Nedávný kolaps společnosti Terra by podle Jeremyho Allaireho mohl urychlit regulaci kryptoměn zákonodárci.

Terra’s UST byl před několika týdny třetím největším stablecoinem na trhu, za USDT a USDC. UST je však nyní odvázána od amerického dolaru a ztratila svou pozici jednoho z nejlepších stablecoinů na trhu.

Jeremy Allaire, generální ředitel společnosti Circle, uvedl, že kolaps Terra by mohl urychlit regulaci kryptoměn zákonodárci v různých částech světa. Zmínil to během nedávného rozhovoru pro Yahoo Finance . Řekl;

„Když dojde k velké explozi, určitě to urychlí potřebu Kongresu jednat a vytvořit určité hranice kolem toho, kdo a co se podílí na provozování dolarových stablecoinů ve Spojených státech amerických.“

Anchor Protocol byl hlavní projekt decentralizovaného financování (DeFi) na blockchainu Terra. Podle Allaireho měly být vysoké úrokové sazby, které Anchor nabízel vkladatelům, prvotním indikátorem toho, že systém Terra není dlouhodobě udržitelný. Řekl;

„Myslím, že to, co se stalo s těmito nestabilními stablecoiny, jako je UST, bylo zcela předvídatelné. Naše vlastní analýza z velmi dlouhé doby naznačila, že základ, na kterém to bylo, byl skutečně založen na dotování těchto výnosů, což skutečně přimělo lidi k tomu, aby si koupili token LUNA, vytvořili tokeny UST a vložili je do tohoto 20% úroku. Sazba, která byla příliš dobrá na to, aby to byla pravda.“

Allaireovy komentáře přicházejí několik dní poté, co ministryně financí Spojených států Janet Yellenová vyzvala k novým regulacím kryptoměn po krizi Terra. Ona řekla;

„Kryptoměny v tomto měřítku bych necharakterizovala jako skutečnou hrozbu pro finanční stabilitu, ale velmi rychle rostou a představují stejný druh rizik, jaký známe po staletí v souvislosti s runy na banky.“

LUNA, původní mince ekosystému Terra, ztratila své místo mezi top 10 kryptoměnami podle tržní kapitalizace. Nyní zaujímá 211. pozici na trhu kryptoměn. Allaire dospěl k závěru;

„Myslím, že mezi široce založeným mainstreamovým přijetím krypto infrastruktury pro obchodní a finanční aplikace v globálním měřítku stojí tato regulační jasnost. A myslím, že máme impuls k tomu, abychom viděli, že se to stane teď.“