本週證明了只有一件事能影響加密貨幣價格

上週的這一天，隨著合併終於發生，Ethereum 完成了加密貨幣歷史上最大的一次軟體升級。這一切都來得非常順利，正如所期待的那樣。

在那之後的一周裡，Ethereum 價格已經下跌了 12%。

Jerome Powell 推動市場

這種情況表明，即使是像合併這樣巨大的事件也不足以克服真正控制市場的因素：宏觀形勢。我所說的宏觀形勢是指 Jerome Powell 和美聯儲的反應。

美聯儲宣布再次加息 75 個基點，這主要是受上週令人失望的通脹數據的刺激。現在向市場傳達的信息非常明確：加息將密鑼緊鼓地進行，直到通脹受到遏制。

如果之前有任何疑問，現在肯定都煙消雲散了：加密貨幣將跟隨利率而波動。

為什麼利率會控制加密貨幣價格？

加密貨幣仍然是您可以獲得的高風險投資。您在風險範圍內走得越遠，波動就越大——無論是向上還是向下。

美聯儲加息使借貸和投資變得更加昂貴，因此有助於將流動性從經濟中拉出來。這減緩了通脹，同時也威脅到經濟衰退，這是美聯儲試圖走的鋼絲。

股票會因此而下跌，尤其是高增長和科技股，傳統上它們的未來現金流折現更多。如果這些貼現率上升，那麼公司的當前價值就會降低，因此股價就會下跌。

對於加密貨幣，儘管有很多關於通脹對沖的敘述，但它還沒有到那一步。股票市場和加密貨幣之間的相關性非常高，兩者的走勢是同步進行的。

未來該何去何從？

我最近寫了很多關於這個問題的文章。雖然我相信 Bitcoin 的長期性，但在短期內，價格走勢是由宏觀環境所驅動的，這是無法迴避的事實。

就個人而言，我對經濟的發展走向非常消極，認為冬天可能真的會很難熬。如果這一預測成真，那麼 Bitcoin 將跟隨其他市場下跌。

在危機中，相關性趨於一致，因為人們普遍追求質量。投資者拋售風險資產，湧向避險資產。這是美元如此強勢的部分原因，因為它被視為所有避險資產中最安全的。

這是我們在之前的經濟衰退時期一再見證的模式。對於加密貨幣來說，這是它在短暫的歷史中經歷的第一次宏觀經濟衰退。而現在，即使發生像合併這樣的積極事件，對加密貨幣的價格走勢而言，只有更廣泛的經濟運動能影響它。