趣的人。這種包容性的方法因該公司明確表示有意成為 DAO 而得到進一步加強，其中每個成員都可以控制輸入和平台方向。該公司的 前瞻性路線圖 還包括 Metagrants，該計劃為平台上下一代遊戲的開發提供資金。

為什麼要購買 MCADE？

Metacade（MCADE）尚未推出，因此在考慮您的加密貨幣投資策略時，重要的是要了解其預售的成功及其路線圖中的願景。它在測試階段的預售中迅速籌集了 330 萬美元，並且已經朝著 500 萬美元的方向邁進，在 P2E 和 GameFi 行業是一個引人注目的產品。這兩個目標市場都將產生爆炸式增長，並且憑藉 火爆的預售價格 ，Metacade（MCADE）是最佳加密貨幣的首選。

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2. Ethereum（ETH）

排名第二的知名加密貨幣，在此最佳加密貨幣排名中位列第二。一些觀察家認為 Ethereum（ETH） 永遠處於 Bitcoin（BTC）之下，但這沒有抓住重點。這兩個知名項目都是數字貨幣，但 Ethereum（ETH）通過支持範圍廣泛的智能合約、去中心化應用和 DeFi 服務，提供了更多的服務。

Ethereum（ETH）激勵了許多競爭對手，他們旨在解決該平台眾所周知的批評，即高成本、可擴展性問題和緩慢的交易處理。然而，儘管一些競爭在這些目標上取得了成功，但 Ethereum（ETH）仍在繼續前進，這要歸功於其強大的功能、廣泛的接受度、穩定性、安全性和流動性。Ethereum（ETH）王位的爭奪者在達到其品質之前還有很長的路要走。

為什麼要購買 ETH？

在不確定的時期，投資者通常會尋找穩定、成熟和持久的表現者——這一規則同樣適用於加密貨幣市場。通常，這也意味著投資者將目光投向更大的公司，這些公司更有能力克服任何短期波動或問題。Ethereum（ETH）的規模絕對是推動人們加密貨幣投資策略的一個因素，但它的許多其他品質也使其成為長期最好的加密貨幣之一。

3. ApeCoin（APE）

談到最好的加密貨幣， ApeCoin（APE） 可能不是每個人的選擇，但它仍然深受狂熱粉絲的歡迎。在 Paris Hilton 和 Justin Bieber 等知名人士的支持下，ApeCoin（APE）在加密貨幣投資策略方面似乎存在分歧。批評者指出自 2022 年 3 月推出以來，其價值有所下降，而狂熱的支持者提到 NFT 的成功推出，以及幾乎沒有受到 FTX 崩盤影響的事實。

那些取得巨大成功的 NFT 發布是 ApeCoin（APE）成為加密貨幣世界寵兒的很大一部分原因。Bored Ape Yacht Club 和 Mutant Ape Yacht Club NFT 的某些持有者獲得了驚人的回報， 正是這種承諾 ——加上超級精明的營銷、巧妙的營銷、令人興奮的未來計劃以及與 Yuga Labs 的合作——讓投資者湧向 ApeCoin（APE）。

為什麼要購買 APE？

鑑於 ApeCoin（APE）被廣泛接受並廣受歡迎，許多投資者將這種迷因幣視為其加密貨幣投資策略不可或缺的一部分。但在最好的加密貨幣中，這是一個很好的長期投資嗎？是的，基於其持續流行、無與倫比的推廣、包括遊戲在內的新興生態系統和高流動性。ApeCoin（APE）有時可以很好地證明炒作是完全合理的。

4. Ripple（XRP）

Ripple（XRP）是一個典型的例子，它說明了加密貨幣如何有能力撼動老式的市場動態，並提供比傳統方法更快、更便宜、更安全的新服務。如果您曾經經歷過嘗試通過傳統金融機構進行國際轉賬的挫敗感，您將會欣賞 Ripple（XRP）閃電般的速度、便利性和低廉的費用。

有些人認為 Ripple（XRP）專注於個人客戶，但該公司更針對金融服務公司，後者使用它來為客戶提供更好的服務。Ripple（XRP）的客戶包括一些世界上最知名的金融機構，例如 Santander、Bank of America 和 UBS。這些企業表現了為什麼 Ripple（XRP）在最佳加密貨幣中得分如此之高，以及為什麼它是一項長期投資。

