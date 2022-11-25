2023 年最投資的元宇宙加密貨幣

當 Facebook 這一 最受歡迎 的社交媒體平台將自己重新命名為 Meta 並進入元宇宙領域時，它標誌著向以元宇宙為中心的未來的重大轉變。

從那時起，元宇宙中的受歡迎程度一直在穩步發展，成為一個具有巨大潛力的機會。隨著 Web3 的推進，互聯網的格局正在發生巨大的變化，元宇宙無疑也在不斷增長。

預計到 2025 年用戶將超過 5000 萬，元宇宙中的 NFT 交易從 2022 年的 60 萬 增加到 2027 年的超過 900 萬，元宇宙顯然已成為世界上最值得投資的機會之一，許多頂級元宇宙加密貨幣項目正在攀升。

2023 年頂級元宇宙加密貨幣項目

2023 年有望成為元宇宙發展過程中的 難忘 一年，多個項目、改進措施和想法將成為互聯網未來的基石。

2023 年及以後的一些頂級元宇宙加密貨幣項目包括：

Metacade（MCADE）——社區組織 GameFi 中心 Decentraland（MANA）——虛擬土地建造者 SandBox（SAND）——虛擬遊戲世界 Pavia（PAVIA）——遊戲世界建設者 Ertha（ERTHA）——基於情節的遊戲世界 Solice（SLC）—— VR 遊戲系統 Wizardia（WZRD）—— Play2Earn RPG Axie Infinity（AXS）——基於 NFT 的區塊鏈驅動遊戲

頂級元宇宙加密貨幣項目評述

元宇宙邊玩邊賺項目的相似之處在於它們都是基於 區塊鏈 的虛擬世界，並且都使用其玩家群可以購買或可能賺取的代幣作為數字資產。這些數字資產的價值取決於項目的規模、效用和受歡迎程度，越受歡迎的價值越高。在這裡，我們將討論這些項目之間的差異，以及哪些項目最有可能在 GameFi 元宇宙中獲得最大價值。

1. Metacade（MCADE）——名列榜首，社區組織 GameFi 中心

目前最值得投資的頂級元宇宙加密貨幣項目之一是虛擬社區中心 Metacade 。顧名思義，Metacade 將是一個完全去中心化的元宇宙遊樂中心，擁有為其社區開發和選擇的各種“邊玩邊賺”遊戲。

它旨在建立一個平台，讓玩家在這裡了解 GameFi 的一切、實時談論頂級遊戲、撰寫評論以及投票選出哪些遊戲開發者獲得資助，以將自己的想法變為現實，該平台正在塑造其作為元宇宙中 GameFi 終極目的地的地位。

Metacade 是最新的元宇宙加密貨幣項目之一，但儘管如此，它似乎具有一些支持該平台真正效用的概念。通過專注於打破遊戲玩家和開發者之間的障礙，以及在其遊樂中心庫中發布結果—— Metacade 旨在主導行業的未來。

由於其仍處於預售階段，並且仍在進行中，它可以作為現在最值得投資的潛在機會之一。其他元宇宙加密貨幣項目已經起飛，但如果您想以低價進入元宇宙下一個大型項目，只需看看 Metacade。

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2. Decentraland（MANA）——虛擬土地建造者

Decentraland 於 2020 年向公眾開放，如果您無法從名稱中猜到的話，它在一個共享的虛擬世界中出售分散的土地。用戶可以在 Decentraland 宇宙中探索、玩遊戲、與其他用戶互動以及買賣數字房地產。用戶必須購買 MANA 代幣，用作遊戲內貨幣來購買土地和其他虛擬商品和服務。

作為一個可定制的虛擬空間，Dencentraland 的主要吸引力在於用戶能夠在自己購買的地塊內創建可定制體驗。這包括為用戶化身提供獨特名稱和可穿戴設備，它們也可以在用戶之間進行交易或使用 MANA 代幣進行買賣。Decentraland 自成立以來已成為頂級元宇宙加密貨幣項目之一，儘管每日用戶評分急劇 下降 ，這讓一些人質疑其相當 昂貴 的地塊的價值。

