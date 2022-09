59 % vsazených ETH kontrolují čtyři poskytovatelé

Dobrou zprávou pro investory do Etherea je, že sloučení proběhlo a proběhlo hladce, bez problémů. Ethereum je nyní blockchain Proof-of-Stake, což znamená až o 99,95 % nižší spotřebu energie.

Ale to všechno nejsou jen zábava a hry. Problém centralizace je ten, o kterém se hodně diskutuje, ale když skočíte do řetězu a podíváte se na statistiky, ukazuje to, jak velký problém to je.

Abychom problém vysvětlili v základních termínech, aby se investor mohl stát validátorem sítě Ethereum, nyní, když je těžba zastaralá poté, co sloučení přesunulo blockchain do Proof-of-Stake, musí investor držet alespoň 32 ETH.

Toto je zjevně velká změna – v hodnotě 42 000 $ v době psaní tohoto článku – a proto to není pro většinu investorů možné. Ve skutečnosti níže uvedené údaje o řetězci ukazují, že existuje pouze 122 000 peněženek obsahujících více než 32 ETH. To je z 86 milionů nenulových peněženek.

Vstupte tedy do sázkových bazénů.

Při uzamčení svých prostředků u třetí strany se investoři mohou připojit k poolům s tak malým množstvím ETH, kolik chtějí, přičemž třetí strana shromažďuje prostředky, aby fungovala jako validátor. Představte si to jako nákup vlastního kapitálu ve společnosti – nevlastníte celou společnost, ale získáváte procento ze zisku.

Jediným problémem je, že tyto třetí strany pak ovládají obrovské množství sítě.

Ve skutečnosti zúžení na čtyři největší stakeholdery ukazuje problém. Z celkových 13,7 milionu aktuálně vsazených ETH je 4,2 milionu přes Lido, 1,9 milionu přes Coinbase, 1,1 milionu přes Kraken a 0,9 milionu přes Binance. To je 59 % celkové hodnoty vsazené pouze prostřednictvím těchto čtyř poskytovatelů.

Data jednoduše vysvětlují, proč se někteří obávají, že sloučení s Proof-of-Stake vedlo k větší centralizaci sítě Ethereum. Protože ve skutečnosti ano – a s výše uvedenými čísly je těžké polemizovat.

Je střízlivé přemýšlet o tom, co by se mohlo stát, kdyby jeden z výše uvedených poskytovatelů náhle přestal plnit své sázkové povinnosti, ať už z jakéhokoli důvodu. Možná nějaký skandál ve společnosti nebo regulační důvod (vzpomeňte si na Tornado Cash) nebo jakákoli jiná nepředvídatelná událost.

S tolika sázenými ETH proudícími přes tyto poskytovatele jde o nesmírnou hodnotu – a klíčový, centrální zdroj rizika pro celý Ethereum blockchain.