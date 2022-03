Basic attention token by mohl krátkodobě otestovat 1 USD

Kromě býčího momenta na širším trhu jsou fundamenty BAT silné.

Basic attention token je v průlomu a nákupní objemy rostou.

BAT je jednou z fundamentálně nejsilnějších kryptoměn na trhu, což je faktor, který podporuje její šance na udržení současné rally.

BAT pohání prohlížeč Brave a vzhledem k tomu, že soukromí se na internetu dostává do popředí zájmu, používání prohlížeče Brave roste.

Basic attention token ( BAT ) je jednou z kryptoměn se skutečným případem použití. Je jednou z mála, u kterých i laik dokáže pochopit, co to znamená a jak to funguje letmým pohledem. To je velká věc, protože to znamená, že s adopcí kryptoměn na růstové trajektorii takové kryptoměny přitahují nejvíce objemů, jakmile se trhy opět zvednou.

Basic attention token je token, který provozuje ekosystém prohlížeče Brave. Brave je prohlížeč zaměřený na soukromí, který využívá své vysoké rychlosti vyhledávání jako prodejního argumentu. Na rozdíl od jiných prohlížečů, které vydělávají na prodeji uživatelských dat, inzerenti platí uživatelům za jejich pozornost při používání Brave. Každý, kdo si udělá čas na prohlížení reklam v prohlížeči Brave, dostane zaplaceno v tokenech BAT.

V podstatě čím více lidí používá Brave, tím více se používá BAT tokenů, což je plus v poptávce a dlouhodobém růstu hodnoty. Nejlepší na tom je, že přijetí prohlížeče Brave je na růstové trajektorii. Brave zatím používají více než 4 miliony lidí a čísla rostou. Má to hodně společného s funkcemi ochrany osobních údajů. Soukromí se pro mnoho lidí stále více stává velkým problémem, což znamená, že BAT má velký prostor pro růst, zvláště pokud se trhy opět změní na býčí.

Basic attention token po týdnech konsolidace propuká.

Zdroj: TradingView

Za posledních pár týdnů se BAT konsolidoval mezi 0,635 a 0,755 USD. V posledních 24 hodinách však BAT tento rozsah a s vysokými objemy překročil. Pokud si trh udrží současnou vzestupnou dynamiku, BAT by mohl krátkodobě snadno prolomit hranici 1 USD.

Souhrn

BAT je v propuku, pohybu, který byl vyvolán býčím průlomem na širším trhu. I když je však současný cenový pohyb převážně spekulativní, BAT má základní předpoklady pro udržení růstu a dosažení nových maxim v dlouhodobém horizontu.