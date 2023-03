Prodej tokenů Metacade se chystá vzít kryptotrhy útokem, předpovídají odborníci

Nový GameFi projekt Metacade je jednou z dobrých zpráv na kryptotrhu, který se celkově vzpamatovává z krypto zimy roku 2022. Býčí růst cen v čele s návratem Bitcoinu nad 20 000 $ vedl mnoho kryptoanalytiků k očekávání dalšího býčího trhu. Úspěšný presale Metacade dokazuje, že je vynikající investiční příležitostí pro obchodníky, kteří chtějí hodně vydělat.

Bude na sebe v průběhu roku 2023 prodej tokenů Metacade stále strhávat pozornost?

Pomůže technologie Web3 společnosti Metacade přilákat nové hráče?

GameFi, zkratka pro „Game Finance“, je průkopnické odvětví Web3, které kombinuje svět her s finančními výhodami dostupnými prostřednictvím technologie blockchain. Projekty GameFi, jako je Metacade, které hráčům poskytují komplexní a pohlcující platformu, mohou díky DeFi funkcím otevřít i nové zdroje příjmů.

V důsledku toho Metacade pomůže své komunitě uživatelů získat nové zdroje příjmů z hraní, a to nejen tradiční cestou GameFi – play-to-earn (P2E) systémem – ale i prostřednictvím dalších kanálů. To by mohlo zaznamenat obrovské přijetí napříč příznivci krypto trhu, jakmile si mainstream uvědomí tyto obrovské výhody.

Obrovský potenciál odvětví GameFi dokládá výzkum společnosti Crypto.com, který předvídá, že kryptoherní trh by mohl do roku 2025 dosáhnout hodnoty více než 50 miliard $. Tento růst by ve stejném období desetkrát předstihl tradiční hraní na PC a konzolích.

Tento obrovský potenciál je jedním z mnoha důvodů, proč jsou investoři z Metacade neuvěřitelně nadšeni. Je zajímavou investiční příležitostí pro zkušené obchodníky i nováčky. Projektový plán společnosti Metacade nastiňuje realistickou strategii, podle níž se má platforma stát předním hráčem v odvětví GameFi. Je to díky pohlcujícímu hernímu zážitku, potenciálnímu třímiliardovému publiku a díky podpoře inovací v širší oblasti blockchainových her.

Může MCADE v roce 2023 dosáhnout hodnoty 1 $?

Nativní token MCADE společnosti Metacade je klíčovým aspektem umožňujícím fungování ekosystému. V důsledku toho, jak se bude, spolu s počtem uživatelů, zvyšovat poptávka po tokenu MCADE, poroste i cena MCADE.

Velkou měrou se na popularitě této mince podílí její chytrý design, který je přívětivý pro investory. S celkovou nabídkou pouhých 2 miliard tokenů má MCADE vynikající vestavěnou užitečnost, vynikající tokenomiku a možnost stakingu, která uživatelům umožňuje ze svých podílů získat pasivní tok příjmů.

Díky několika průběžným technickým verzím v příštích několika letech a promyšlenému, agresivnímu marketingovému plánu v průběhu roku 2023, se analytici domnívají, že by MCADE mohl do konce roku 2023 dosáhnout hodnoty 1 $. Nízká zásoba tokenů by projektu zajistila dosažitelnou tržní kapitalizaci ve výši 2 miliard $.

Co je Metacade?

Metacade si klade za cíl přenést svět videoher do virtuální herny hostované na Ethereu, která uživatelům umožní získat pasivní příjem, zatímco se věnují své vášni. Tento expanzivní přístup spojí herní nadšence a fanoušky kryptoměn do jednoho centra, přičemž každý bude moci získávat odměny několika cestami a zároveň si užívat nejrozsáhlejší knihovnu herních titulů na blockchainu. Metacade tak má nakročeno ke kolosálnímu úspěchu.

Vedle bezkonkurenční mechaniky P2E platformy je to i systém Create2Earn, který uživatelům poskytuje kryptoměnové odměny pokaždé, když zde zveřejní obsah pro komunitu. Může se jednat o recenze her, sdílení alfaverzí a příspěvky do fór ve stylu Redditu a živých chatů. Mezitím je součástí schématu Compete2Earn protokol stakingu tokenů, jehož prostřednictvím uživatelé stakují své držené MCADE výměnou za vstup do online turnajů a losování o ceny.

Mezi špičkové funkce, které Metacade přináší na trh s kryptoměnami, patří průlomové schéma Metagrants. Vývojáři jsou motivováni k tomu, aby nejčerstvější blockchainové herní tituly dostali exkluzivně na Metacade tím, že požádají o kryptofondy na podporu svých záměrů. Každá žádost je spojena s dalšími a předložena komunitě MCADE, která hlasuje pro oblíbené nápady, které jdou následně do výroby.

Jak MCADE funguje?

MCADE je užitkový token, který se v ekosystému Metacade používá jako prostředek směny a slouží k výměně hodnot, například k placení za herní tituly a zboží. Token má v sobě zabudovanou vysokou úroveň užitečnosti, která pomůže zvýšit hodnotu tím, že se zvýší poptávka po omezené nabídce.

Kromě toho se při přechodu Metacade na plnohodnotnou decentralizovanou autonomní organizaci stane MCADE řídicím tokenem, který svým držitelům poskytne hlasovací práva pro řízení. Díky tomu budou moci určovat budoucí směřování platformy a zajistit, že v centru budou i nadále ti nejdůležitější lidé, kteří budou mít vliv na všechna rozhodnutí – komunita MCADE.

První investoři byli ujištěni, že projekt Metacade předložil svůj kód a identifikaci týmu k přísnému auditu CertiK, který byl nedávno schválen. Investoři si mohou během presale bezpečně zajistit tokeny MCADE s vědomím, že veškeré nedostatky v kódování platformy byly zachyceny a vyřešeny a že identita týmu je plně ověřena.

Metacade je vynikající investiční příležitostí

Presale MCADE byl nedávno zahájen za 0,008 $ za token a od té doby se rychle vybralo $14.5m. Současná cena tokenu $0.02 je k dispozici po omezenou dobu ve finále fázi presale, což znamená, že investoři, kteří chtějí maximalizovat své výnosy společně s růstem širších krypto trhů a vyhnout se zklamání, by se měli zapojit nyní.

S podporou neprůstřelného projektového plánu, skvěle zabudované využitelnosti a vynikající tokenomiky je snadné pochopit, proč odborníci podporují Metacade, aby vzal kryptotrh útokem, jako nejlepší investiční příležitost roku 2023.