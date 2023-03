12 nejlepších levných kryptoměn, které koupit teď – nízká cena, vysoký potenciál

Každý investor ví, že nalezení kryptoměn s nejnižší cenou v poměru k hodnotě je klíčem k dosažení masivních výnosů z investic. Najít slibné projekty se snadněji řekne, než udělá. A proto se vyplatí věnovat čas pochopení toho, které projekty jsou podle analytiků těmi, které budou raketově růst, ještě předtím, než do nich investujete těžce vydělané peníze.

Jaké jsou nejlepší levné kryptoměny, které koupit pro velké zisky v roce 2023?

Levných kryptoměn a kvalitních projektů je napříč Web3 revolucí tolik, že nejsilnější výběr těch kryptoměn, které jsou považovány za skvělé investice, zahrnuje řadu různých odvětví. Zde je seznam nejlepších levných kryptoprojektů, který vám pomůže určit, kde hledat nejlepší výnosy:

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) Dogecoin (DOGE) Filecoin (FIL) Chainlink (LINK) Uniswap (UNI) Luna Classic (LUNC) Cardano (ADA) The Sandbox (SAND) Ripple (XRP) Basic Attention Token (BAT) Theta Network (THETA)

1. Metacade (MCADE) – revoluce ve světě her

Co je Metacade?

Metacade je nový, inovativní projekt, který po nedávném zveřejnění ambiciózního a dalekosáhlého whitepaperu projektu přitahuje obrovskou pozornost napříč skupinami investorů.

Vydání whitepaperu bylo hnacím motorem neuvěřitelného výkonu v presale projektu, kam se hrnou zdatní investoři, aby si zajistili své tokeny v době, kdy jsou k dispozici za jednu z nejnižších cen krypto mincí – což vedlo k získání neuvěřitelných $14.6m za pouhých 18 týdnů.

Společnost Metacade buduje největší hernu typu play-to-earn (P2E) na světě a zdá se, že tím chce využít obrovského růstu, který se předpovídá rozvíjejícímu se prostoru GameFi. Herna je určena pro obrovskou škálu různých herních stylů, což znamená, že ať už hráči dávají přednost příležitostnému, nebo kompetitivnímu hraní, Metacade je uspokojí.

Vzhledem k tomu, že platforma nabízí odměny i za nehráčské aktivity, jako je psaní herních recenzí a sdílení alfaverzí, které zlepšují celkový uživatelský zážitek, vypadá to, že tento kryptoměnový projekt bude pravděpodobně pohánět neuvěřitelný růst počtu uživatelů a jejich udržení. Vzhledem k tomu, že utility token projektu, MCADE, je pro používání ekosystému zásadní, mohl by tento růst uživatelů zajistit obrovský tlak na nákup tokenu MCADE, jak budou přicházet různá vydání.

Proč byste měli investovat do Metacade?

MCADE slouží jako nativní token a měna platformy Metacade a také pohání rozsáhlý systém odměn. Token byl navržen tak, aby byl velmi přívětivý pro investory, s nabídkou pouhých 2 miliard tokenů a dostupnými možnostmi stakingu, které umožňují dlouhodobým držitelům získat pasivní příjem za držení tokenu.

Další funkcí Metacade, která se setkala s neuvěřitelným ohlasem, jsou Metagrants, které umožňují vývojářům her všech velikostí předkládat komunitě Metacade své herní nápady. Držitelé tokenu MCADE pak mohou využít práva na správu, která jim token poskytuje, a hlasovat o tom, které projekty si podle nich zaslouží financování z pokladnice Metacade.

MCADE je přesvědčivou investiční volbou jak v důsledku inovativních rozhodnutí v oblasti designu, tak i díky začínajícímu odvětví, které čeká na růst. Metacade má před sebou zářivou budoucnost a v současné době je jedním z nejlépe hodnocených levných krypto projektů.

2. AltSignals – nejlepší poskytovatel obchodních signálů na trhu

Co je AltSignals?

