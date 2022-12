Metacade by mohl ztrojnásobit svou cenu v předprodeji, předpovídají odborníci

Metacade je zbrusu nová platforma metaverse, která spojuje nadšence P2E se vzrušujícími příležitostmi ve světě Web3 a GameFi. Vzhledem k tomu, že jeho nativní token MCADE právě začíná svou předprodejní akci, mnoho investorů očekává velké zisky.

Samotný projekt má dobrou pozici pro úspěch ve Web3 a má plány na velkou expanzi. Metacade pokrývá několik klíčových oblastí technologického pokroku a zároveň nabízí řadu výhod členům komunity. Stručně řečeno, Metacade má širokou nabídku hodnoty, která může sloužit bezpočtu lidí, a zapálení obchodníci tvrdí, že hodnota tokenu MCADE by se v nadcházejících týdnech mohla ztrojnásobit. Ale jak moc může Metacade růst? Je čas se podívat!

GameFi: Posouvání hranic hraní

Termín GameFi je kombinací „hraní“ a „financí“, což je nová sféra odemčená technologií blockchain. Kombinace hraní a vydělávání je navíc umožněna udržitelným vytvářením likvidity v rámci herních ekonomik. To je něco, čemu se starší hry prostě nemohou ani začít rovnat.

GameFi je rychle rostoucí sektor technologie blockchain. Integrovaná tržiště tvoří základ plně fungující ekonomiky ve hrách, kde mohou uživatelé nakupovat a prodávat digitální aktiva, aby získali přístup k herním funkcím a přizpůsobitelným položkám. Je to také prostor, kde mohou hráči vydělávat během hraní.

V současné době jsme svědky rostoucího počtu inovativních vývojářů, kteří přecházejí na vytváření svých her v řetězci. Při pohledu do budoucna se pouze očekává, že průmysl GameFi poroste ještě více. V současné době je herní průmysl multimiliardovým odvětvím s více než 3 miliardami jednotlivců z celého světa, kteří se označují za hráče. Nyní mají všichni přístup k titulům, které poskytují odměny ve formě digitální měny.

Proces nákupu a prodeje je postaven na blockchainu a je přirozeným generátorem likvidity pro platformy GameFi. Tato likvidita může být použita k platbě hráčů za čas, který stráví ve hře. Ať už se tokenové odměny získávají zlepšováním svých dovedností, postupem přes úrovně nebo porážením protivníků, aspekt hry za účelem získání je mimořádně atraktivní pro hráče z celého světa.

Hodnota virtuální reality

Právě teď je metaverse semeništěm technologického rozvoje. Vzniká řada virtuálních světů, z nichž některé jsou určeny pro volný čas a jiné pro práci. Převážně jsou vytvářeny pro umístění masivních herních titulů s otevřeným světem, které hráče plně ponoří do senzačního digitálního prostředí.

Blockchainové hraní a metaverse jdou ruku v ruce. Vlastní digitální aktiva poskytují vyšší úroveň uživatelské kontroly a samotný metaverse poskytuje uživatelům dosud nepoznanou úroveň ponoření. Tyto vlastnosti se spojují a vytvářejí téměř realistické krajiny, kde mohou hráči prozkoumávat, dobrodružství a – díky technologii blockchain – vydělávat.

Jedním z projektů, který bude zřejmě dominovat této budoucí doméně, je Metacade . Platforma Metacade buduje rozlehlý metaverse, který nabízí řadu her ve stylu arkády za účelem výdělku spolu s některými jedinečnými výhodami. Projekt je ze své podstaty řízen komunitou a jeho cílem je poskytnout řadu užitečných služeb, které mohou pomoci rozšířit svět GameFi a Web3.

Co je to vlastně Metacade (MCADE)?

Metacade je platforma Web3, která má být jediným místem pro hraní P2E a Web3. Berte to jako jakousi online arkádu pro nadšence do kryptoměn. Samozřejmě, že místo jednoho herního titulu bude Metacade hostit celou řadu her. A co je vzrušující, některé z těchto her budou naplánovány a vyvinuty uživateli Metacade.