3. SandBox（SAND）——具有 VR 元素的虛擬遊戲世界

下一個頂級元宇宙加密貨幣項目是 Sandbox ，這是一個建立在 Ethereum 區塊鏈上的虛擬遊戲世界，用戶可以在其中擁有、創建、管理、玩遊戲並利用自己的遊戲技能賺錢。與 Decentraland 一樣，Sandbox 用戶可以使用該平台的代幣 SAND 購買虛擬土地。然後，他們可以使用三種集成產品中的一種來創建 3D 對象和製作 3D 動畫，並在虛擬市場上上傳和銷售自己的創作，或者構建自己的 3D 遊戲。

與 Metacade 一樣，Sandbox 也試圖將其遊戲的控制權直接交到用戶手中，而不是交到大型製作公司手中。這種權力轉移的成功將成為 Metacade 等新元宇宙空間的基石，從而避免 Sandbox 經歷的起伏。

隨著許多加密貨幣試圖從 2022 年的加密貨幣崩盤中反彈，與 Sandbox 等虛擬遊戲相關的代幣已從高位大幅回落，因為用戶難以證明 Sandbox 和其他公司在崩盤前達到的價格是合理的。

4. Pavia（PAVIA）——下一代遊戲世界建設者

Pavia 是另一個虛擬世界建設者，位於 Cardano 區塊鏈上，它擁有比 Ethereum 等更環保的加密貨幣。與 Decentraland 和 Sandbox 一樣，用戶可以購買虛擬土地，然後他們可以在上面建造。用戶可創建獨特的化身，與其他用戶化身互動，買賣自己的虛擬創作，或出租自己的土地以獲得 PAVIA 代幣。

作為元宇宙的新來者，Pavia 地塊比 Decentraland 或 Sandbox 的地塊便宜，而且遊戲的許多方面仍在開發中。Pavia 於 2022 年 1 月發布，其代幣的價值並未像其他代幣那樣大幅下跌，但仍從近 0.09 美元的高位跌至 0.01 美元左右。

Pavia 的發布時間恰好在加密貨幣崩盤之前，證明了像 Metacade 這樣在崩盤後推出的新元宇宙加密貨幣項目如何開始邁向成功。雖然許多代幣因崩盤損失了高達 99% 的價值，但那些在崩盤之後推出的代幣可以利用這種氛圍不斷升值。

5. Ertha（ERTHA）——基於情節的遊戲世界

與虛擬世界建設者 Decentraland 和 Sandbox 一樣， Ertha 是一個元宇宙加密貨幣項目，用戶可以在自己的虛擬土地上建造和創造。然而，與其他世界建設者不同的是，Ertha 基於一個遊戲情節。在遊戲中，人類在氣候災難後瀕臨滅絕，用戶需要從頭開始重建世界。這種虛擬創作和情節的獨特結合使 Ertha 成為 2023 年頂級加密貨幣元宇宙項目之一。

它與其他去中心化虛擬平台有相似之處，比如它有自己的貨幣代幣 （ERTHA），能夠探索、創建並以 ERTHA 代幣來購買和出售這些創造物。與那些沒有情節、創作沒有任何原因的遊戲相比，情節讓遊戲更符合正軌。不幸的是，對於 Ertha 來說，它也成為了時機不佳的犧牲品，它就在加密貨幣崩盤之前發布，這削弱了其代幣的價值。它仍然是說明專注的新元宇宙項目比不專注的項目更成功的一個例子。

6. Solice（SLC）——基於區塊鏈的虛擬現實遊戲系統

Solice 在 Solana 區塊鏈上運行，是第一個跨平台 虛擬現實 遊戲元宇宙。因此，它為用戶提供了在完整的 VR 世界中邊玩邊賺錢的獨特機會。這一點與 Decrentraland 和 Sandbox 等其他開放去中心化世界建設者並沒有太大區別。您仍然可以使用他們的貨幣代幣（SLC）來購買土地，然後建造、玩耍並與其他用戶進行社交，從而能夠買賣虛擬商品。不同的是，這一切都是在 VR 世界中完成的。