AltSignals je neuvěřitelný kryptoměnový projekt, který se již může pochlubit 50 000 uživateli a poskytuje špičkové obchodní signály pomocí své technologie AltAlgo™. Přestože již poskytl 1 500 signálů s fenomenální 64% úspěšností, tým ve svém úsilí nepolevuje, což potvrdil vybudováním produktu ActualizeAI poháněného umělou inteligencí.

Token ASI poskytne přístup k ActualizeAI a umožní držitelům těžit ze vstupu do klubu ActualizeAI Club, otevřené sítě, kde budou k dispozici další odměny za příspěvky k vývoji produktu.

Díky využití nejmodernějších metodik strojového učení, včetně přirozeného zpracování jazyka (NLP – natural language processing), analýzy sentimentu a posilování učení, by projekt mohl být v příštích letech předurčen k velkým věcem.

Proč byste si měli koupit AltSignals?

Obchodní signály jsou stále populárnější, protože stále více uživatelů využívá příležitostí, které jsou k dispozici na trzích, jako jsou kryptoměny, vzhledem k volatilitě, kterou zažívají. V důsledku toho se zdá, že společnost AltSignals je připravena toho využít prostřednictvím inovativního produktu ActualizeAI.

Vzhledem k obrovské výhodě, kterou AltSignals poskytuje stávající komunita uživatelů, není překvapením, že investoři presale akci ASI horlivě očekávají, a pokud množství brzkého zájmu o něčem svědčí, pak bychom mohli být svědky toho, že se presale velmi rychle vyprodá.

3. Dogecoin – původní meme mince

Co je Dogecoin?

Dogecoin je úplně první meme coin, ale cesta, kterou projekt prošel, ukazuje, že se jedná o levnou meme krypto minci, kterou nemůžeme brát na lehkou váhu. Projekt byl vytvořen jako dostupnější alternativa k Bitcoinu a považuje se za životaschopnou možnost jako alternativa ke standardní globální platební infrastruktuře, kterou dnes používáme.

Historie transakcí v blockchainu ukazuje rozsáhlou historii používání a na konci roku 2022 byl Dogecoin označen za čtvrtý nejoblíbenější kryptoprojekt pro platby na BitPay. Díky nízkým transakčním nákladům a velmi podpůrné a vstřícné komunitě se projekt dostal do silné pozice zábavné alternativy k serióznějším a mainstreamovějším projektům.

Dogecoin byl po mnoho let jedním z nejlevnějších krypto projektů, a i když je jeho cena mnohem vyšší než v době jeho spuštění, stále patří mezi nejlevnější volby na krypto trhu, pokud vezmeme v úvahu obrovské uznání jména, které projekt má.

Proč byste si měli koupit Dogecoin?

Dogecoin i nadále překvapuje téměř všechny jako kryptoměnový projekt, který si stále buduje dynamiku, přestože je tu už dlouho. Projekt by mohl díky technickému pokroku otevřít ještě více případů využití tokenu, přičemž mnoho řešení interoperability znamená, že inteligentní kontrakty na Dogecoinu by tu mohly být dříve, než se nadějeme.

Velký potenciál pro budoucí vývoj, a neuvěřitelně vášnivá a pozitivní komunita kolem projektu dávají Dogecoinu šance na to, aby v příštích několika letech zaznamenal velké zisky a konečně překonal bariéru 1 $, i když už nebude patřit mezi kryptoměny s nejnižší cenou.

4. Filecoin – úložná vrstva decentralizovaného internetu

Co je Filecoin?

Filecoin je decentralizovaná úložná síť, která uživatelům umožňuje bezpečně a efektivně ukládat, načítat a sdílet data. Je postavena na technologii blockchain a využívá nativní kryptoměnu FIL, což jí umožňuje poskytovat bezpečnější a transparentnější způsob ukládání dat.

Jedním z klíčových prvků Filecoinu je vytvoření tržiště, kde mohou uživatelé nakupovat a prodávat úložný prostor, a na tomto tržišti mohou poskytovatelé úložišť nabízet svůj nevyužitý úložný prostor komukoli, kdo ho potřebuje, zatímco uživatelé mohou za uložení svých dat v této síti platit, a vzniká tak distribuovaná síť poskytovatelů úložišť, která může data bezpečně ukládat zcela decentralizovaným způsobem.