Kromě nabídky řady herních titulů v rámci Metacade nabízí projekt uživatelům několik jedinečných příležitostí k výdělku. Metacade si klade za cíl podpořit pokračující růst sektoru GameFi tím, že podněcuje komunitně zaměřený přístup k řešení nejnovějších her, ve kterých si můžete vydělat.

Jednoduše řečeno, uživatelé mohou sdílet své znalosti o svých oblíbených hrách, například tipy, jak zlepšit výkon nebo jak maximalizovat potenciál výdělku. Poté Metacade odmění uživatele za sdílení a zapojení do komunity.

Speciální role v GameFi

Komunita Metacade také získává přístup k některým jedinečným pracovním příležitostem. Některé z nejlepších nadcházejících her GameFi budou inzerovat testovací role v rámci metaverse Metacade a budou hledat nadšence pro GameFi a rodilé Web3, aby hledali chyby a poskytovali zpětnou vazbu.

Bude to úžasná příležitost získat přístup k nejžhavějším hrám předtím, než budou oficiálně spuštěny. Komunita Metacade může hrát tyto tituly a získávat tokeny MCADE jako odměnu za služby, které poskytují týmům pro vývoj her.

Posílení inovací

Metacade také začlenil funkci, která umožní nejlepším inovátorům v GameFi uvést své výtvory do světa Web3. Financování je nedílnou součástí procesu rozvoje. Aby hry dosáhly svého plného potenciálu a plně splnily základní nápady, které hráči chtějí vidět, je financování v rané fázi zásadní.

Program Metagrants byl navržen tak, aby pomohl vývojářům her v tomto procesu. Členové komunity se rozhodnou, které návrhy her by nejraději rozvinuli, a mohou hlasovat pro jednoho vítěze, který obdrží grant v rámci programu. Tímto způsobem bude komunita Metacade přímo ovlivňovat budoucnost odvětví GameFi, když si vytvoří rané vztahy s inovativními vývojáři a podá pomocnou ruku během procesu vývoje.

Proč má právě Metacade (MCADE) tak vysoký potenciál?

V tuto chvíli je token MCADE podhodnocený – výrazně podhodnocený. Token právě zahájil svůj předprodej, takže první investoři mají hlavní příležitost dosáhnout některých velkých zisků, protože průkopnický svět metaverse neustále roste.

Projekt zaujal silnou pozici na průsečíku technologických sektorů, které se neustále rozšiřují. Mezi lety 2016 a 2021 vzrostl celkový počet držitelů kryptoměn z necelých 5 milionů na téměř 300 milionů . To je 59násobný nárůst za pouhých 5 let.

Za tu dobu došlo v tomto odvětví k významným technologickým vylepšením v některých klíčových oblastech. Ekosystémy dApp jako Ethereum a Solana zlepšily rychlost transakcí, což výrazně podporuje budoucnost Web3. Metacade se snaží sloužit uživatelům Web3 mnoha klíčovými způsoby, propojuje komunitu a poskytuje krypto odměny v procesu.

Predikce ceny MCADE

S tolika úžasnými funkcemi, které nabízí, se zdá, že projekt Metacade bude hlavním hráčem v metaverse. Ať už se jedná o inovativní decentralizované aplikace ( dApps ), prosazování technologického rozvoje prostřednictvím metaverse nebo o poskytování exkluzivních možností výdělku hráčům s výběrem her arkádového stylu, projekt Metacade je skutečně rozsáhlý.

Vzhledem k tomu, že předprodej tokenu MCADE teprve začíná, investoři do kryptoměn všude se chtějí zapojit. Zkušení obchodníci očekávají mezi 100% a 200% zisky a někteří říkají, že by to mohlo jít ještě výš. Jedna věc je jistá, token MCADE je v současné době podhodnocený a během předprodeje je vydáván za pouhých 0,008 $ za token. Se vší nabízenou hodnotou může v nadcházejících letech konkurovat největším platformám GameFi na světě.