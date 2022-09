Dlouho očekávaný upgrade Merge sítě Ethereum byl úspěšně dokončen ve čtvrtek 15. září 2022 v ranních hodinách. Načasování odpovídalo dřívějším předpovědím vývojářů Etherea v závislosti na hashratu Etherea.

Upgrade Merge vytváří energeticky účinnější blockchainovou síť, protože Ethereum se od té doby změnilo z blockchainové sítě typu proof-of-work (PoW) na síť proof-of-stake (PoS). Cena Etherea (ETH) však po sloučení prudce klesla a v ranních pátečních hodinách se obchodovala za 1 474,20 USD, což je o 7,93 % méně oproti čtvrteční cenové hladině.

Analytici nicméně očekávají, že cena v nadcházejících dnech vzroste, jakmile investoři zruší zajištění, které nakoupili v očekávání zádrhelů při zavádění. Dosud nebyly hlášeny žádné problémy s Merge; něco, co pravděpodobně vyvolá důvěru mezi investory a možná vyžene ceny nahoru.

Podle Jona Charbonneaua, výzkumníka z krypto výzkumné firmy Delphi Digital, znamená sloučení „největší událost v kryptu od vytvoření bitcoinu a Etherea. Za předpokladu, že vše zůstane v pořádku, pozornost se obrátí na budoucí upgrady Etherea.“

Ethereum bylo druhou blockchainovou sítí, která byla vyvinuta po bitcoinu, což byl první blockchain, který byl vyvinut. Jeho nativní token/kryptoměna Ether (ETH) je druhou největší kryptoměnou podle tržní kapitalizace.

Při svém spuštění byly Bitcoiny i Ethereum navrženy tak, aby při potvrzování transakcí v rámci sítí využívaly mechanismus konsenzu PoW.

Ukázalo se však, že mechanismus PoW spotřebovává mnoho energie, což má negativní dopad na životní prostředí. Ethereum se pustilo do přechodu na mechanismus PoS, který je méně náročný, méně energeticky náročný a efektivnější než PoW.

Ethereum úspěšně dokončilo migraci na PoS systém prostřednictvím Merge Upgrade ve čtvrtek 15. září.

Po sloučení Etherea probíhá nová reklamní kampaň zaměřená na využití energie Bitcoinů kvůli jeho mechanismu konsenzu proof-of-work (PoW).

Předpokládejme, že chcete investovat do oblíbené kryptoměny, u které se očekává, že v následujících dnech značně poroste. V takovém případě by ETH mohlo být dobrou volbou, zvláště po úspěšném upgradu Merge.

Trh s kryptoměnami je však extrémně volatilní a měli byste investovat opatrně.

Navzdory poklesu ceny po sloučení analytici očekávají, že cena Etherea v nadcházejících dnech vzroste možná nad 2 000 $, jakmile investoři uvolní své zajišťovací pozice, protože v současnosti nejsou po upgradu sloučení zaznamenány žádné zádrhely.

"The merge will reduce worldwide electricity consumption by 0.2%" – @drakefjustin

— vitalik.eth (@VitalikButerin) September 15, 2022