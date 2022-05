Portugalsko se stává svým vlastním nepřítelem s 28% daní na bitcoiny a kryptoměny

Portugalský ministr financí oznámil, že nadšenci do kryptoměn musí počítat s 28procentní daní z kapitálových výnosů. Datum, kdy tato nová daň vstoupí v platnost, zatím nebylo oznámeno.

Kdy večírek skončí?

Krypto komunita dlouhou dobu viděla Portugalsko jako zemi zaslíbenou, protože vláda byla ke kryptoměnám shovívavá. Mnozí se proto se svými kryptoměnami přestěhovali do teplých míst jihoevropské země.

Ministr financí Fernando Medina na schůzi portugalského parlamentu oznámil, že kryptoaktiva v zemi budou brzy podléhat dani z kapitálových výnosů, uvádí portugalské zpravodajské médium ECO. Potvrzuje to António Mendonça Mendes, státní tajemník pro daňové záležitosti.

Co je to daň z kapitálových výnosů?

Daň z kapitálových výnosů je daň ze zisku z prodeje kryptoměny. Kupujete bitcoin za 100 eur, a prodáváte ho za 1100 eur? Pak máte zisk 1000 eur, a z tohoto zisku musíte zaplatit 28procentní daň. Jinými slovy, pokaždé, když Portugalec vymění kryptoměny za nekryté peníze, vzdá se více než čtvrtiny finančních prostředků.

Když ve Spojeném království uvádíte zisky z kryptoměn jako příjem, daně z kryptoaktiv se řídí stejným rozsahem jako jakýkoli jiný příjem, od 0 procent do 45 procent, se stejným osobním prahem 12 570 GBP.

Portugalsko dlouho nevidělo kryptoměnu jako bohatství nebo jako investici, ale jednoduše jako další formu peněz. Proto jsou kryptoměny osvobozeny od daně z kapitálových zisků od roku 2018. Země zřejmě změnila názor tak, že vidí krypto jako aktivum, což jim umožňuje uvalit na něj 28procentní daň ze zisku.

Portugalsko se na dlouhou dobu zdálo jako země zaslíbená

Vzhledem k tomu, že kryptoměny nebyly efektivně zdaněny, Portugalsko získalo pověst jednoho z nejatraktivnějších krypto daňových rájů na světě. Pomáhá to, že Portugalsko je zemí s dobrým počasím, krásnými městy, dobrým jídlem, nádhernými plážemi a (poněkud) stabilní měnou a vládou.

To také způsobilo, že se do země přesunulo mnoho kryptoobchodů, burz a událostí. Portugalští politici zdůrazňují, že zavedení 28procentní daně z kapitálových výnosů by nemělo být vnímáno jako odstrašující prostředek pro firmy.

Místo toho portugalští politici tvrdili, že vždy měli v úmyslu regulovat kryptoměny, a pečlivě sledovali, jak ostatní země přizpůsobily své předpisy. Portugalsko bylo schopno přijímat rozhodnutí na tomto základě.

„Je to oblast, kde je mnohem více znalostí a mnohem větší pokrok, takže se Portugalsko může živit z mezinárodních zkušeností,“ řekl Medina parlamentu.

Další daně na cestě?

Portugalsko možná zvažuje další daně související s kryptoměnami mnohem déle. António Mendonça Mendes, státní tajemník pro daňové záležitosti, na stejném zasedání řekl, že „kryptoměny jsou mnohem složitější realitou než samotné daně, pokud jde o kapitálové zisky“. Dále naznačil, že krypto v Portugalsku by brzy mohlo podléhat dani z přidané hodnoty, poplatkům nebo dokonce majetkovým daním.

„Vyhodnocujeme nejlepší regulaci v této věci, abychom mohli prezentovat nikoli legislativní iniciativu, která se objeví na titulní stránce novin, ale legislativní iniciativu, která skutečně slouží zemi ve všech jejích dimenzích.“

Je to tím, že naše kuchyně není až tak výjimečná, počasí je častěji šedé než modré a bydlení nedostupné, ale jinak by všichni milovníci co nejmenší daně z kryptoměn mohli přijet do Nizozemska.

Ne tak černobílé

Uvidíme, zda se nová daň skutečně stane takovým odstrašujícím prostředkem pro podniky, protože může trvat roky, než se v Portugalsku stane zákonem. Pokud legislativa vstoupí v platnost, všechny tyto společnosti a lidé s kryptoměnami se pravděpodobně přestěhují na portugalský ostrov Madeira, kde zůstávají daňová pravidla pro kryptoměny příznivá a bitcoin se brzy stane zákonným platidlem.