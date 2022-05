Jihokorejská policie zmrazila majetek stráže nadace Terra (LUNA).

Jihokorejské úřady zmrazují majetek nadace Luna Guard. Luna Foundation Guard je nezisková nadace, která udržuje rezervy pro ekosystém Terra na podporu stablecoinů v těžkých časech.

Utíkají s finančními prostředky?

Všichni víme, jak to skončilo. Stabilní coin UST společnosti Terra nedokázal udržet spojení s americkým dolarem, načež se celý ekosystém zhroutil. Miliardy dolarů a úspory tisíců investorů zmizely v dýmu.

Nyní se zdá, že se jihokorejská policie obává, že Luna Foundation Guard s finančními prostředky uteče, protože žádá o granty na zmrazení jejich majetku. To však burzy ze zákona nemusí splňovat. Zda žádosti vyhoví, se teprve uvidí. Šance, že tak učiní, se zprvu zdá více než pravděpodobná. Koneckonců tím udržují úřady ve střehu a také ukazují, že mají s uživateli ty nejlepší úmysly.

Důvod žádosti policie

Jihokorejská policie vyšetřuje stráž nadace Luna poté, co se dozvěděla o možných podivných praktikách s finančními prostředky. Nicméně, šance, že Luna Foundation Guard skutečně naplánuje špatné věci s finančními prostředky, se zdají mizivé. Do Kwon a jeho společníci jsou korejským úřadům známí, a to by ztěžovalo lety. V takovém případě dříve nebo později vyjde najevo něco, co by způsobilo jejich najetí na legální lampu.

Otázkou je, zda ke všemu rozruchu, který už je, chtějí mít na kontě i tohle. Někteří investoři již zažalovali Do Kwona a jeho méně známého spoluzakladatele Daniela Shina za ztráty. I další investoři se chystají zahájit proti pánům vlastní žalobu. Nyní jsou na Terře a všem, co se kolem ní visí, tak jasná světla, že temnější akce vypadají většinou jako hloupé rozhodnutí.

Korejské úřady navštěvují hlavní burzy

V Jižní Koreji to každopádně nenechají růst, protože úřady už včera a dnes navštívily velké burzy. Týká se to stran jako Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit a Gopax. S největší pravděpodobností budou muset odpovědět na otázky, aby zjistili, zda by měli převzít určitou odpovědnost za ztráty. V tomto ohledu se korejské úřady zřejmě domnívají, že odpovědnost neleží výhradně na investorech.

Pokud se to stane věcí, pak by burzy měly také věnovat větší pozornost tomu, které coiny na své platformě uvádí. I to může v blízké budoucnosti způsobit problémy mnoha kryptoměnám. „V každém případě požádáme burzy, aby zavedly politiku ochrany investorů,“ řekl Yoon Chang-hyeon, předseda divize digitálních aktiv Strany lidové moci.

Coinone během kolapsu ekosystému pozastavila obchodování s Lunou. Od Korbita i Bithumba zároveň přišla varování, aby do projektu neinvestovali. Otázkou je, zda to korejským úřadům stačí a zda burzy dostatečně ochránily investory.