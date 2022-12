Trump 的 NFT 交易量超過 7,000 ETH，完美結束 2022 年

沒有什麼比一部引人入勝的電影以平淡無奇的結局結束更糟糕的事情了。你離開電影院時會感覺被騙了,五味雜陳。

就加密貨幣而言,2022 年看似迎來了完美的結局。應該說,這不是一部快樂的電影。今年市場陷入困境,醜聞層出不窮,“第 11 章”一詞已成為令人不安的常見說法。

現在,我們以吸引主流媒體關注的 Donald Trump NFT 系列收尾。該收藏品的數量已超過 7,000 ETH ——在撰寫本文時,這相當於 850 萬美元。該系列的底價一開始低於 100 美元,但現在接近 400 美元。

Trump 系列本月減少了 45,000 件看起來像體育交易卡的收藏品。它們以這位前總統的各種不同姿勢出現,例如站在 Mout Rushmore 前,加上 Trump 的臉,或者他身著軍用裝備手持步槍,身邊有一隻狗。

但該項目的明顯成功促使許多人進一步深入研究該項目,並出現了一些有趣的結果。Twitter 用戶@NFTherder 注意到,該系列中最稀有的 NFT 有可疑的數量被一個創作者錢包囤積起來。

1/ Turns out Donald Trump minted a thousand of his own nfts to his vault wallet

Keeping a giant portion of the most rare nfts in his collection for himself

The 2nd minted nft was a rare 1-of-1, the chances … pic.twitter.com/3m0MQGQydp

— OKHotshot (@NFTherder) December 17, 2022