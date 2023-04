Předpověď ceny Ripple v roce 2023: Může token ASI od AltSignals soupeřit s XRP?

Předpovědi ceny tokenu Ripple se od začátku potíží společnosti s Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC) zastavily, což vedlo mnoho investorů k hledání alternativních investičních příležitostí. Zatímco cena XRP stále stagnuje, jednou z nejzajímavějších příležitostí současnosti je presale kryptoměny AltSignals (ASI).

Pokud porovnáme XRP a AltSignals, který projekt má vyšší dlouhodobý potenciál?

Efekt SEC na Ripple a vývoj umělé inteligence v AltSignals

Cena XRP v posledních letech relativně stagnovala a to od doby, kdy byla mateřská společnost tokenu, Ripple, obviněna Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC) . Probíhající soudní řízení zpochybnilo dlouhodobou predikci ceny pro XRP, protože důvěra investorů utrpěla kvůli nejistotě ohledně výsledku.

XRP zůstává v první desítce kryptoměn podle tržní kapitalizace. Komise pro cenné papíry a burzy však vyšetřuje společnost Ripple Labs, aby zjistila, zda je token XRP kryptoměna, nebo zda se jedná o tradiční cenný papír. Rozlišení mezi těmito třídami aktiv je nejisté, protože investiční předpisy jsou obvykle staré desítky let a jen těžko drží krok s rychle se rozvíjejícím světem Web3.

AltSignals je dalším, i když odlišným příkladem rychle se rozvíjejícího projektu v kryptosféře. Tato platforma od roku 2017 podporuje velmi úspěšnou online obchodní komunitu a nyní rozšiřuje svou blockchainovou nabídku prostřednictvím uvedení nového tokenu ASI.

Presale kryptoměny ASI bude zahájen na 0,012 $ za token a do konce akce se postupně zvýší na 0,02274 $. Token má rozsáhlou využitelnost v rámci ekosystému AltSignals a poskytne přístup k sadě nových nástrojů umělé inteligence s názvem ActualizeAI. Díky inovativním obchodním řešením platformy by se z něj mohla vyklubat jedna z nejlepších dlouhodobých investičních příležitostí příštích několika let.

Co je XRP?

XRP je kryptoměna vytvořená společností Ripple Labs. Tento token je navržen tak, aby transakce byly rychlejší a bezpečnější než tradiční platební systémy, jako jsou banky a kreditní karty. Cílem projektu je umožnit lidem posílat peníze přes hranice států v reálném čase.

XRP také slibuje mnohem nižší transakční náklady než tradiční metody, jako je Swift, protože k usnadnění procesu nevyžaduje zprostředkovatele třetí strany, jako jsou banky. Cena XRP v roce 2018 prudce vzrostla a od té doby se drží v první desítce tokenů podle tržní kapitalizace.

Předpověď ceny Ripplu: Mohla by cena XRP v roce 2025 dosáhnout 4,20 $?

Probíhající soudní spor s Komisí pro cenné papíry a burzy poškodil dlouhodobou předpověď ceny Ripplu. Zatímco mnozí v této oblasti očekávali vzrušující pohyby ceny XRP během býčího trhu v roce 2021, tokenu se nepodařilo překonat své předchozí historické maximum.

V důsledku toho mnoho investorů hledalo alternativní investiční příležitosti. To by mohlo cenu XRP časem ještě více poškodit, protože předpověď ceny Ripplu je omezena právní nejistotou… Předpověď ceny Ripplu do roku 2025 je pouze 1,50 $, i když se to může změnit, pokud bude výsledek soudního řízení SEC pozitivní.

Co je AltSignals?

AltSignals , od svého spuštění před 5 lety, sdílí ziskové obchodní signály se svou komunitou obchodníků s kryptoměnami. Indikátor AltAlgo™ umožnil těm, kteří provedli jeho obchody, za 19 samostatných měsíců 10x znásobit své portfolio, což dělá z platformy AltSignals lídra ve svém oboru.

Platforma nyní vyvíjí nový balík obchodních nástrojů poháněný umělou inteligencí s názvem ActualizeAI. ActualizeAI kombinuje strojové učení se zpracováním přirozeného jazyka (NLP) a zvyšuje tak přesnost obchodních signálů. Sada nástrojů analyzuje obrovské množství dat, včetně řady cenových ukazatelů a nálady na trhu, a teprve poté poskytuje svým uživatelům jednotlivé nákupní nebo prodejní signály.

ActualizeAI by mohl změnit prostředí online obchodování. Využitím síly umělé inteligence se může kdokoli naučit, jak se stát odborným obchodníkem s kryptoměnami, a využít některé z nejlukrativnějších investičních příležitostí na Web3.

Jak ASI funguje?

Token ASI poskytuje přístup ke službám ActualizeAI. Tato nová a vylepšená sada obchodních nástrojů může uživatelům poskytnout skutečnou výhodu při obchodování na krypto trzích, které jsou známé svou obtížnou předvídatelností, kvůli spekulativní povaze této třídy aktiv a extrémní volatilitě hodnoty tokenů.

Nejenže uživatelé AltSignals získají špičkovou sadu nástrojů, která je poháněna umělou inteligencí, ale držitelé ASI mohou také získat přístup do klubu AI Members Club. AI Members Club bude nabízet také oficiální obchodní turnaje, na kterých mohou účastníci získávat odměny v kryptoměnách.

Mohl by ASI v roce 2025 dosáhnout 2 $?

Presale kryptoměny ASI by mohl být potenciálně jednou z nejvýnosnějších investičních příležitostí roku 2023, a to hned z několika důvodů. Držitelé tokenů získají exkluzivní privilegia včetně řady služeb, které jsou speciálně navrženy tak, aby pomohly obchodníkům s kryptoměnami orientovat se v tržní volatilitě. Kromě toho je token ASI deflační, takže jakékoli zvýšení poptávky jistě zvýší jeho cenu.

Někteří odborníci předpovídají, že do roku 2025 bude cena ASI na úrovni 1,80 $. To by znamenalo 80násobný nárůst ceny od konce presale kryptoměny – masivní návratnost pro první účastníky. Takto vysoké výnosy nejsou u kryptoprojektů v rané fázi nijak neobvyklé, ASI by klidně mohl být nejnovějším klenotem se stonásobným zhodnocením v tomto sektoru.

Předpovědi cen AltSignals vs. Ripple: Co je lepší investiční příležitostí?

Cena XRP může v příštích letech výrazně vzrůst, především pokud soudní případ SEC očistí Ripple Labs a zajistí větší regulační jasnost pro zbytek kryptoprůmyslu. Přetrvávající nejistota však ceně XRP nadále škodí a je nepravděpodobné, že by předpověď ceny Ripplu v nadcházejících měsících a letech překonala AltSignals.

Presale tokenů ASI je určitě vzrušujícím počinem již úspěšné Web3 platformy. Presale je časově omezená akce, která dává prvním účastníkům jedinečnou příležitost zapojit se do projektu s vysokým potenciálem v jeho nejranější vývojové fázi. Ačkoli ceny ASI i XRP by mohly přinést značné výnosy, v současné době se zdá, že nový token ASI společnosti AltSignals je lepší investiční příležitostí.