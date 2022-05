Trh s kryptoměnami si za posledních 24 hodin vedl dobře, protože se pomalu zotavuje ze svého nedávného propadu.

Širší kryptotrh přidal za posledních 24 hodin ke své hodnotě více než 2,5 %. To přichází i přes špatný začátek týdne.

Díky pozitivnímu výkonu zaznamenanému za posledních 24 hodin je nyní celková tržní kapitalizace kryptoměn vyšší než 1,3 bilionu dolarů.

Bitcoin zůstává dominantní kryptoměnou a mohl by překonat hranici 31 000 $, pokud bude trh pokračovat. Ether také sleduje úroveň odporu 2 100 USD poté, co přidal téměř 3% ke své hodnotě za posledních 24 hodin.

MATIC, nativní token ekosystému Polygon, je dnes jedním z nejvýkonnějších mezi 20 nejlepšími kryptoměnami. MATIC spolu s Avalanche, Cronos a Litecoin přidaly za posledních 24 hodin ke svým hodnotám více než 6 %.

Pro MATIC je hlavním katalyzátorem stálého pozitivního výkonu partnerství mezi Polygonem a Ernst & Young (EY), jednou z velké čtyřky auditorských firem.

Tým Polygonu uvedl, že díky partnerství subjekty spustí vůbec první vrstvu 2 Zero-Knowledge (ZK) na hlavní síti Polygon.

#Polygon, in partnership with @EYnews, is launching the first-ever L2 zk live on Mainnet.

Polygon Nightfall.

Streaming live on @Twitter, @YouTube, and @LinkedIn.

Tomorrow at 12:30 PM ET. pic.twitter.com/IQj3qacMmc

— Polygon – MATIC 💚 (@0xPolygon) May 16, 2022