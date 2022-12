Metacade vs Apecoin: MCADE pravděpodobně předběhne APE v roce 2023

Apecoin byl jedním z nejdiskutovanějších krypto aktiv na konci posledního býčího kola. Je to stále jeden z 50 nejlepších projektů podle tržní kapitalizace . Ale v roce 2023 a dále je velká šance, že každá předpověď ceny Apecoinu bude překonána MCADE.

Tento článek vysvětlí, proč může být vaše předpověď ceny Apecoinu v níže uvedených částech příliš vysoká.

Co je Apecoin (APE)?

Na jaře 2022 vydal Bored Ape Yacht Club nástroj a token řízení pro ekosystém APE, Apecoin (APE). Držitelé tokenů APE mají nejen exkluzivní přístup k reklamnímu zboží, hrám, službám a událostem, ale mají také možnost rozhodnout se, jaká partnerství a programy bude Ape Foundation podporovat. Kromě toho mohou vývojáři třetích stran také odměňovat své účastníky tokeny APE.

Může APE v budoucnu konkurovat MCADE?

Co je Metacade (MCADE)?

Metacade je virtuální místo pro setkávání a komunitní centrum, které má být domovem nejnovějších, nejlepších her GameFi a P2E, podobně jako Steam funguje u počítačových her. S tolika různými tituly v práci bude pro každého něco, co si v Metacade bude užívat. To je část toho, co dělá projekt tak slibným.

Dalším důvodem optimismu kolem Metacade je jeho oddanost komunitě. Slouží komunitě tím, že nabízí mnoho způsobů vydělávání příjmů online, jako jsou P2E hry, sázky, losování cen a dokonce i soutěžní turnaje.

Metacade navíc poskytne finanční prostředky prostřednictvím Metagrants začínajícím vývojářům z komunity s velkými nápady. Komunita bude hlasovat o tom, kdo obdrží tyto granty, aby uživatelé mohli více mluvit o tom, jak bude Metacade vypadat v budoucnu. To také pomůže zajistit, že na platformě budou vždy k dispozici zábavné, nové hry, které si můžete vyzkoušet, s cenným důvodem, proč se vracet.

Metacade bude úspěšnější než Apecoin – zde je důvod

Nyní, když jsme pokryli, co je Metacade, pojďme se podívat na to, proč je předpověď ceny vyšší než naše předpověď ceny Apecoinu. Zde jsou čtyři faktory, které je třeba vzít v úvahu při vyhodnocování předpovědi ceny Apecoinu vpřed.

Metacade nabízí něco pro každého

Výjimečnost Metacade spočívá v tom, že zahrnuje mnoho různých herních titulů Web3 na jedné platformě. Většina projektů nabízí uživatelům pouze jednu hru. To znamená, že pokud se někomu tato hra nelíbí, nemá důvod se platformou dále zabývat.

Vzrůstající knihovna titulů Metacade poskytuje uživatelům stále se rozšiřující seznam důvodů, proč se s platformou zapojit. To pomáhá udržovat vysokou úroveň uživatelů a zajišťuje dlouhodobý růst.

Apecoin má omezené odvolání

Jedna věc, kterou je třeba vzít v úvahu při předpovídání ceny Apecoinu, je, že projekt je rozšířením kolekce Bored Ape Yacht Club NFT. Tato kolekce NFT je jednou z nejpopulárnějších na trhu, ale také jednou z nejvíce zesměšňovaných v kryptokomunitě.

Mnoho kryptografických nadšenců nemá rádo Bored Ape Yacht Club a jeho držitele. Je nepravděpodobné, že by se tito lidé někdy spojili s Apecoinem, což by mohlo zastavit projekt v roce 2023 a dále.

Metacade je víc než jen hraní

Metacade jako platforma dělá víc, než jen dává lidem přístup k nejlepším hrám. Je to také společensky aktivní místo, kde mohou přátelé trávit čas společně a poznávat nové lidi. Jednotlivci, kteří chtějí pracovat ve Web3, by jednoho dne mohli najít své první zaměstnání, dělat věci, jako je testování her a správa komunit.

V tomto smyslu má Metacade prostor stát se virtuálním komunitním náměstím nebo radnicí, poskytující důležitý společenský prostor pro budoucnost metaverse. Jeho potenciál přesahuje herní sektor.

Apecoin je závislý na tom, aby vše šlo tou správnou cestou

Apecoin bude sloužit jako nativní měna nadcházejícího světového metaverse projektu Yuga Labs Otherside. To je důvod, proč se Apecoinu podařilo udržet poměrně vysokou tržní kapitulaci.

Pokud se však s Otherside něco pokazí – například nebude mít mnoho uživatelů při spuštění nebo dojde ke zpoždění – pak Apecoin utrpí. Totéž platí o ekosystému Bored Ape Yacht Club obecně.

To znamená, že Apecoin je příliš závislý na jiných projektech, než aby uspěl sám. Je důležité si to pamatovat při předpovědi ceny Apecoinu.

Metacade (MCADE) se zdá být lepší investiční příležitostí

Vzhledem ke všemu, co tento článek pokryl, by mělo být snazší pochopit, proč je předpověď ceny Apecoinu nižší než předpověď pro MCADE. Metacade nabízí širokou škálu nástrojů napříč svou platformou a potenciálně masivní kombinované cílové publikum z explodujícího herního sektoru. Platforma s různými herními zážitky je mnohem pravděpodobnější, že zachytí a úspěšně udrží uživatele ve výrazně vyšší míře než zážitek z jednoho titulu.

Předprodejní cena projektu začínala na 125 MCADE za 1 dolar a do konce bude postupně zdražovat na 50 MCADE za 1 dolar. Metacade a její token MCADE se stanou jednou z nejlepších investic roku 2023 a dále. Potenciální investoři by se do něj měli dostat dříve, než sestoupí hordy. Čím dříve je solidní investice provedena, tím větší je potenciál zisku.