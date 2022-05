Solana NFT zaznamenala během dubna objem 295 milionů dolarů

Integrace s OpenSea posílila celý ekosystém

Téměř nulové poplatky za plyn a nízké překážky vstupu znamenají, že noví obchodníci s NFT se stále více hrnou do Solany

Derivát Not Okay Bears na Ethereu ukazuje, jak daleko Solana došla

NFT explodovaly na scéně v roce 2021 s tržbami 17 miliard $ v průběhu celého roku. Zatím v letošním roce, navzdory extrémnímu rizikovému prostředí s aktivy červenými napříč, tato zpráva od Chainalysis ukazuje, že objem v oblasti NFT se stabilizuje.

S každým dlouhodobým ukazatelem směřujícím k dlouhověkosti v prostoru jsem si myslel, že by bylo zajímavé posoudit, kde se tyto prodeje odehrávají a zda Ethereum stále zůstává králem.

Jeden trend vyskočil docela rychle – růst Solana.

OpenSea

V krátké historii NFT se naprostá většina objemu vyskytla na Ethereu, většinou na OpenSea, tržišti postaveném původně pro Ethereum. To se však začíná měnit. OpenSea se nedávno integrovala se Solana, což byl zlomový okamžik pro kolekce Solana NFT, které byly doposud omezeny na tržiště výhradně pro kolekce Solana, jako jsou Magic Eden a Solanart.

V dalším dojímavém okamžiku byla včera z OpenSea odstraněna odvozená sbírka nazvaná Not Okay Bears po stížnostech sběratelů Okay Bears. Tradičně tomu bylo naopak – na Solaně byly spuštěny klauzurní kolekce, ale vysoce postavená napodobenina na Ethereu působí pro Solana jako zásadní okamžik.

Držíme se Okay Bears a jsou v současnosti nejžhavější sbírkou na Solaně, obchodují se za minimální cenu 222 SOL (11 500 $) a se silným objemem 1,5 milionu SOL (77 milionů $) za poslední měsíc – a to jen na Magic Eden. Na OpenSea udělali za poslední měsíc téměř identický objem a umístili se na sedmém místě žebříčku – s pouhými šesti kolekcemi z Etherea nad nimi.

Minimální cena a objem Okay Bears (v SOL) měly celý měsíc rostoucí trend

Bored Ape Solana Club

Pokud zůstaneme ve sféře derivátů, dalším dojímavým případem je případ Bored Ape Solana Club (BASC) – Solana verze Bored Ape Yacht Club (BAYC) na Ethereu. To se liší od situace Not Okay Bears v tom, že sbírka derivátů je zde spíše poctou než odklepáváním. BASC se dokonce stal ověřeným na OpenSea a krátce poté zaznamenal raketový nárůst objemu a minimální ceny.

Minulý měsíc, po chaosu se spuštěním Otherside od Yuga Labs, tvůrce BAYC, jsem zde psal o tom, jak exkluzivním se stal svět Ethereum NFT. Připadalo mi to jako klub Bored Ape 1%, protože nebetyčně vysoké ceny a nevýhodné poplatky za plyn připravily běžné investory o to, aby se nezapojili.

Koncentrace bohatství v prostoru NFT byla znepokojivě vysoká, zatímco centralizace prostoru byla skutečným problémem – laboratoře Yuga mají tři nejlepší sbírky na OpenSea a také vlastní IP práva na CryptoPunks, nemluvě o jejich tweetech z minulého měsíce. chtějí založit vlastní blockchain.

Solana umožňuje běžnému investorovi přístup do světa NFT a bourá překážky vstupu díky nízkým poplatkům za plyn v suterénu a snadno použitelnému rozhraní. Pro zábavu jsem si dokonce koupil níže uvedeného Ape od BASC, abych potlačil svou nespokojenost z výpadku Yuga Lab. Poplatky, které jsem zaplatil, byly zlomek centu a celý proces nemohl více kontrastovat s ultraexkluzivními protějšky BAYC na Ethereu.

Instagram a Coinbase

Tento týden také přinesl zprávu, že Instagram vlastněný společností Meta otestuje funkci umožňující uživatelům zobrazovat NFT jako jejich profilové obrázky. Meta potvrdila, že zatímco počáteční testovací spuštění je omezeno na Ethereum a Polygon, Solana má být přidána později. Coinbase také oznámila svůj záměr expandovat do Solana, jakmile bude jejich ekosystém Ethereum NFT spuštěn.

Růst

Přístup pro malého mužíka, kterého Solana nabízí, se začíná chytat. Stále více nových investorů si pro svůj první vpád do NFT volí spíše Solana než Ethereum, ze stejných důvodů, kvůli kterým jsem šel do Solany, abych si koupil svého výše uvedeného Ape. Podle této zprávy došlo za poslední měsíc na Magic Eden k 9,2 milionu transakcí oproti 1,67 milionu na OpenSea.

Je však třeba upozornit, že tato propast v transakcích je z velké části zkreslená kvůli aktivitě botů. Růstové trendy jsou však jasné – Solana expanduje rychlým tempem, přičemž minimální ceny hlavních kolekcí za poslední měsíc rostly, na rozdíl od toho, co se děje na Ethereu.

Možná přesnější než počet transakcí je objem a podle DappRadar trh Solana NFT v dubnu vyskočil o 91% s objemem 295 milionů dolarů. Když se podíváme zpět na posledních 30 dní ode dneška, zhroucení snížilo objem dolaru, ale objem SOL výrazně vzrostl. Když vezmeme v úvahu pokles na širším trhu, je skutečnost, že objem za posledních 30 dní na 14 nejlepších tržištích činí 274 milionů USD (při současné ceně SOL 52 USD), extrémně býčím znamením.

Níže uvedený graf ukazuje, že většina tohoto objemu se odehrává na Magic Eden a OpenSea.

Závěr

Závěrem lze říci, že pro Solana NFT to bylo velmi býčí období. Zatímco kryptotrh byl krvavou lázní – a token Solana nebyl ušetřen – dlouhodobá trajektorie pro ekosystém zůstává vzestupná.

Ethereum prostě nemůže konkurovat téměř nulovým bariérám vstupu, které Solana investorům NFT nabízí. Obracet NFT, hrát si s různými kolekcemi a nakupovat z rozmaru – to vše je na Solaně možné s poplatky ve zlomku centů za transakci. To na ETH prostě není životaschopné, což je umocněno dominancí špičkových kolekcí, které na sebe nabalují obrovské ceny nad obtížnými poplatky za plyn.

Pak znovu, pokud neutrácíte hodně za velmi drahé NFT, Ethereum není možné používat, protože ztrácíte tolik na plynu – což znamená, že se nadále upevňuje jako blockchain pro elity, alespoň pokud jde o NFT. . Pro běžného investora, který chce investovat částky, které jsou hodně v neměnných číslech, pak Solana prostě dává větší smysl.

Trh si to začíná uvědomovat.