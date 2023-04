Předpověď ceny Etherea pro květen. Posílí šanghajský split ETH, nebo je Metacade lepší investiční variantou?

Ethereum je rámci krypto odvětví hodnoceno jako stálice, koneckonců zůstává předním poskytovatelem služeb blockchainové sítě pro řadu decentralizovaných aplikací (dApps), DeFi a GameFi platforem. Zprávy o Ethereu jsou v souvislosti s tzv. Shanghai updatem, který následoval po „The Merge“, v plném proudu. Analytici se zamýšlejí nad tím, co šanghajský split platformy udělá s předpovědí ceny Etherea pro rok 2023.

Zatímco zprávy o Ethereu jsou hlavním tématem, nedávné partnerství Metacade s MetaStudio a úspěšný záspis mincí na Uniswapu v tichosti navázaly na dynamiku získanou během neuvěřitelné presale akce této platformy. Analytici objevují potenciál Metacade a mnozí se ptají, co je letos lepší investiční možností, MCADE nebo ETH?

Co je šanghajský split?

Shanghai update je upgrade, který úspěšně proběhl ve středu 12. dubna a poprvé umožnil investorům, kteří stakovali své ETH v síti, začít vybírat prostředky.

Hlavní funkcí šanghajského updatu je dokončení přechodu Etherea z těžkopádného, drahého a ekologicky nešetrného konsensuálního mechanismu proof-of-work (PoW) na levnější, flexibilnější a ekologicky šetrnější mechanismus proof-of-stake (PoS) pro schvalování transakcí. Tento přechod umožňuje Ethereu odklonit se od potřeby energeticky náročných těžařů blockchainu a souvisejícího počítačového hardwaru a znovu otevřít širší debatu o dopadu P.O.W kryptoměn na životní prostředí.

Předpověď ceny Etherea (ETH) pro rok 2023

Dopad šanghajského splitu na cenu Etherea zůstává neznámý; analytici a investoři však ve článcích o Ethereu vyjádřili své obavy z možných důsledků. Mnozí investoři se navíc obávají, že možnost vybrat stakované ETH by mohla negativně ovlivnit předpovědi cen v tomto roce.

Zatímco aktuální předpovědi cen Etherea pro květen zůstávají býčí (ETH by měl do konce roku vzrůst nad hranici 2 500 $), trhy a investoři se přesto připravují na to, že v důsledku možného uvolnění stakovaných ETH na burzy budou předpovědi cen revidovány směrem dolů.

Co je Metacade?

Metacade je zbrusu nová GameFi platforma s vysokými ambicemi vybudovat nejrozsáhlejší online hernu na světě. Hlavním cílem Metacade je poskytnout své komunitě přístup k co nejširšímu hernímu zážitku a maximalizovat tak svůj celkový oslovitelný trh (TAM).

Platforma se bude točit kolem prosperující komunity, vybudované hráči, vývojáři a fanoušky kryptoměn, jako centra, kde se budou scházet a spolupracovat podobně smýšlející jedinci, aby posunuli Metacade k novým horizontům a pomohli prosadit inovace v širším herním sektoru Web3. Hráči si mohou vydělat prostřednictvím vynikající Play-to-earn (P2E) mechaniky platformy, ale to je jen jeden článek z komplexního systému odměn, který předčí ostatní GameFi tituly.

Uživatelé jsou například motivováni k tomu, aby přispívali k budování komunity tím, že získávají odměny pokaždé, když zveřejní sociální obsah v podobě alfaverzí, herních recenzí a příspěvků do fór a online chatů. Metacade má navíc systém stakingu tokenů, v němž mohou uživatelé získat pasivní příjem a zároveň investovat do budoucnosti platformy.

Tyto funkce poskytují Metacade výjimečnou úroveň užitečnosti zabudovanou do mince MCADE. Vedle toho přechod platformy na plně decentralizovanou autonomní organizaci (DAO) přinese tokenu i správní využití.

Jednou z podstatných součástí tohoto přenesení moci na členy komunity je průkopnický systém Metagrants, jehož prostřednictvím mohou vývojáři žádat o kryptoměnové granty na podporu tvorby nových, exkluzivních her pro Metacade. Hlasovací práva jsou poskytována držitelům mincí MCADE. Ti poté mohou hlasovat pro své oblíbené nápady. Koncepty s největším počtem hlasů mohou získat grant z centrální pokladny platformy, a tím napomoci jejímu rozvoji.

Předpověď ceny Metacade (MCADE) pro rok 2023

Při pohledu na cenové předpovědi pro MCADE v tomto roce se máme na co těšit. S úspěšnou kotací na Uniswapu za 0,022 $, kterou již má za sebou, se zdá, že chystané kotace na Bitswapu a MEXC později v dubnu, respektive na začátku května, poskytnou MCADE nový impuls.

Kromě toho závazek společnosti Metacade vyplácet odměny v MCADE pomůže udržet tok tokenů v rámci jejího ekosystému, což udrží vysokou poptávku a tím i vyšší cenu. To by v kombinaci se zaváděním nových her a funkcí v průběhu nadcházejících týdnů a měsíců mohlo do konce roku posunout cenu MCADE nad 0,50 $, což by znamenalo více než 50násobnou návratnost pro investory, kteří nakoupili za počáteční presale cenu 0,008 $.

ETH vs. MCADE: Co je letos lepší investicí?

Nedávné zprávy o Ethereu znervóznily investory ohledně hodnoty jejich držených pozic. I když se to zatím nepromítlo do předpovědi ceny Etherea na rok 2023, existuje velká šance, že analytici začnou v následujících týdnech a měsících revidovat své předpovědi ceny Etherea směrem dolů, pokud šanghajský upgrade a možnost vybrat tokeny ovlivní hodnotu ETH.

Kolem budoucnosti MCADE žádná taková nejistota nepanuje. Naopak, s blížícím se vstupem na více burz se platforma dostane k širšímu publiku a zvýší poptávku po tokenech. Tyto nové úpisy v kombinaci s plánovaným rozvojem užitečnosti MCADE z něj činí moudrou investiční volbu pro rok 2023.