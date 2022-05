Jak se lukrativní token Songbird blíží ke konci, jeho hodnota exponenciálně roste. Aktuální cena Songbirdu je dnes 0,03 USD s 24hodinovým objemem obchodování něco málo přes 10 milionů USD.

Všechny podrobnosti o Songbirdu nehledejte dále než v tomto krátkém článku: co to je, stojí za to investovat a nejlepší místa, kde nyní Songbird koupit.

Nejlepší místa k nákupu Songbird nyní

Bitstamp

Světová nejdelší stálá kryptoční výměna. Od roku 2011 bitstamp poskytuje bezpečné a spolehlivé obchodní místo na více než čtyři miliony jednotlivců a řady institucionálních partnerů.

Kupte si SGB u Bitstamp ještě dnes

Celsius

Celsia je hrdý na to, že poskytuje platformu kurátorských služeb, které byly opuštěny velkými bankami - věci jako spravedlivý zájem, nulové poplatky a rychlé transakce blesku. Naším cílem je narušit finanční průmysl, jeden šťastný uživatel najednou, a představit finanční svobodu přes Crypto.

Kupte si SGB u Celsius ještě dnes

Co je Songbird?

Songbird je token sítě Flare’s Canary Network, který umožňuje důvěryhodné používání tokenů v sítích bez inteligentních smluv. Songbird je poháněn technologií Flare. Flare je škálovatelná, nízkouhlíková, nízkonákladová, vysoce decentralizovaná platforma kompatibilní s inteligentním kontraktem EVM.

Jeho nativní token Spark (FLR) umožňuje Flare uvolnit obrovskou hodnotu v různých ekosystémech a blockchainových komunitách.

Síťová struktura Flare je odvozena od jejích základních integrovaných sítí, což ji činí jedinečnou. Využívá decentralizaci a zabezpečení těchto sítí.

Mám si dnes koupit Songbird?

Nic nemůže nahradit vlastní výzkum. Jakékoli investiční rozhodnutí, které učiníte, by mělo být založeno na vaší odborné znalosti trhu, vašem přístupu k riziku a vlastnostech a rozložení vašeho portfolia. Zvažte také, jak byste se cítili při ztrátě peněz.

Předpověď ceny Songbird

Analytici provádějí smíšené předpovědi ceny Songbird. Wallet Investor a GOV Capital jsou medvědí. První předpovídá pokles na 0,01 dolaru v březnu a na 0,007 dolaru do konce roku. GOV Capital očekává, že Songbird bude mít za rok nulovou hodnotu.

Predikce ceny a cena digitálních mincí jsou vzestupné. Ten předpovídá, že letos dosáhne 0,11 USD a v roce 2025 0,17 USD. V roce 2030 očekává, že Songbird bude mít hodnotu 0,38 USD. Price Prediction předpovídá závod z 0,09 dolaru v tomto roce na 0,41 dolaru za čtyři roky.

Songbird na sociálních sítích