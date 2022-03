Existuje mnoho strategií, kterými se může každý řídit ve snaze investovat do kryptoměn. Zdá se však, že jeden přístup často funguje, a to je sledování velkých peněz. Když velcí investoři naplňují peněženky určitým aktivem, měli byste také. Zde je důvod:

Velryby se často nezapojují do spekulativního krátkodobého obchodování.

Velké peněženky nakupují také aktiva, která mají velmi dobrou dlouhodobou hodnotu.

Velryby mohou také vědět něco, co vy o daném aktivu nevíte.

Pro lidi, kteří to se sledováním velrybích peněz myslí vážně, by měly být tyto 3 nejlepší coiny skvělým místem, kde začít:

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) je druhá největší kryptoměna a není divu, že o ni bude mít zájem spousta velkých peněženek. Ve skutečnosti během posledních několika týdnů, kdy ETH výrazně pokleslo, jsme viděli, jak si ho kupuje stále více velryb.

Zdroj dat: Tradingview

Důvod je ve skutečnosti velmi jednoduchý. Ethereum má výdrž. Je to aktivum, které tu s námi bude ještě hodně dlouho. Projekt Ethereum 2.0 také přinesl několik novinek. To by mohlo z dlouhodobého hlediska přinést větší hodnotu ekosystému Ethereum.

Dogecoin (DOGE)

Meme coiny jsou také docela oblíbené u velryb. Ale na rozdíl od nových coinů, které stále bojují o legitimitu, dogecoin (DOGE) je zde již léta. Samozřejmě měl své vrcholy a pády. Ale navzdory tomu se DOGE rozrostl a stal se jedním z nejdůležitějších krypto aktiv. Není proto divu, že zde vidíme velké množství velryb.

Binance coin (BNB)