Filecoin patří mezi rostoucí podskupinu kryptoměnových projektů, které mnozí považují za důležitou součást budoucnosti webu a zaměřují se na infrastrukturní vrstvu, která by mohla nahradit centralizovaná cloudová řešení, na která se spoléháme dnes.

Filecoin využívá systém ekonomických pobídek, které mají zajistit, aby se poskytovatelé úložišť chovali čestně a ukládali data korektně, přičemž poskytovatelé musí předkládat důkazy o uložení dat, aby prokázali, že data ukládají správně, a aby za své služby získali odměnu ve formě FIL. Pokud se zjistí, že se poskytovatel nechová korektně nebo ukládá data špatně, bude potrestán a přijde o své odměny v procesu známém jako slashing.

Proč byste si měli koupit Filecoin?

Filecoin je projekt, který má potenciál podpořit budoucí úložnou vrstvu decentralizovaného internetu. Pokud se mu podaří získat významnou část zavedeného trhu s cloudovými úložišti, není pochyb o tom, že v důsledku toho cena FIL pravděpodobně prudce vzroste.

Filecoin je vzhledem ke svému potenciálu považován za jeden z nejlepších levných kryptoprojektů. Přestože je nepravděpodobné, že by se velké technologické firmy vzdaly dominance, kterou mají nad trhem s úložišti, bez boje, tak šance, že si Filecoin uzurpuje část jejich prostoru, z něj dělá zajímavou kryptoměnu, do které lze investovat.

5. Chainlink – přenos off-chain dat do inteligentních kontraktů

Co je Chainlink?

Chainlink je krypto projekt, který využívá svůj nativní token LINK k usnadnění řady ekonomických pobídek, které umožňují trustless vyhledávání dat prostřednictvím decentralizované oracle sítě Chainlink (DON) – řeší takzvaný problém oracle. Chainlink běží na síti Ethereum, ale ve skutečnosti je řetězově agnostický a umožňuje inteligentním kontraktům přistupovat k datům, která nejsou uložena v blockchainu.

Potřeba použití dat tímto způsobem je tak rozšířená, že se Chainlink může pochlubit obrovským množstvím partnerství, a to mnohem větším než kdokoli jiný v krypto prostoru. Projekt je již hojně využíván v mnoha úspěšných projektech, od decentralizovaných burz po DeFi půjčovny, a technologii využívá stále více decentralizovaných aplikací.

Chainlink je dlouhodobě považován za jednu z nejlepších kryptoměn, do kterých lze investovat, a přestože tržní kapitalizace tohoto kryptoměnového projektu je nyní poměrně vysoká, mohl by v nadcházejících letech s rostoucím využitím digitálních aktiv ještě výrazně růst.

Proč byste si měli Chainlink koupit?

Chainlink ve velké míře využívá token LINK, což znamená, že s tím, jak roste přijetí Chainlinku, roste i tlak na nákup tokenu LINK. Projekt se dočkal také zkušebního provozu u platebního gigantu Swift, a pokud by se Chainlink stal součástí globálních finančních sítí blízké budoucnosti, pak by to mohlo znamenat astronomické výnosy pro ty držitele LINKu, kteří dokázali získat expozici včas.

Zda je token LINK silnější kryptoměnou k investování než jiné projekty, jako jsou fanouškovské tokeny a další projekty penny kryptoměn, se teprve uvidí, ale Chainlink zůstává jedním z těch, které je třeba sledovat, jak se tento prostor rozrůstá.

6. Uniswap – burza bez prostředníka

Co je Uniswap?

Pravděpodobně jedním z nejinovativnějších využití technologie Web 3.0 je vzestup decentralizovaných aplikací, a to hlavně decentralizovaných burz, které využívají inovativní sadu inteligentních kontraktů, aby svým uživatelům umožnily obchodovat s kryptoměnami bez potřeby prostředníka, jako jsou centralizované burzy.