為什麼要購買 XRP？

儘管它被譽為最佳加密貨幣之一，但 Ripple（XRP）的房間裡有一頭大象——它正在與美國證券交易委員會就其可能違反法規的行為被提起訴訟。消極的判決顯然會產生嚴重的消極後果，但反之亦然。如果 Ripple（XRP）能夠勝訴——請記住，它擁有許多知名客戶和合作夥伴——那麼它絕對應該成為可靠的長期加密貨幣投資策略的一部分。

5. Polygon（MATIC）

一些加密貨幣完全是為了炒作，得到知名人士、華麗營銷和著名贊助的支持。但是，當你深入探索所有這些時，你往往會發現非常少的實質內容。 Polygon（MATIC） 離那個模型並不遠。如果 Polygon（MATIC）的營銷與其平台、產品範圍和功能一樣好，它肯定會取得比現在更大的成功。

Polygon（MATIC）被廣泛認為是 Ethereum（ETH）的領先第 2 層解決方案。它通過提供更快、更具可擴展性、更便宜和更靈活的事務處理。這些特質，加上它的易用性，使 Polygon（MATIC） 深受開發者和投資者的歡迎。Polygon（MATIC）平台上運行著如此多的應用，並且有如此多的開發人員參與其中，因此它是任何長期加密貨幣投資策略中的基本要素。

為什麼要購買 MATIC？

許多投資者現在更願意支持 Ethereum（ETH）等行業巨頭。這種加密貨幣投資策略可能會對 Polygon（MATIC）等與 Ethereum（ETH）密切相關的公司產生積極影響。但它低估了使 Polygon（MATIC）本身成為最佳加密貨幣之一的卓越功能、聲譽和合作夥伴關係。它的持續成功和令人印象深刻的未來計劃也標誌著它具有良好的長期前景。

6. Bitcoin（BTC）

如果您需要證明長期加密貨幣投資策略優點的證據，您只需看看 Bitcoin（BTC） 。2017 年初購買 BTC 的投資者支付了大約 1,000 美元的價格。到 2023 年初，這筆投資價值 18 倍。誠然，這個數字在 2021 年超過 68,000 美元的高位時並沒有那麼令人印象深刻，但它確實說明了採取長期觀點的價值。

自然，Bitcoin（BTC）的龐大規模意味著它總是出現在任何最佳加密貨幣排名中。自 2009 年推出 以來，Bitcoin（BTC）經歷了許多風暴。其他公司來來去去，但 Bitcoin（BTC）一直在抵抗和堅持。對於許多人來說，它是“首選”加密貨幣，而且它的市場主導地位短期內不會受到威脅。所有長期加密貨幣投資策略計劃都應包括Bitcoin（BTC）。

為什麼要購買 BTC？

大型機構投資者普遍認為，儘管發生了這麼多事，加密貨幣仍將繼續存在。這些投資者也明白追隨任何市場中最大、歷史最悠久、最受歡迎和最有價值的參與者的重要性。最後，他們比任何人都清楚，如果你玩長線遊戲，市場幾乎總會復蘇。如果 Bitcoin（BTC）是機構投資者的選擇，那麼它也應該是每個人的選擇。

適合您的加密貨幣投資策略的最佳加密貨幣：判決

如果您正在尋找最好的加密貨幣作為可靠的長期加密貨幣投資策略的一部分，那麼這裡的所有候選者都有其特定的吸引力。更重要的是，ApeCoin（APE）、Bitcoin（BTC）、Ethereum（ETH）、Metacade（MCADE）、Polygon（MATIC）和 Ripple（XRP）都有可能享受長期繁榮的未來。

選擇一個徹底的贏家可能很難，但最終，這實際上是一個簡單的決定。P2E 和 GameFi 的繁榮意味著 Metacade（MCADE）的長期前景令人驚嘆，其目前的預售也提供了極好的短期和中期收益。但是，如果您想以 最優惠的預售價格 參與其中，那就得抓緊時間了。

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