Bancor neustále roste: Nejlepší místa k nákupu Bancoru

Bancor od nedávné kotace na eToro stabilně roste. V době psaní tohoto článku je jeho cena 2,30 USD s 24hodinovým objemem obchodování 21,4 milionu USD. Token za posledních 24 hodin přidal ke své hodnotě téměř 4 %.

Už nemusíte dál hledat, díky tomuto krátkému článku zjistíte, co je Bancor, zda stojí za to ho koupit a kde je nejlepší nyní koupit Bancor.

Bancor se popisuje jako jediný decentralizovaný staking protokol, který uživatelům umožňuje generovat příjem s plnou ochranou před nestálou ztrátou a vystavením jediného tokenu. Byl vytvořen v roce 2017, čímž se stal prvním protokolem DeFi v historii.

Vklady vydělávají od Bancoru miliony měsíčně na poplatcích. Nabízí až 60 % APR na ether, wrapped bitcoin, AAVE, LINK, MATIC a další. Bancor je ve vlastnictví své komunity jako Bancor DAO.

Token BNT ekosystému umožňuje obchodníkům poskytovat likviditu pro fondy dostupné v síti. Likviditu může zajistit kdokoli.

Poskytovatelé likvidity mohou obdržet poplatky za obchody, které projdou jakýmkoliv poolem, do kterého přispěli. Získávají tokeny fondu, které představují jejich podíl na poplatcích, likviditě a odměnách za těžbu v poolu.

BNT Bancoru může být lukrativní investicí, ale před přijetím závazku si udělejte čas a přečtěte si alespoň několik cenových předpovědí od předních analytiků a proveďte průzkum trhu. Veškeré investiční rady berte s rezervou.

CryptoNewsZ je ohledně Bancoru mírně býčí. Podle nich je nejvyšší BNT, kterého může letos dosáhnout, 3 USD za předpokladu, že důvěra investorů bude neustále růst. V roce 2023 může dosáhnout ceny 3,55 USD.

S ohledem na technologické inovace, které Bancor plánuje v roce 2024, může jeho cena v tomto roce dosáhnout 3,77 USD.

V roce 2025 mohou komunitní iniciativy Bancoru zaměřené na dosah, vzdělávání a inovace vynést cenu až na 3,70 USD. Analytici to považují za naprosté minimum. Maximální cena, které může token dosáhnout, je 4,69 USD.

