Býčí cena Bitcoinu naznačuje zotavení krypto trhu. Chytří investoři podporují nový token ASI od AltSignals

S oživením ceny Bitcoinu se investoři v roce 2023 připravují na býčí trh. Poskytovatelé kryptoměnových signálů zaznamenávají obnovený zájem, díky své schopnosti šetřit investorům čas a peníze tím, že přesně určují nejlepší vstupní body. Mnozí zkušení obchodníci nadále doporučují AltSignals jako platformu, na kterou se dá spolehnout.

Díky její skvělé pověsti se očekává, že nedávno oznámený presake tokenu ASI od společnosti AltSignals bude mít obrovský ohlas. V tomto článku se dozvíte, proč je AltSignals tak vysoce ceněná a proč by její token ASI mohl pozvednout úroveň online obchodování pro investory na celém světě.

Cena Bitcoinu ožila, což investory vybízí k tomu, aby se zaměřili na AltSignals

Zdá se, že se na trhy se vrátila nálada zaměřená na riziko. Vzhledem k tomu, že se očekává, že Fed letos zpomalí nebo zastaví zvyšování úrokových sazeb, investoři před začátkem dalšího býčího cyklu skupují kryptoaktiva.

Od začátku roku 2023 vzrostla cena Bitcoinu o téměř 47 % z přibližně 16 500 $ na maximum přibližně 24 250 $ na začátku února. Tento rychlý vzestup ceny Bitcoinu doprovázel nárůst zájmu o online obchodování, což vedlo mnoho investorů k tomu, že začali hledat nejlepší poskytovatele krypto signálů, aby zvýšili své zisky. Jedním ze jmen, které se pravidelně objevuje, je AltSignals.

Co je AltSignals?

AltSignals je přední jméno v odvětví krypto signálů, společnost byla založena v roce 2017. Využívá tým odborníků na trh a profesionálních obchodníků, kteří kombinují technickou a fundamentální analýzu s vlastním algoritmem AltAlgo™ . Díky tomu si AltSignals získala pověst jednoho z nejspolehlivějších a nejziskovějších poskytovatelů signálů.

Tato pověst se rychle potvrzuje při pohledu na jejich statistiky. Více než 52 000 obchodníků se spoléhá na 3 700 obchodních výzev, které od svého spuštění vytvořila, přičemž platforma si na Trustpilot drží hodnocení 4,9/5 po obdržení téměř 500 pozitivních recenzí. Skutečné obchodní výsledky hovoří samy za sebe: AltSignals přinesla výnos přes 10 000 % v 19 z 32 zaznamenaných měsíců.

Předpokládá se, že token ASI přitáhne k platformě AltSignals novou vlnu pozornosti. Důvodem jsou úžasné výhody, které ASI nabídne držitelům a které jim pomohou vytěžit maximum z jejich cesty online obchodováním.

Jak se očekává, že ASI změní způsob online obchodování?

ASI je token založený na Ethereu, který bude fungovat jako palivo pro ekosystém AltSignals. Jeho primárním případem použití bude přístup k signálům z připravovaného algoritmu ActualizeAI. Tento algoritmus dále zvýší přesnost AltSignals díky komplexnímu stacku AI, který zahrnuje strojové učení, prediktivní modelování a analýzu sentimentu. Držitelé ASI budou tedy první v řadě, která vyzkouší sílu tohoto nového algoritmu.

Držení ASI také umožní exkluzivní vstup do klubu ActualizeAI Club, kde se uživatelé mohou aktivně podílet na poskytování zpětné vazby a pomáhat testovat algoritmus ActualizeAI výměnou za předčasný přístup k nejnovějším upgradům a získávání tokenů ASI. Přitom budou přímo spolupracovat s týmem AltSignals na zlepšování produktů a optimalizaci vytvářených signálů.

ASI se stane řídicím tokenem platformy, který uživatelům umožní hlasovat o nových upgradech, partnerstvích a dalších možnostech. Budou také moci nastavit míru odkupu a spalování tokenu, což pomůže omezit nabídku ASI v průběhu několika let a potenciálně povede k růstu ceny.

Dlouhodobý výhled pro ASI

Předpokládá se, že po tokenu ASI bude mimořádně vysoká poptávka, přičemž mnozí předpovídají, že se presale ASI rychle vyprodá. Očekává se, že obchodníci se za tokenem jen pohrnou, až zjistí, že poskytuje přístup k algoritmu a klubu ActualizeAI.

Už jen tato skupina by mohla snadno vyslat hodnotu ASI do nebes, protože obchodníci budou spěchat, aby se stali součástí elitní skupiny, která se věnuje budování jednoho z nejlepších obchodních algoritmů, jaký kdy svět viděl. Tento duch spolupráce a vzájemné podpory odliší AltSignals od ostatních poskytovatelů signálů a má být hlavním faktorem, který přispěje k úspěchu tokenu ASI.

V důsledku toho několik analytiků předpovídá, že ASI se vyšplhá mnohem výše, než je jeho konečná presale cena 0,02274 $, přičemž někteří předpovídají, že cena 0,50 $ je snadno dosažitelná do konce roku 2023. Pokud bude dosaženo ceny 0,50 $, mohli by investoři za necelý rok získat téměř 2 100 % – což je daleko za hranicí toho, v co by mohla doufat jakákoli předpověď ceny Bitcoinu.

Měli byste investovat do ASI?

Vzhledem k tomu, že cena Bitcoinu nadále roste a býčí trh se rozehřívá, AltSignals pravděpodobně zaznamená masivní nárůst zájmu. Díky algoritmu ActualizeAI a osvědčené pověsti platformy bude její token ASI pravděpodobně jedním z mála šťastlivců, kteří v roce 2023 vrátí životně důležité zisky.

Cena v beta prodeji ve výši 0,012 $ se zdá být mimořádně podhodnocená, takže očekávejte, že se tato první fáze rychle vyprodá. Pokud uvažujete o tom, že se zapojíte, určitě navštivte jejich presale web .