Společnost Uniswap funguje na modelu automatického tvůrce trhu (AMM), který využívá matematický algoritmus k určování ceny tokenů na burze, a momentálně je lídrem v oblasti decentralizovaných burz. Cena tokenu je založena na poměru nabídky tokenu k celkové hodnotě ostatních tokenů v poolu likvidity burzy, což znamená, že jak se mění nabídka tokenu na burze, cena se automaticky upravuje na základě algoritmu.

Uživatelé mohou poskytovat likviditu burze Uniswap tak, že do poolu likvidity vloží dva typy tokenů, a výměnou za poskytování likvidity získají část poplatků za obchody generované burzou. To uživatele motivuje k tomu, aby na burzu přidávali likviditu, což následně zlepšuje likviditu trhu s kryptoměnami pro všechny ostatní uživatele.

Uniswap hraje klíčovou roli při umožnění obchodování s novými a vznikajícími kryptoměnami, které zatím nejsou kótovány na tradičních burzách, a díky tomu se stala také oblíbenou platformou pro integraci aplikací decentralizovaných financí (DeFi).

Proč byste si měli koupit Uniswap?

Uniswap je nejvýznamnější decentralizovaná burza na světě a vzhledem k tomu, že je postavena na síti Ethereum, udržuje si silný dostupný trh. S tím, jak se do provozu dostává stále více digitálních aktiv, která se integrují s Ethereem, se rozsah role Uniswapu v ekosystému zvyšuje, což znamená, že by mohl nastat obrovský nárůst uživatelů, protože se do tohoto prostoru začíná zapojovat TradFi.

Kryptotrh je nepředvídatelný, ale Uniswap je kryptoaktivum, které hraje zásadní roli při poskytování alternativy k centralizovaným burzám. To znamená, že má velkou šanci obstát i proti mainstreamovým krypto burzám, a tak by se mohlo ukázat, že jde o blockchainovou platformu, která má před sebou velmi světlou budoucnost.

7. Luna Classic – dokáže starý projekt znovu ožít?

Co je Luna Classic?

Luna Classic je kryptoměna, která je původní verzí projektu Luna, jenž se velkolepě zhroutil po depeggingu algoritmického stablecoinu projektu, UST. To vedlo k hard forku podobnému tomu, který v roce 2016 zažilo Ethereum.

Hyperinflační spirála, kterou LUNC před hard forkem zažil, způsobila, že je nyní v zásobě neuvěřitelných sedm bilionů tokenů, což však nezabránilo oddané komunitě stoupenců, kteří projekt podporují, aby se v příštích letech triumfálně vrátil.

Zda se to projektu podaří, bude stejně jako u mnoha jiných projektů záviset na případech užití, které se podaří přivést k životu díky vývoji nad rámec jeho schopnosti předvídatelného chodu s využitím LUNC k ověřování transakcí. Slibným prvním krokem je nedávno přijatý návrh na přegenerování projektu do USTC, což by vyžadovalo obrovské pálení tokenů v tomto procesu.

To by také mohlo vyvolat regulační problémy s Komisí pro cenné papíry (SEC) a burzy, zejména ve světle stávajících obav, které toto oddělení vzneslo po událostech kolapsu.

Proč byste si měli koupit Luna Classic?

Luna Classic je zajímavou investicí, protože by mohla dokázat, že se pochybovači mýlí, a časem se vrátit ke své bývalé slávě. Tržní kapitalizace projektu se snížila o 90 % oproti maximům, která byla viděna před kolapsem v roce 2022, a tak pokud se jí podaří nějakým způsobem vyšplhat zpět na tyto úrovně, mohla by pro investory představovat skvělou příležitost.

LUNC je vzhledem ke svému jménu a ambiciózním plánům na vzkříšení jedním z nejoblíbenějších penny kryptoměnových projektů, ale teprve čas ukáže, zda projekt a jeho komunita mají na to, aby dokázali nemožné a vrátili LUNC jeho někdejší slávu i za hranice velmi malých projektů využívajících tento řetězec, jako jsou fanouškovské tokeny.

8. Cardano – komunitou ověřený blockchain

Co je Cardano?

Cardano je blockchainová platforma, kterou vytvořil Charles Hoskinson, spoluzakladatel Etherea. Byla navržena tak, aby byla pokročilejším a bezpečnějším blockchainem než předchozí iterace. Dosáhnout toho chce tím, že se při svém vývoji zaměřil na výzkum a akademickou přísnost a žádný nový výzkum nebyl do platformy implementován dříve, než byl ověřen komunitou.

