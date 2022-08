Rozhovor s Denysem Tyshchenkem a Isaacem Pintosevichem. Na jaře 2022 se uskutečnila rozsáhlá kryptoměnová událost — otevření Leadership Academy pro MediaCoin. K dnešnímu dni existuje mnoho společností napojených na trh s kryptoměnami a investice. Jak se MediaCoin liší od ostatních? Proč je to zajímavé pro blogery a odborníky na kryptoměny, NFT a metaverse? V čem je projekt Leadership Academy unikátní?

Zkusme dnes najít odpovědi na tyto a další otázky. Naši hosté: Denys Tyshchenko – marketingový ředitel společnosti MediaCoin a Isaac Pintosevich – prezident Mezinárodní profesní asociace školitelů IPACT.

— Dobrý den, milí hosté! Děkujeme, že jste souhlasili s rozhovorem a sdělili nám podrobnosti o MediaCoinu a zejména o projektu Leadership Academy!

Denysi, řekněte mi prosím, co MediaCoin dělá a jaké jsou vaše povinnosti ve společnosti.

– Nazdar lidi! Společnost MediaCoin popularizuje kryptoměny, učí lidi o kryptoměnách a vydělává na nich peníze a zároveň umožňuje lidem spojit se a přiblížit se svým idolům prostřednictvím světa NFT a Metaverse.

Jsem marketingový ředitel a zároveň jeden z obchodníků společnosti. Jsem zodpovědný za to, aby peníze správně fungovaly, aby se množily; pro veškerý marketing a propagaci společnosti po celém světě.

— Řekněte mi prosím, v čem se MediaCoin liší od jiných investičních společností a v čem je zvláštnost projektu Leadership Academy.

— MediaCoin se odlišuje tímto: v první řadě jsme první, kdo propojil síťový marketing, NFT a Metaverse. Za druhé klademe velký důraz na produkty. Za pouhých šest měsíců již máme vlastní NFT trh, běžný trh, kde naši uživatelé získávají slevy. Příští měsíc také vychází první verze Metaverse, kde ji lidé již budou moci používat, a velmi brzy bude k dispozici kryptoměnová peněženka.

Také tréninku věnujeme velkou pozornost. V mistrovských kurzech učíme: co jsou kryptoměny, jak s nimi vydělávat peníze, co je NFT a metaverse; takže člověk, který se rozhodne s námi spolupracovat, je ve středu dění. A máme úžasnou Leadership Academy, za kterou je zodpovědný Isaac Pintosevich. Díky němu lidé, kteří na platformu přicházejí, studují nejen svět kryptoměn, ale také svět povědomí. Také Sergey Sevastyan, generální ředitel společnosti a já, zahájíme příští měsíc školení o kryptoměnách a každý uživatel bude toto školení stále mít.

— Denysi, jak jsi přišel na nápad vytvořit Leadership Academy?

— Myšlenka vytvořit Leadership Academy vznikla jednoduše proto, že pracuji v síťovém marketingu přes sedm let. Vždy se zaměřuji na výuku lidí, protože obchodovat jsem naučil přes 4000 lidí. Chápu, že nejdůležitější v životě je učit se. Pokud má člověk znalosti a pak začne jednat, bude mít 100% výsledky. A hlavně bude dělat méně chyb, takže jdeme cestou učení lidí.

„Isaacu, řekni mi prosím, proč jsi souhlasil s účastí na tomto projektu a jaké perspektivy jsi viděl.

— Za prvé, dnes jsou kryptoměny, NFT a Metaverse nové a rostoucí sféry. Musíme inovovat. Nové je místo, kde musíte být, pokud se chcete rozvíjet a růst, rozhodně musíte být s tím, kdo je v popředí, v popředí. Rozhodl jsem se tedy začít spolupracovat s MediaCoinem.

Za druhé, nejdůležitější věcí v projektech je tým. MediaCoin má tým neuvěřitelně energických a ambiciózních lidí. Vždy mě baví být s těmito lidmi a pracovat. To je klíč k úspěchu. Ambice a energie vedoucích spolu s profesionalitou týmu, jehož jsou součástí, zaručují výsledky v projektech. Pozvali mě, to dokazuje nejen jejich ambice a energii, ale také jejich nejvyšší inteligenci. Ke spolupráci na projektu zvou ty nejlepší v každém oboru.

Za třetí, MediaCoin je mezinárodní projekt, který se šíří po celém světě, stejně jako IPACT (International Professional Association of Coaches and Trainers), kterou vedu. Máme podobnou ideologii: jít do světa, do světa bez hranic. Dnes kryptoměna spojuje celý svět, všechny země. Je to nejpohodlnější způsob platby. Jak je IPACT celosvětový, tak je i MediaCoin.

— Isaacu, řekněte nám prosím o svých rozsáhlých zkušenostech v oblasti koučování a školení.

