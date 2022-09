Generální ředitel Crypto Academy Granit Mustafa: Blockchain „předefinuje digitální finance“

Ve finančních kruzích snad neexistuje více polarizující téma než kryptoměna.

Pro některé je koncept blockchainu totální ztráta času, která se nehodí k ničemu jinému než k budování bezcenných kryptoměn, se kterými mohou obchodníci spekulovat. Odvrácenou stranou však je, že do vesmíru proudí stále větší množství peněz, zdrojů a inteligentních myslí, a to navzdory medvědímu trhu, na kterém se momentálně nacházíme.

Vyzpovídali jsme generálního ředitele Crypto Academy Granita Mustafu, abychom získali jeho myšlenky na pokračující medvědí trh, dlouhodobou budoucnost kryptoměn, jejich polarizující povahu a mnoho dalšího.

Coinjournal (CJ): Zjistili jste, že ti, kdo jsou v kryptoměně noví, jsou někdy zastrašeni předpokládanou složitostí a technickými znalostmi potřebnými k tomu, aby správně porozuměli blockchainu?

Granit Mustafa (GM): Určitě. I když mnoho vůdců společností myslí na řízení podniků a spoléhá se na odborníky s technickými znalostmi, které jsou specifické pro toto odvětví, hluboké porozumění nepředvídatelnému odvětví se zdá být klíčovým faktorem při zastrašování potenciálních obchodníků, investorů a podnikatelů.

Pro institucionální a individuální účastníky může být děsivé snažit se v tomto odvětví něčeho dosáhnout. Na druhou stranu je tolik lidí, kteří chtějí kousek nového a rychle se rozvíjejícího odvětví, že se do toho ponoří po hlavě, aniž by měli všechny informace.

Nicméně, zatímco technické detaily a technologie samotná nejsou o nic méně složité, koncept blockchainu a kryptoměn je následně poměrně jednoduchý, což si myslím, že tlačí lidi k účasti tak jako tak.

V nejlepším případě poskytuje zapojení v samotném odvětví praktické znalosti o vnitřním fungování blockchainu a dynamice v tomto odvětví. V nejhorších scénářích však může být ukvapenost pro zájemce na škodu, pokud jeho pečlivost chybí.

CJ: Mnoho kryptoměn zůstává poměrně polarizujících, přičemž někteří lidé říkají, že existuje příliš mnoho projektů na sbírání peněz, a jiní tvrdí, že to způsobí revoluci v ekonomice, jak ji známe. Proč si myslíte, že existuje tak široká škála předpovědí výsledků?

GM: Stejně jako v každém jiném odvětví jsou tací, kteří plně věří v potenciál novosti a uplatnění technologií nebo nově vznikajících odvětví, a ti, kteří se tomu brání kvůli strachu z neznámého.

Víme, že z finančních trhů odjakživa docházelo k podvodům a ponzi schématům, víme, že od vzniku této digitální éry došlo k mnoha zničujícím hackům a k řadě dalších kriminálních aktivit v každém odvětví. To znamená, že každý revoluční vynález nebo inovace, nebo v tomto případě převratná technologie, je dvousečná zbraň.

Naopak jsou tací, kteří vidí sklenici jako zpola plnou a plně věří v potenciál technologie nejen ulehčit lidem život, ale také bojovat proti právě těm zločinům, na které nevěřící neustále upozorňují.

Široká škála těchto očekávání pramení ze skutečnosti, že tato technologie má široké uplatnění, a ať už je to dobré či špatné, s výhodami této rozšířenosti přicházejí i některé nedostatky, které je třeba řešit raději dříve než později.

CJ: Myslíte si, že medvědí trh, který v současnosti vidíme, způsobí, že někteří nováčci toto odvětví nadobro opustí?

GM: Rozhodně. Rád bych myslel na medvědí trhy jako na hnací sílu pro náročné účastníky. Býčí a medvědí trhy představují základní cyklus trhů a není to nic nového. Tento opakující se cyklus je přítomen od počátku fungování trhů a upřímně řečeno nikdy nezmizí.

Strach na trhu je v tuto chvíli poměrně značný, ale je to testovací pole pro ty, kteří v této kritické době věří a dělají správná investiční rozhodnutí, a pro ty, kteří to nezvládnou a rozhodnou se zaměřit svou pozornost a finanční prostředky na něco jiného.

Bylo by logické, že nezdravý a nepřirozený růst trhů by znamenal následný krach, který je stejně náhlý a vážný. Přestože je trh nový a nestálý a plný nejistot, platí základní chování a koncepty, i když nejistota je vyšší.

Vezměte si například MicroStrategy. Jeden z nejlepších institucionálních investorů, kteří drží bitcoiny (BTC), navzdory všem očekáváním, Michael Saylor, generální ředitel, řekl, že jediný způsob, jak by MicroStrategy zlikvidovala své držby bitcoinů (BTC), by byl, kdyby bitcoiny (BTC) klesly na 3 000 USD a že by dali jako zástavu jiná aktiva, místo aby se rozhodli prodat. Toto je příklad držitelů v průmyslu, kteří se nenechají zastrašit ubíhajícím cyklem.

CJ: Na svém webu uvádíte, že věříte, že kryptoměna je budoucností financí. Zajímalo by mě, jakou roli vidíte pro bitcoiny v této budoucnosti?

GM: Můj tým a já si zcela stojíme za tvrzením, že blockchain a kryptoměny zcela jistě předefinují digitální finance.

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení jsou regulace velmi důležité pro usnadnění a urychlení globálního přijetí kryptoměn, včetně bitcoinů (BTC). S rostoucím přijetím bitcoin (BTC) potvrdí svou roli bezpečné investice a uchovatele hodnoty, spolu s tím, že získá podobu správné digitální měny, protože institucionální přijetí roste a globální platby jsou usnadněny prostřednictvím vlajkové kryptoměny.

Bitcoin (BTC) má klíčovou pozici na trhu kvůli své omezené nabídce a právě teď kvůli likvidacím způsobeným medvědím trhem je bitcoin (BTC) zralý k převzetí. Čas na nákup je nyní. Za pár let se mnoho lidí podívá zpět na dobu, kdy se bitcoin (BTC) obchodoval za 20 000 USD, stejně jako se ohlédnou zpět na dobu, kdy mohli vlastnit bitcoiny (BTC) za 2 USD.

CJ: Překvapil vás růst odvětví od spuštění Crypto Academy v roce 2016?

GM : Jsem rád, že se odvětví rozrostlo, ale nejsem překvapen. Jsem v oboru dostatečně dlouho na to, abych si uvědomil jeho potenciál pro široké aplikace. Jsem rád, že zbytek světa dohnal věřící v oboru.

Naopak, očekával jsem větší růst a lepší regulační prostředí pro usnadnění přijetí technologie blockchain a kryptoměn, takže jsem v tomto ohledu trochu zklamaný.

Očekávám však, že Binance a její generální ředitel Changpeng Zhao (CZ) jako klíčový akcelerátor přijetí podnítí a motivuje vlády a finanční instituce po celém světě, aby si zapnuly pásy a nastoupily.

Coinjournal (CJ): Na svém webu zveřejňujete mnoho cenových předpovědí. Jaký je jejich dosavadní rekord a jak k takovým předpovědím přicházíte?

Granit Mustafa (GM): Naše cenové předpovědi zakládáme na celkovém pohybu trhu, důležitých indexech a sentimentech, jako je index strachu a chamtivosti, cestovní mapa kryptoměny, přijetí na trhu a názory odborníků, abychom analyzovali a prezentovali co nejpřesněji pohyb očekávané ceny.