Trump 的 NFT 交易量超過 7,000 ETH，完美結束 2022 年

Donald Trump 系列的推出非常成功

然而，NFT 的問題很多，背後有可疑的活動

該系列總結了今年空間中爆破的多種泡沫

沒有什麼比一部引人入勝的電影以平淡無奇的結局結束更糟糕的事情了。你離開電影院時會感覺被騙了，五味雜陳。

就加密貨幣而言，2022 年看似迎來了完美的結局。應該說，這不是一部快樂的電影。今年市場陷入困境，醜聞層出不窮，“第 11 章”一詞已成為令人不安的常見說法。

現在，我們以吸引主流媒體關注的 Donald Trump NFT 系列收尾。該收藏品的數量已超過 7,000 ETH ——在撰寫本文時，這相當於 850 萬美元。該系列的底價一開始低於 100 美元，但現在接近 400 美元。

Donald Trump 的 NFT 是什麼？

Trump 系列本月減少了 45,000 件看起來像體育交易卡的收藏品。它們以這位前總統的各種不同姿勢出現，例如站在 Mout Rushmore 前，加上 Trump 的臉，或者他身著軍用裝備手持步槍，身邊有一隻狗。

但該項目的明顯成功促使許多人進一步深入研究該項目，並出現了一些有趣的結果。Twitter 用戶@NFTherder 注意到，該系列中最稀有的 NFT 有可疑的數量被一個創作者錢包囤積起來。

1/ Turns out Donald Trump minted a thousand of his own nfts to his vault wallet Keeping a giant portion of the most rare nfts in his collection for himself The 2nd minted nft was a rare 1-of-1, the chances … pic.twitter.com/3m0MQGQydp — OKHotshot (@NFTherder) December 17, 2022

儘管“每個購買者/家庭嚴格限制持有 100 張 Trump 數字交易卡”，但這個“Donald Trump 管理者”錢包收藏了 1,000 個 NFT。因此，他們不僅打破了自己的規則，而且還奪走了該系列中一些最昂貴、最吸引人的卡片。1000 個 NFT 也被存放在錢包中，該錢包從市場上的 NFT 二次銷售中收取版稅。

事情變得更加悲慘，但也更加有趣。人們很快意識到，其中幾張圖片上留有水印，這表明他們懶惰地依賴圖庫。乍一看，下面的 NFT #29355 與其他並沒什麼區別。

但如果仔細觀察 Trump 的左耳旁邊，一個“Adobe”水印清晰可見。好傢伙。

這也並非是唯一一個。

Someone found one of the NFTs still had a watermark from shutterstock on one of the Trump NFTs pic.twitter.com/wmvAPhaRP2 — Morgan (@Helloimmorgan) December 17, 2022

這裡還有其他不規範的地方。但我想我已經表達了我的觀點。

在 NFT 交易量暴跌 90% 以上的這一年裡，整個行業在疫情期間爆發式地上漲後，已經倒退了一大步。Bored Ape Yacht Club 的底價跌至 100,000 美元以下——被大多數人視為旗艦系列，它預示著更廣泛領域的麻煩。

空間清除了噪音

在某種程度上，Trump 的下跌是對加密貨幣泡沫的懷舊回歸，當時像這樣的投機性賭博隨處可見。但實際上，這提醒了我們，這個領域中的很多東西都只是噪音，是投機取巧的創造者為了快速賺錢而進行的衝動。

總體而言，今年對風險資產來說是殘酷的一年，但加密貨幣卻遭受了前所未有的破壞。另一方面，它也是泡沫行為最多的行業，1000X 截圖遍布 Twitter，NFT 易手數十萬美元，這個行業的風險管理完全缺失。

用 Trump NFT 系列來結束這一年可能無法與 Lionel Messi 壯觀的世界杯絕唱相媲美，但在某種程度上，這正是 2022 年應得的。