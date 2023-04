5 důvodů, proč byste se měli zajímat o nový token ASI od AltSignals

Projekt AltSignals si díky obrovské důvěře, kterou získal, vybudoval silnou online komunitu 52 000 obchodníků. Poskytováním špičkových obchodních signálů napříč denním obchodování s kryptoměnami, futures na Binance, Forexem, CFD a akciemi platforma nadále umožňuje přístup k obchodům, které porážejí trh, a připravuje další inovativní obchodní nástroje.

Trh reaguje s nadšením na oznámení, že AltSignals nyní zahajuje presale zbrusu nového tokenu ASI. Jako nový užitkový token umožní přístup k funkcím nové generace napříč celou platformou, včetně inovativního a nového produktu ActualizeAI. To z něj činí potenciálně neuvěřitelnou investiční příležitost pro chytré investory a zároveň slouží k upevnění pozice AltSignals jako lídra v oblasti obchodních signálů.

Co je AltSignals?

AltSignals nabízí řadu vysoce kvalitních obchodních signálů, přičemž do dnešního dne společnost poskytla více než 3 700 signálů 52 000 uživatelům služby. Obchodníci mohou signály využívat k získání náskoku před konkurencí. Díky včasnému rozpoznání příležitostí je mohou využít a maximalizovat své zisky.

Funkce nové generace, ke které ASI poskytuje přístup, je známá jako ActualizeAI. Využívá pokročilé techniky zpracování přirozeného jazyka (NLP) a analýzy sentimentu, aby poskytla další evoluci prémiových obchodních signálů. Tento nástroj bude nepřetržitě skenovat toky tržních dat s cílem poskytovat dostupné signály v reálném čase, čímž investorům poskytne zásadní informace, které potřebují k vytváření efektivních obchodů.

Jak AltSignals funguje?

Projekt formuloval své algoritmy na základě pečlivé analýzy technických i fundamentálních dat, přičemž je dále podporován využitím strojového učení a umělé inteligence ke kontrole a hledání vzorů v tržních modelech. Tyto modely vyhledávají v datech rozpoznatelné obchodní příležitosti a vytváří signály, které jsou následně distribuovány uživatelům platformy v závislosti na přístupu k předplatnému.

Současně s presale ASI dojde ke spuštění klubu ActualizeAI Club. Tato skupina je klíčovou součástí nabídky ASI a umožňuje uživatelům přístup k předčasným verzím nových verzí algoritmu, což jim poskytuje neuvěřitelnou výhodu oproti konkurenci.

Presale kryptoměny ASI je obrovskou příležitostí

Zájem o presale ASI podporuje mnoho faktorů, a abychom docenili všechny výhody ASI jako nové kryptoinvestice, uvádíme pět nejvlivnějších.

Velikost stávající komunity AltSignals: Se zavedenou komunitou čítající více než 52 000 uživatelů má AltSignals již nyní komunitu připravenou a čekající na spuštění. To je obrovská výhoda oproti jiným projektům a mělo by to výrazně zvýšit potenciál tokenu ASI.

Míra úspěšnosti nástroje: Tým AltSignals během zpětného testování stávajících nástrojů dosáhl velkolepých výsledků, přičemž úspěšnost obchodů s ETH a BTC byla 70–83 %. To je důkazem, že další úroveň poznatků založených na umělé inteligenci prostřednictvím ActualizeAI bude pravděpodobně ještě přesnější.

Užitečnost tokenu ASI: Token ASI bude hojně využíván napříč platformou AltSignals a bude hrát klíčovou roli v možnosti uživatelů přistupovat k určitým oblastem platformy, včetně funkcí ActualizeAI, na základě držených tokenů. To bude vytvářet další tlak na růst ceny ASI, s tím, jak se bude uživatelská základna AltSignals nadále rozrůstat.

Uživatelé hodnotí AltSignals mimořádně vysoce: Skóre na serveru Trustpilot pro AltSignals je úžasných 4,9/5, což je dáno více než 500 hodnoceními „výborně“. To ilustruje úžasnou uživatelskou zkušenost, kterou nabízí. Navíc tak silná hodnocení budou katalyzátorem dalšího růstu počtu uživatelů v průběhu času.

Další příležitosti k příjmu: ActualizeAI Club je otevřen držitelům tokenů ASI a poskytuje další způsob generování příjmů, přičemž členové jsou odměňováni za příspěvky se zpětnou vazbou. Členové také získají předběžný přístup k novým verzím softwaru založeného na umělé inteligenci, což uživatelům umožní využívat špičkové nástroje.

Je presale ASI dobrou investiční příležitostí?

Každý jistě uzná, že největší výnosy si zajistí investoři, kteří kryptoměnové projekty s vysokým potenciálem nakoupí co nejdříve. To jim umožní těžit z rychlé cesty vzhůru k vysoké tržní kapitalizaci.

Odborníci napříč kryptoměnami považují presale ASI za příležitost k obrovským ziskům, která se naskytne jednou za generaci, takže není překvapením, že se již za pouhé dva dny podařilo vybrat 105 tisíc $. Mnozí poznamenali, jak vzácné je, aby projekt zahájil presale nové kryptoměny s produktem, který již dosáhl obrovských úspěchů. V kombinaci s velmi nízkými cenami ASI ve čtyřech fázích presale představuje nabídka vzácnou příležitost k potenciálně obrovským výnosům.

Stále více investorů a stávajících uživatelů AltSignals stojí ve frontě, aby si v novém krypto presale nakoupili co nejdříve, a ti, kteří budou úspěšní, se mohou těšit na vzrušující rok 2023 a další.