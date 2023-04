Předpověď ceny kryptoměn: Jak vysoko se mohou v roce 2023 dostat AltSignals a Polygon?

Rok 2023 je podle předpovědí rokem návratu kryptoměnového trhu, kdy se ceny na začátku roku konečně začnou zvedat po krušném období, kterému trhy čelily v roce 2022. Předpovědi cen kryptoměn pro tento a následující roky se mění v býčí, zatímco platformy pro obchodní signály, jako je AltSignals, hlásí obrovský nárůst návštěvnosti, protože investoři začínají znovu otevírat své peněženky před očekávaným růstem cen.

Příkladem takového chování může být cenová předpověď pro Polygon, která po strastném roce ukazuje návrat k býčím vyhlídkám. To vedlo investory k otázce, jak vysoko může token MATIC v roce 2023 vystoupat a co to znamená pro nový token ASI od společnosti AltSignals.

ASI se spouští během oživení trhu

Bitcoin (BTC) zahájil rok 2023 zářně, když se konečně vrátil na úrovně nad 20 000 $. Jak ukázala historie, tam, kam směřuje BTC, následují i ostatní měny, což se ukáže i v roce 2023. Tyto zisky jsou příznakem komplexnějšího oživení trhu, které bylo možné pozorovat, když cena MATIC na začátku roku vzrostla o více než 70 %.

Společnost AltSignals je již dobře zavedená jako lídr na trhu s kryptoměnovými obchodními signály a může se pochlubit komunitou čítající více než 50 000 členů. Nedávno oznámila vydání nového nativního tokenu ASI v rámci presale, který byl zahájen v březnu 2023. $ASI má již nyní značnou vestavěnou užitečnost, která vzroste s vydáním nového algoritmu ActualizeAI a pravděpodobně povede k vysokým potenciálním výnosům pro první investory.

Co je Polygon?

Polygon je DeFi projekt, jehož cílem je zlepšit omezení škálovatelnosti Etherea tím, že vývojářům poskytne prostor pro vytváření uživatelsky přívětivých decentralizovaných aplikací (dApps) a jejich efektivní škálování podle jejich potřeb. Výhodami pro uživatele jsou vedle snadné škálovatelnosti také extrémně nízké transakční poplatky a vynikající úroveň zabezpečení.

Síť Polygon přebírá nejlepší vlastnosti blockchainu Ethereum a kombinuje je s dalšími chainy, aby vytvořila plnohodnotné multichainové systémy. Tato kombinace funkcí zajišťuje, že dApps plně využívají nejlepší části sítě Ethereum a zároveň poskytují rychlý a výkonnější engine, který mohou vývojáři využívat.

Předpověď ceny Polygonu (MATIC): 2 $ v roce 2023?

Po býčím začátku roku, který kryptotrh zažil, analytici revidují svou cenovou předpověď Polygonu pro rok 2023 směrem nahoru. To se projevuje v optimistické předpovědi ceny kryptoměny MATIC v tomto roce.

Token MATIC je aktuálně oceněn na 1,02 $ a nejvíce býčí analytici nevylučují, že se do konce roku vrátí nad úroveň 2 $. Jiné cenové předpovědi Polygonu jsou však umírněnější a očekávají do konce 2023 hodnotu kolem 1,80 až 1,85 $.

Co je AltSignals?

Společnost AltSignals, která je již jednou z největších komunit obchodníků s kryptoměnami na Web3, poskytuje své rozsáhlé globální komunitě spolehlivý přístup k nejvyhledávanějším obchodním signálům. Tato funkce, bude díky nové schopnosti ActualizeAI, jež využívá strojové učení k poskytování nejlepší obchodní alfy, ještě více posílena. Její inovativní nástroj AltAlgo™ Indicator je při vytváření návratnosti klíčový, protože nepřetržitě skenuje trhy v reálném čase a poskytuje informace o optimálním čase pro nákup a prodej měn.

Díky své schopnosti získat informace, pokrývající všechny hlavní kryptoměny, včetně BTC, Litecoinu (LTC) a Etherea, je AltAlgo™ důvěryhodným poskytovatelem tržních indikací. Backtestování nástroje se může pochlubit vynikající 83,56% úspěšností obchodů s BTC a vynikající 70,09% úspěšností obchodů s ETH. Tyto výsledky, spolu s hodnocením 4,9/5 na Trustpilot, které vychází z téměř 500 pozitivních recenzí, ukazují, proč mnoho obchodníků službám od AltSignals důvěřuje.

Jak funguje $ASI?

Držitelé mince ASI získají na platformě AltSignals přístup k několika zajímavým speciálním funkcím, včetně nového nástroje ActualizeAI, který bude využívat strojové učení, vzorce přirozeného jazyka (NLP, natural language patterns) a prediktivní modelování, aby pomohl zlepšit úspěšnost obchodních signálů. Už jen tato funkce se snaží poskytnout držitelům tokenů ASI potenciál k výraznému růstu jejich kryptoměn.

Kromě toho má $ASI několik dalších způsobů, jak mohou držitelé mince využít. Například členové klubu AI Member Club získávají beta přístup k novým produktům a funkcím AltSignals. To znamená, že jakmile jsou vyvinuty a uvolněny nové funkce, členové skupiny získají na omezenou dobu exkluzivní přístup a mohou vývojovému týmu AltSignals poskytnout přímou zpětnou vazbu.

Může $ASI v roce 2023 dosáhnout hodnoty 1 $?

Presale ASI pravděpodobně odstartuje elektrizujícím tempem. Zahájen bude za 0,012 $ a díky podpoře rozsáhlé stávající uživatelské základny a existujícího, zavedeného projektu bude pravděpodobně rychle růst. Komunita, která již nyní patří k největším v krypto průmyslu, se v nadcházejících měsících a letech bude nabalovat jako sněhová koule.

Cena $ASI do konce presale vzroste na 0,02274 $, analytici i přesto očekávají, že zájem o ni dále vzroste, až bude mince uvedena na centralizovaných burzách. Analytici, kteří se zaměřují na předpovědi cen kryptoměn, se domnívají, že 1 $ je díky komunitnímu přístupu, rozšířenému využití inovativních nástrojů umělé inteligence a vynikající stávající pověsti reálným očekáváním pro rok 2023.

Cenová předpověď AltSignals vs. Polygon: Co koupit raději?

Vzhledem k tomu, že se v roce 2023 předpokládá plošný nárůst cen kryptoměn, mohou se stávající držitelé MATIC těšit v roce 2023 na zajímavý nárůst hodnoty svých podílů. Noví investoři, kteří své prostředky do MATIC teprve vloží, se však dočkají mírných výnosů ve srovnání s těmi, které potenciálně nabízí ASI.

AltSignals má potenciál stát se lídrem v oboru v oblasti zavádění špičkových technologií umělé inteligence a posunout svá řešení obchodních signálů na další úroveň. Během presale je k dispozici omezený počet tokenů ASI, takže by bylo moudré, aby se investoři na projekt podívali co nejdříve a vyhnuli se zklamání z toho, že přišli o to, co by mohlo být nejlepší koupí roku 2023.