Cardano používá k ověřování transakcí konsensuální mechanismus proof-of-stake, který může umožnit decentralizovanější kontrolu nad sítí, protože snižuje koncentraci moci v rukou několika velkých těžařů.

Dalším důležitým aspektem Cardana je použití vrstvené architektury, která umožňuje větší flexibilitu a škálovatelnost. Platforma je postavena na dvou vrstvách: Cardano Settlement Layer (CSL) a Cardano Computation Layer (CCL). CSL je zodpovědná za zpracování transakcí a údržbu technologie distribuované účetní knihy, zatímco CCL slouží ke spouštění inteligentních kontraktů a decentralizovaných aplikací.

Proč byste si měli koupit Cardano?

Cardano si v průběhu času vybudovalo velmi vášnivou komunitu, a proto je jedním z nejaktivnějších protokolů 1. vrstvy, co se týče aktivity vývojářů. Běží zde projekty od DeFi až po fanouškovské tokeny. To je důležité, protože s tím, jak na platformě vzniká stále více projektů, roste i šance na skokovou změnu objemu transakcí, která by cenu tokenu ADA posunula výše.

ADA je sice populární investiční kryptoměna, která je dostupná na většině kryptoburz, ale její tržní kapitalizace je již poměrně vysoká. Proto by její výnosy mohly být skromnější než u některých projektů v ranější fázi vývoje.

9. Sandbox – umožňuje zpeněžit aktiva vytvořená uživateli

Co je The Sandbox?

The Sandbox je postaven na blockchainu Ethereum a poskytuje svým uživatelům metaverzum a herní ekosystém, který jim umožňuje vytvářet a zpeněžovat aktiva v digitálním světě. Projekt byl vytvořen společností Pixowl a vkládá vlastnictví do rukou uživatelů – veškerý uživateli vytvořený obsah patří uživateli prostřednictvím zázračné technologie NFT.

The Sandbox poskytuje nástroje, aby uživatelům pomohl co nejlépe využít ekosystém, přičemž VoXEdit umožňuje vytvářet 3D aktiva a Game Maker umožňuje vytvářet 3D hry. Všechny prvky vlastněné uživateli mají možnost obchodování na zabudovaném sekundárním trhu známém jako The Sandboxs Marketplace.

The Sandbox používá jako měnu token SAND a obsahuje také virtuální nemovitostní token LAND, který uživatelům umožňuje pronajímat a vylepšovat své pozemky. The Sandbox zaznamenal na kryptoměnových trzích silný výkon, přičemž v současnosti patří mezi nejlepší hry metaverza.

Proč byste si měli koupit The Sandbox?

The Sandbox je inovativní projekt, který skutečně zkoumá hranice možností jednotného metaverza. Pokud se projektu podaří i nadále budovat dynamiku a využít obrovský tradiční herní trh, pak by se mohla poptávka po SAND v průběhu roku 2023 a dále výrazně zvýšit.

10. Ripple – budoucnost přeshraničních plateb?

Co je Ripple?

Společnost Ripple je dnes v krypto kruzích známá díky svému probíhajícímu boji s Komisí pro kontrolu cenných papírů (SEC), podobně jako díky svému inovativnímu využití XRP k provádění bezproblémových přeshraničních plateb. Od svého založení v roce 2012 se zaměřuje na vývoj řešení pro finanční instituce založených na blockchainu.

Jedním z hlavních produktů společnosti Ripple je RippleNet, což je globální platební síť, která umožňuje finančním institucím rychle, bezpečně a s nízkými náklady posílat a přijímat platby v různých měnách, což mnohé v této oblasti vedlo k přesvědčení, že RippleNet by mohl být budoucností efektivnějších mezinárodních plateb.

