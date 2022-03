Celsius, jedna z nejznámějších platforem pro zapůjčování a vypůjčování kryptoměn na světě, rozšiřuje svou sérii hackathonů, uvedl PR News Wire. Toto rozhodnutí bylo učiněno po úspěchu nedávné akce NFT Hackathon, která se konala v Srbsku.

Zkoumání přijetí NFT prostřednictvím Celsia

Ve dnech 5. až 6. března se v srbském hlavním městě Bělehradě konal Celsius NFT Hackathon. Jeho účelem bylo prozkoumat přijetí a dostupnost NFT prostřednictvím platformy Celsius.

Hackathon udělil ceny v celkové hodnotě 5 000 USD. Zúčastnilo se ho 21 týmů designérů, vývojářů, fanoušků NFT, umělců a majitelů galerií.

Easy We C00l, tým, který akci vyhrál, se vyjádřil prostřednictvím svého mluvčího:

Kromě pozitivních a kreativních lidí, mentorů, výborných organizací a získání nových kontaktů se nám podařilo poznat i obchodní stránku řešení.

Chikn Degens, který se umístil na druhém místě, ocenil přátelskou atmosféru hackathonu a označil jej za „dobře zorganizovaný“. Podle jejich prohlášení nabídl „možnost setkat se a spojit se s mnoha zajímavými lidmi“.

S akcí byli velmi spokojeni i třetí BlockOps. Říkali, že se bavili a potkali úžasné mozky. Doufají, že budou moci svůj nápad na hackathon nadále rozvíjet.

Spoluzakladatel Celsia a CTO, Nuke Goldstein, se podělil o svůj pohled na výhody hackathonů:

Hackathony jsou pro Celsius jedním ze způsobů, jak zůstat blízko špičce kryptoměn. Svět se rychle mění a my víme, že další velký talent nebo nápad se mohou objevit odkudkoli.

Platforma aktivně pracuje na pořádání dalších hackathonů po celém světě, aby představila nejnovější talenty a nápady na blockchain.

O Celsiu

Celsius pomáhá svým klientům, kterých je po celém světě více než milion, dosáhnout finanční nezávislosti. To je možné díky okamžitým levným půjčkám a službě složeného výnosu, která je dostupná jak na mobilu, tak na počítači.

Celsius je bezplatná platforma založená na blockchainu vytvořená na základě přesvědčení, že finanční služby by měly dělat pouze to, co je v nejlepším zájmu komunity a zákazníků. Členství v platformě umožňuje přístup k přizpůsobeným finančním službám, které jsou jinak nedostupné prostřednictvím běžných finančních institucí.