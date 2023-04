Analýza trhu 2023: Jak ovlivní zprávy o bankách v Silicon Valley spuštění presale tokenu ASI společnosti AltSignals?

Nedávný pád Silicon Valley Bank znovu oživil obavy tradičních finančních institucí, že hrozí dlouhodobá recese. Na jedné straně rostoucí maloobchodní ceny vyžadují kvantitativní zpřísňující opatření a na druhé straně rostoucí úrokové sazby poškozují finanční instituce.

Co by tato nejistota mohla znamenat pro trh s kryptoměnami, včetně Bitcoinu (BTC), altcoinů a zcela nových projektů, jako je AltSignals (ASI)?

Co by mohl znamenat pád Silicon Valley Bank pro trh s kryptoměnami?

Silicon Valley Bank, dříve 16. největší komerční banka v USA, se rychle zhroutila poté, co kvůli klasickému bankovnímu runu nebyla schopna splácet svým věřitelům . To vedlo k obavám z kolapsu amerického bankovního systému ve stylu roku 2008, který by měl dalekosáhlé důsledky pro zbytek globálního finančního trhu.

Kryptotrh pravděpodobně nebude v bezpečí před všeobecnou ztrátou důvěry ve finanční systém, nicméně Bitcoin zaznamenal v souvislosti s kolapsem banky Silicon Valley Bank nejvyšší denní nárůst ceny.

Růst ceny BTC o 45 % téměř kopíruje rychlý růst ceny zlata, což naznačuje, že velké instituce považují tuto hlavní kryptoměnu za pojistku proti finančnímu kolapsu. Altcoiny na kryptotrhu však nereagovaly stejnou silou, což může naznačovat další problémy v nadcházejících týdnech.

Zda bude kryptotrh i nadále následovat cenové vzorce Bitcoinu, se teprve uvidí. Navzdory nedávným zprávám o Silicon Valley Bank se trh s kryptoměnami nadále posouvá směrem k lokálním maximům a nové platformy, jako je AltSignals, vypadají, že jsou připraveny na tomto pohybu vydělat.

Presale ASI i během nejistých podmínek na kryptotrhu přitahuje investice

Presale kryptoměny AltSignals je dlouho očekávanou událostí, protože projekt od svého spuštění v roce 2017 podpořil více než 50 000 uživatelů ziskovými obchodními signály. AltSignals nyní rozšiřuje svou blockchainovou nabídku o sadu obchodních nástrojů poháněných umělou inteligencí s názvem ActualizeAI.

Presale ASI přilákal $112k ve stejném období, kdy se zhroutila Silicon Valley Bank. Může se jednat o netypický příznak síly ve srovnání s ostatními altcoiny na kryptotrhu, což pravděpodobně naznačuje značný růst tokenu, až bude později v tomto roce uveden na burzy digitálních aktiv.

Co je AltSignals?

AltSignals je online obchodní skupina, která využívá algoritmické nástroje k poskytování signálů s bezkonkurenční mírou přesnosti. Vlastní indikátor platformy, AltAlgo™, trvale signalizuje ziskové obchody na kryptotrhu s přesností přes 70 % a pomohl obchodníkům, kteří se přizpůsobili jeho callům, v 19 samostatných měsících 10x zvýšit hodnotu jejich portfolia.

Nový balíček obchodních nástrojů poháněný umělou inteligencí, který AltSignals v současné době vyvíjí, je navržen tak, aby optimalizoval četnost a přesnost obchodních signálů sdílených v rámci skupiny. ActualizeAI využívá zpracování přirozeného jazyka (NLP) a prediktivní modelování , aby do algoritmických ukazatelů projektu vnesla schopnosti strojového učení.

Nový token společnosti AltSignals, ASI, bude pohánět nové blockchainové služby dostupné na platformě a poskytne přímý přístup k ActualizeAI. Hlavním cílem projektu AltSignals je pomoci obchodníkům všech úrovní dovedností orientovat se ve volatilitě na kryptotrhu a zároveň dosahovat dlouhodobě značných zisků.

Jak ASI funguje?

Primárním účelem tokenu ASI je financovat vývoj a poskytovat přístup k ActualizeAI. Držitelé tokenu mohou také ASI stakovat na platformě AltSignals bez stanovené doby uzamčení a získat hlasovací práva v budoucích návrzích na řízení projektu.

Držení tokenů ASI rovněž umožní přístup do klubu AI Members Club, který obsahuje řadu dalších služeb pro komunitu AltSignals. Členové se také mohou zapojit do obchodních turnajů na nové platformě, kde jsou pro vítěze připraveny významné prize pooly.

AI Members Club přináší také lukrativní investiční příležitosti do krypto projektů v rané fázi vývoje. Presales a soukromé prodeje často patří k nejvýnosnějším investicím v oblasti Web3 a uživatelé klubu AI Members Club mohou získat přímý přístup k některým z nejvyhledávanějších příležitostí v této oblasti.

Může ASI v roce 2023 dosáhnout 0,50 $?

Token ASI byl vyzdvihován jako jedna z nejzajímavějších novinek na kryptotrhu. Token reprezentuje projekt s prokazatelně úspěšnou historií, který je připraven růst, přičemž 50 000 stávajících uživatelů již podpořilo nový vývoj.

V rámci presale se cena ASI postupně zvýší z 0,012 $ na 0,02274 $. Po dokončení presale bude token ASI spuštěn na burzách digitálních aktiv a bude podléhat volným tržním pohybům. Díky rozsáhlé využitelnosti nativního tokenu a deflační tokenomice odborníci předpovídají v nadcházejících měsících a letech výrazné zisky.

Předpověď ceny pro ASI na rok 2023 zdůrazňuje 0,50 $ jako kritickou úroveň odporu. To by znamenalo více než 20x zhodnocení od konce presale, což svědčí o jedinečné užitečnosti projektu a jeho souladu s trhem.

Má stále cenu kupovat ASI ve světle krachu Silicon Valley Bank?

ASI se při současné ceně $0.015 jeví jako hodnotný přírůstek do každého investičního portfolia. Presale může být ideální příležitostí k zapojení, protože cena pravděpodobně zůstane velmi nízká pouze dokud nedosáhne ocenění IDO ve výši 0,02274 $.

AltSignals je rychle se rozvíjející blockchainový protokol, který bude brzy poháněn umělou inteligencí. Nový token ASI poskytuje v rámci ekosystému řadu výhod a jeho zabudovaná užitečnost pravděpodobně časem osloví značný počet uživatelů blockchainu. Bez ohledu na to, zda Silicon Valley Bank vyvolá krátkodobou reakci napříč globálními trhy, AltSignals zůstává z dlouhodobého hlediska silnou investiční možností.