它的優點是您可以在這個頂級元宇宙加密貨幣項目中獲得更加身臨其境的感覺，以多種方式探索一個完全虛擬的世界，就像在物理世界中一樣。缺點是您將需要一個 VR 頭盔，可能要 花費 數百甚至數千美元。這使得 Solice 成為進入虛擬元宇宙的獨特但昂貴的玄幻旅程。

7. Wizardia（WZRD）—— Play2Earn RPG 幻想與魔法

Wizardia 是一款邊玩邊賺的 RPG（角色扮演遊戲）遊戲，用戶可以在基於情節的元宇宙加密貨幣項目中收集 NFT。目標是創造您的角色，提高他們的等級，升級他們的裝備，努力成為終極巫師。該遊戲不僅提供了精美的視覺風格，還提供了激烈的 PvP 和 PvE 戰鬥，用戶必須使用策略和力量來攀登遊戲頂級法師的排行榜。

作為一個基於情節的角色扮演遊戲，Wizardia 提供了一個基於目標的虛擬世界，它比簡單的虛擬宇宙世界建設者更具吸引力。它的貨幣代幣（WZRD）與其他代幣一樣，可用於買賣和升級您的化身和裝備，讓您邊玩邊賺錢。不幸的是，與此列表中的其他代幣一樣，Wizardia 的代幣自加密貨幣崩盤以來已經失去了巨大的價值，並且隨著遊戲內價格的調整而遠未反彈。

8. Axie Infinity（AXS）——基於 NFT 的區塊鏈驅動遊戲

如果您熟悉 Pokemon，您一定會了解另一個頂級元宇宙項目 Axie Infinity 。Axie Infinity 是 Sky Studios 開發的一款由區塊鏈驅動的線上遊戲，它結合了 Pokemon 的遊戲玩法和其他元宇宙遊戲的遊戲性。使用代幣 AXS，用戶可以購買和收集被親切地稱為 Axies 的生物。然後玩家建立自己的 Axies 並與其他用戶的 Axies 戰鬥。玩家還可以購買、出售或交易它們給其他用戶，由工作室收取交易費用。

Axie Infinity 將以生物為中心的世界的獨特性與邊玩邊賺錢的遊戲相結合，儘管自 2022 年崩盤以來，該遊戲的受歡迎程度及其代幣的價值都急劇下降。儘管如此，他們代幣的剩餘價值證明了，一個專注的、基於社區的元宇宙加密貨幣項目如何能夠從崩潰的加密貨幣宇宙中獲得成功。

2023 年投資機會比比皆是

隨著 Web3 的進步，在進入 2023 年後，頂級元宇宙加密貨幣項目的受歡迎程度和成功率應該會繼續增加。有些已經在元宇宙中佔據一席之地，而有些才剛剛開始提供巨大的投資機會。

隨著像 Metacade 這樣的新元宇宙加密貨幣項目在避免加密貨幣崩盤後進入加密貨幣領域，也隨著 GameFi 行業在範圍上將成為下一個 Apple 或 Amazon ，他們將只會收穫收益。在過去元宇宙項目成功的基礎上，Metacade 似乎正在竭盡全力超越其他更有限的項目，成為 2023 年的頂級投資之一，而且是您絕對不想錯過的項目。

幸運的是，Metacade 現在還在預售中—— 14 億個 MCADE 代幣（佔總供應量的 70%）將分 9 個階段進行，並且隨著每個階段的滿額，代幣價格都會上漲。現在正在熱售的早鳥交易是，125MCADE 僅售 1 美元，但在第 8 階段，1 美元只有 50MCADE，因此，如果您想在 2023 年大展拳腳，越快入手越好！