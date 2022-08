Wing Finance 代幣的價格在過去幾天一直在上漲,尤其是自 7 月 28 日星期四以來。價格在 7 月 29 日星期五飆升至 53 美元以上的高位,然後大幅下跌至目前的 16.69 美元。 WING 代幣在過去 7 天中上漲了約 167.8%,仍然看漲。

儘管如此,投資者認為,上週的價格上漲預示著 WING 代幣可能在未來幾天跳升至更高的高位。畢竟,它目前的交易價格是大約五天前的 7 月 27 日價格的三倍多。

為了幫助想要利用 Wing Finance 代幣獲利的投資者和交易者,尤其是現在它已從周五的高點下跌,Coinjournal 特意撰寫了這篇簡短的文章,以幫助確定購買 WING 代幣的最佳場所。

欲了解更多資訊,請繼續閱讀。

現在用Binance購買WING

現在用Swapzone購買WING

Wing Finance,通常簡稱為 Wing,是一個基於信用的去中心化平台,專為去中心化金融(DeFi)項目之間的加密資產借貸和跨鏈通信而設計。

它旨在通過信用評估模塊使加密貨幣借貸服務更具包容性,從而消除在借貸中使用抵押品的需要。它還允許創建新的區塊鏈項目。

Wing 使用去中心化治理(DAO)和風險控制機制來發展債權人、借款人和擔保人之間的關係。這增加了使用該平台的項目數量,也增加了用戶對加密貨幣借貸服務的可及性

Wing 通過使用 Wing DAO 成功地解決了困擾 DeFi 行業的過度抵押問題。 DAO 建立了一個基於信用的 DeFi 協議,該協議在本體(ONT)區塊鏈上運行,它允許用戶參與決策、運營和產品設計過程。

如果您正在尋找一種在未來幾天內顯示出飆升跡象的加密貨幣,尤其是在最近加密貨幣市場崩盤之後,那麼 Wing Finance 可能是一個不錯的選擇。

儘管如此,您應該謹慎行事,因為加密貨幣市場非常不穩定,正如周末 WING 所見證的那樣,其價格在五天內升至 53 美元以上並跌至 20 美元以下。

大多數人認為,Wing Finance 週五的上漲只是一個熱身,它可能會迎來非常大幅度的起飛,尤其是在 Wing 平台上的活動不斷增加了之後。

Wing 平台近日推出了 Wing NFT 礦池,並宣布了 Wing x Flamingo 聯合活動和 Wing Polkapets NFT 空投更新。

在本週末之前,所有人的目光都集中在 60 美元的目標價上。

🚨UPGRADE ANNOUNCEMENT #Wing Flash Pools are undergoing an upgrade from 3:00 am on 1st August for optimization of $WING distribution model. 🙌

Users will be informed when the upgrade is complete.#DeFi pic.twitter.com/cSvGoRyAy0

— Wing (nft.wing.finance💙) (@Wing_Finance) August 1, 2022