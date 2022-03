Mimoburzovní kryptotransakci firmy Goldman Sachs umožnila společnost Michaela Novogratze – Galaxy Digital Holdings.

Říká se, že firma Goldman Sachs dokončila svůj první mimoburzovní obchod s krypto deriváty. Je to první velká americká banka, která se vrhla na rostoucí trh kryptoměnových opcí.

Vývoj vyšel najevo v pondělí, kdy banka uskutečnila první OTC krypto obchod s typem derivátu BTC, který se vypořádává v hotovosti.

Podle zprávy CNBC se Goldman spojil s Galaxy Digital, aby úspěšně provedli nedoručitelnou bitcoinovou opci.

Anthony Scaramucci ze SkyBridge Capital poukázal na to, že Galaxy Digital mu také pomohl zvládnout jeho první OTC kryptoobchod.

Our first was with ⁦@GalaxyDigitalHQ⁩ too ⁦@novogratz⁩

Goldman announces milestone with first over-the-counter crypto trade with Galaxy @CNBCtoo https://t.co/Fd8uyC1vRs

— Anthony Scaramucci (@Scaramucci) March 21, 2022