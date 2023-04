Po vybrání $16,35m během presale oznamuje Metacade svůj debut na burze Bitmart

S tím, jak se zrychluje přijetí technologií Web3 napříč průmyslovými odvětvími, se v přijímání této změny paradigmatu stal lídrem herní sektor a odhalil obrovský potenciál pro inovace a růst. Metacade, nesmírně slibný GameFi projekt, zaujal zájemce o investice do kryptoměn svým jedinečným ekosystémem play-to-earn (P2E) a přesvědčivou vizí budoucnosti her. Na vlně nadšení, které projekt obklopuje, platforma Metacade úspěšně shromáždila $16,35m ve své presale akci, což ukazuje důvěru a podporu její rostoucí komunity.

V důležitém oznámení, které ještě více podpořilo nadšení kolem tohoto projektu s vysokým potenciálem, platforma Metacade odhalila svůj nadcházející debut na renomované burze Bitmart. Tento vývoj nejenže podtrhuje rostoucí zájem o Metacade, jako solidní investiční volbu, ale také znamená zásadní milník na cestě projektu stát se vlivným hráčem v rychle se rozvíjejícím světě GameFi a Web3 technologií.

Dočká se MCADE v letošním roce výrazného nárůstu ceny?

Vzhledem k tomu, že optimismus obklopující GameFi sektor stále roste, projekt Metacade upoutal pozornost odborníků, kteří chtějí vyhodnotit, zda může MCADE do konce roku 2023 a v následujícím roce dosáhnout významného cenového rozpětí mezi 0,90 a 1,20 $.

Různorodé herní zážitky, které Metacade nabízí, poskytují konkurenční výhodu při určování potenciální tržní kapitalizace, přičemž obrovský celkový adresovatelný trh naznačuje, že uživatelská základna platformy by mohla zaznamenat exponenciální růst, jakmile se začne koncem tohoto roku uvádět do provozu.

Řada pobídek, které platforma uživatelům nabízí – zejména za nehráčské aktivity – a její neustále se zlepšující uživatelské zkušenosti, podporované robustními systémy odměn, naznačují, že poptávka po užitkovém tokenu MCADE by se mohla v blízké budoucnosti dramaticky zvýšit. To jej staví do jádra GameFi a v důsledku toho by mohl investorům přinést obrovské zisky.

K dosažení hodnoty mezi 0,90 a 1,20 $ pro MCADE by byla nutná tržní kapitalizace mezi 1,8 a 2,4 miliardy $. Vzhledem k lákavé tokenomice a vzniku regulací, které institucionálním investorům zajišťují přehlednost (což jim umožňuje agresivnější vstup na trh s kryptoměnami), se mnozí odborníci domnívají, že je dosažení tohoto cenového rozpětí do konce roku 2023 zcela reálné.

S oznámením debutu Metacade na významné burze Bitmart se také zdá, že projekt získá ještě větší viditelnost a přiláká více zájemců o investice do kryptoměn. Vzhledem k silnému potenciálu projektu v rozvíjejícím se GameFi sektoru se dosažení ceny v cílovém pásmu do konce roku 2023 zdá být na dosah. To z Metacade činí zajímavou investiční příležitost pro ty, kteří chtějí využít rychle se rozvíjející svět GameFi.

Co je Metacade?

Metacade se chystá narušit herní průmysl vytvořením nejrozsáhlejší herny typu play-to-earn (P2E), a tím se staví do pozice klíčového hráče v rychle rostoucím GameFi sektoru. Ambiciózní plány Metacade upoutaly pozornost hráčů, i celého odvětví, inovativním systémem odměn, který uživatelům umožňuje vydělávat nejen hraním her, ale také přispíváním do platformy různými způsoby, například sdílením alfaverzí nebo psaním herních recenzí.

Nativní token projektu, MCADE, by mohl pro investory představovat významnou příležitost, protože jeho rozsáhlá využitelnost v rámci platformy v kombinaci s omezenou nabídkou a atraktivními cenami v presale přispěla k impozantní částce $16,35m vybrané ve velmi krátké době.

Jak MCADE funguje?

MCADE, nativní token ekosystému Metacade, slouží jako hnací síla různých funkcí platformy, včetně systému odměn a usnadnění výměny hodnot v rámci celé platformy – například při účasti v turnajích nebo nákupu herních předmětů. Tato vysoká úroveň užitečnosti zajišťuje stálou poptávku po tokenu, protože se k platformě připojuje stále více uživatelů, což vytváří velký zájem a potenciálně zvyšuje jeho hodnotu.

Kromě své užitečnosti nabízí MCADE držitelům tokenu možnost stakingu, což jim umožňuje získat pasivní příjem v podobě stablecoinových odměn. Tento přístup nejenže poskytuje investorům způsob, jak generovat výnosy ze svých investic, ale také nepředstavuje žádné riziko pro cirkulující nabídku MCADE, protože odměny jsou vydávány ve stablecoinech. Odráží to závazek projektu vytvořit udržitelný a investorům nakloněný ekosystém.

Je MCADE dobrou investicí?

Neuvěřitelná cesta projektu Metacade pokračuje, jeho nedávný úspěch při získání $16,35m v rámci presale akce a oznámení nadcházejícího debutu na prestižní burze Bitmart ukazují obrovský potenciál tohoto GameFi projektu. Díky inovativnímu P2E ekosystému a silné vizi budoucnosti her má platforma Metacade dobrou pozici k tomu, aby významně ovlivnila rychle se rozvíjející svět technologie Web3 a decentralizovaného hraní.

Vzrušení kolem Metacade, jako slibné investiční příležitosti, je téměř hmatatelné a její uvedení na burzu Bitmart je připraveno dále zvýšit její viditelnost a důvěryhodnost v očích drobných i institucionálních investorů. Vzhledem k tomu, že odvětví GameFi se nadále rozšiřuje a dozrává, má platforma Metacade díky svému jedinečnému přístupu k propojení herních, blockchainových a Web3 technologií potenciál přetvořit herní prostředí na další roky.

Projekt Metacade je důkazem síly inovací a spolupráce ve věku Web3 technologií. S jejím uvedením na burze Bitmart je Metacade bezesporu projektem, který je třeba bedlivě sledovat. Nabízí investorům neuvěřitelnou příležitost stát se součástí převratného hnutí v herním průmyslu, které by mohlo přinést obrovské zisky.