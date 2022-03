Lionel Messi a Socios podepsali smlouvu v hodnotě 20 milionů dolarů, kde se Messi stává globálním ambasadorem značky Socios, uvedla agentura Reuters. Chiliz, který pohání Socios, má díky těmto zprávám nárůst o 21 %.

Pokud chcete vědět, co je chiliz, zda vám může poskytnout dobrou návratnost a nejlepší místa, kde můžete chiliz koupit, jste na správném místě.

Chiliz byl vytvořen stejnojmenným poskytovatelem fintech se sídlem na Maltě. Přední digitální měna pro sportovní odvětví Socios, platformy sportovní zábavy založené na blockchainu, která uživatelům umožňuje zapojit se do správy značky.

Příkladem jsou tokeny fanoušků Socios. Poskytují sportovním klubům a asociacím způsob, jak se spojit se svými fanoušky a otevřít zdroje příjmů. Fanoušci mohou ovlivňovat a podílet se na rozhodnutích týkajících se klubu prostřednictvím anket a průzkumů, jako jsou prohlášení na hráčských páskách.

Chiliz může být lukrativní investicí, ale před přijetím závazku si udělejte čas a přečtěte si alespoň několik cenových předpovědí od předních analytiků a proveďte průzkum trhu. Veškeré investiční rady berte s rezervou.

Analytics Insight informuje, že milníky chiliz v tomto roce nejsou konečným cílem platformy a fanoušci mohou očekávat mnohem více pokroku a technologických aktualizací.

Předpovídají, že chiliz pravděpodobně dosáhne 0,75 USD v roce 2024, pokud příští dva roky dopadnou podle plánu. Neklesne pod 0,35 USD.