V oblasti vzdělávání pracuji od roku 2006. Na začátku jsem byl firemním trenérem, učil jsem společnosti jako Visa, MasterCard, Deloitte, Procter & Gamble, největší korporace na světě, učil jsem své metody, které vymyslela moje maličkost. Poté jsem vytvořil svůj vlastní jedinečný styl koučování s názvem „The New Coaching Code“. Vytvořil jsem také Isaac Pintosevich Systems, což byla jedna z nejúspěšnějších společností v postsovětském prostoru, kterou jsem později prodal. Více než 100 000 mých studentů zorganizovalo IPACT. A já jsem tomu šéfoval, jsem prezident tohoto sdružení. Tato nezisková organizace pomáhá trenérům kvalitně pracovat tak, aby se na trh dostávaly ty nejlepší tréninkové služby. Takže pokud si někde objednáte školení, školicí programy, podívejte se, jestli mají IPACT akreditaci, to je známka kvality.

Mohu říci, že zejména v postsovětském prostoru jsem prošel všemi oblastmi vzdělávacího byznysu. Jsem profesorem leadershipu na Synergy Business School. Napsal jsem 14 knih, více než 1 000 000 knih prodaných po celém světě. Mám tedy obrovské množství zkušeností se vzděláváním a všechny ty zkušenosti patří k IPACT a ty nejdůležitější úspěchy na světě jsou využívány v MediaCoin Leadership Academy.

— Jaké výhody získávají účastníci Leadership Academy z absolvování vašich kurzů a školení?

— Vyvinuli jsme Leadership Academy speciálně pro MediaCoin. Všechny programy jsou věnovány třem věcem: první jsou cíle. Mocní, velcí lídři mají ambiciózní, jasné a velké cíle.

Druhým je efektivita, akce k dosažení těchto cílů, včetně programů „Winner of Laziness“, „Aja! Fold!“. Existují programy, které zvyšují osobní efektivitu, a člověk začne jednat 20x více než dříve. Velký cíl a spousta akcí.

Třetí sada programů jsou programy, které poskytují nástroje vedení k budování týmu, motivaci týmu. Vedoucí dosáhne cíle s pomocí týmu. Toto jsou výhody, které účastníci Leadership Academy získávají: učí se stanovovat cíle, jednat 20krát tvrději než běžní lidé, aby dosáhli cílů, a vytvářeli a inspirovali týmy, které jim pomohou dosáhnout těchto úžasných cílů.

— Denysi, mluvte o případech, o tom, čeho již účastníci Leadership Academy za krátkou dobu projektu dosáhli.

— Případů je mnoho. Lidé, kteří okamžitě pochopili podstatu a začali se učit, doslova za měsíc, dostali zdvojené výsledky! Nejdůležitější je učit se a využívat znalosti v praxi. S tím také pomáháme. Už jsou lidé, kteří mají díky novým poznatkům větší motivaci, lenost jde stranou a dostávají už tisíce a desetitisíce dolarů.

— Jaké další projekty plánujete realizovat na základě MediaCoinu?

— Na podzim nás čekají všechny projekty, které v kryptoměnách existují. Dnes, opakuji, je to produktový trh, kde si můžete díky naší měně a našim kontaktům koupit některé produkty se slevou. Například produkty Apple prodáváme o 15 % levněji než trh. Jedná se o omezený počet zboží, a pouze pro lidi, kteří mají naši měnu.

Je to také NFT trh, kde můžete vydělávat NFT a používat je v Metaverse.

Jedná se o mediální světy, kde se bude tančit, učit se a zpívat, a budou tam zapojeny mediální osobnosti, naše vlastní kryptoměnová peněženka, která bude spuštěna koncem července – začátkem srpna, kde si lidé budou moci ukládat kryptoměny, převést je. Nepotřebují využívat další služby, hlavně si budou moci vyměnit kryptoměny za eura v naší peněžence, požádat o naši kartu a platit s ní.

Také v létě budeme mít odpalovací rampu a na podzim výměnu. Za pouhý rok (v listopadu máme výročí) postavíme všechny produkty, které jsou dnes v kryptoměnovém průmyslu. Budeme tedy aktualizovat produkty, přidávat nové věci a dávat našim účastníkům stále více příležitostí.

— Isaacu, co přejete čtenáři, který chce změnit svůj život a zlepšit své vůdčí schopnosti?

Pokud jste vůdce, musíte jít tam, kde se shromažďují vůdci. Pokud chcete být lídrem a dosáhnout cíle, musíte se spojit s lidmi, kteří toho dosáhli. Ať jste s kýmkoli, s těmito lidmi se to naučíte. Jedná se o velmi důležitý zákon, který velmi jasně odráží podstatu. Pokud chcete být lídrem a dosáhnout velkých cílů, jděte tam, kde se shromažďují. Spojte se a pracujte s tím nejlepším, co můžete v MediaCoin a Leadership Academy. Objevte ty nejlepší lidi k dosažení vašich cílů a vašich cílů bude dosaženo! To přeji všem čtenářům.

— Denysi Tyshchenko a Isaacu Pintoseviči, mnohokrát vám děkuji za podrobný rozhovor! Přejeme vám úspěch a prosperitu!