XRP je digitální měna, kterou síť RippleNet používá k usnadnění přeshraničních plateb tím, že poskytuje likviditu v síti, a používá se také jako překlenovací měna k usnadnění okamžitých plateb a směny různých měn. To znamená, že když chce finanční instituce provést přeshraniční platbu pomocí sítě RippleNet, může převést svou místní měnu na XRP a poté převést XRP na cílovou měnu – tento proces je rychlejší, levnější a efektivnější než tradiční metody přeshraničních plateb.

Proč byste si měli koupit Ripple?

Mnozí se domnívají, že epický soudní proces, týkající se neregistrovaného obchodování s cennými papíry u Komise pro kontrolu cenných papírů, se blíží k závěru, a pokud kryptoměnová platforma dosáhne pozitivního výsledku, o kterém je prý tým Ripple přesvědčen, pak by mohlo dojít k obrovskému nárůstu tržní kapitalizace XRP a pravděpodobně i zbytku kryptotrhu.

XRP je jedním z nejstarších digitálních aktiv, a i když už nemá tak velký podíl na trhu s kryptoměnami jako kdysi, zůstává velkým hráčem. To znamená, že ačkoli je cena XRP relativně nízká, tržní kapitalizace je mnohem vyšší než u většiny ostatních projektů, a tak i když by se spekulativní investoři mohli dočkat velkých výnosů, budou pravděpodobně menší než u projektů s nižší tržní kapitalizací.

11. Basic Attention Token – revoluce v digitální reklamě

Co je Basic Attention Token?

BAT je projekt, který vytvořil tvůrce Javascriptu Brendan Eich s cílem zlepšit odvětví digitální reklamy. Ambicí BAT je vytvořit efektivnější a spravedlivější systém digitální reklamy, v němž budou uživatelé stránek odměňováni za svou pozornost, inzerenti budou moci efektivněji oslovit požadované publikum a stránky a copywriteři budou spravedlivě odměňováni za obsah, který vytvářejí.

Ekosystém BAT se soustředí na webový prohlížeč Brave, který je navržen tak, aby ve výchozím nastavení blokoval reklamy a chránil soukromí uživatelů a zároveň umožňoval uživatelům přihlásit se do programu Brave Rewards, který jim umožňuje získávat tokeny BAT zobrazováním reklam přizpůsobených jejich zájmům. Inzerenti tak mohou přesněji cílit na konkrétní demografické skupiny, zatímco vydavatelé dostávají za obsah, který vytvářejí, zaplaceno v tokenech BAT.

BAT představuje způsob, jak motivovat uživatele ke sledování reklam a zároveň zlepšit celkovou kvalitu digitální reklamy. Vytvořením transparentnějšího a spravedlivějšího systému digitální reklamy by BAT mohl vytvořit udržitelnější ekosystém pro uživatele i inzerenty.

Proč byste si měli koupit Basic Attention Token?

Přestože bude těžké vybojovat podíl na trhu od obrovských technologických gigantů, kteří nyní dominují v oblasti prohlížečů, pokud BAT dokáže prokázat mnohem lepší uživatelskou zkušenost oproti stávajícím hráčům, pak by mohl časem zaznamenat silný růst.

S téměř 5 miliardami uživatelů internetu po celém světě BAT cílí na obrovský trh, a tak by i malý kousek mohl způsobit, že cena BAT vystřelí vzhůru – což z něj dělá zajímavou kryptoměnu, do které lze investovat.

12. Theta Network – decentralizovaná síť pro doručování videa

Co je Theta Network?

Theta Network je decentralizovaná síť pro doručování videa, jejímž cílem je zlepšit kvalitu, rychlost a spolehlivost služeb streamování videa a zároveň snížit náklady na doručování videoobsahu – jde tedy o další projekt, který doufá, že se prosadí v základní vrstvě infrastruktury Webu 3.0.

Síť Theta využívá k poskytování videoobsahu architekturu P2P (peer-to-peer), která umožňuje rychlejší a efektivnější streamování ve srovnání s tradičními centralizovanými sítěmi, a k zajištění bezpečnosti a integrity sítě využívá konsensus PoS (Proof of Stake).

Síť Theta používá utility token THETA, který slouží k motivaci uživatelů, aby výměnou za odměnu přispívali do sítě svou nevyužitou šířkou pásma, výpočetním výkonem a zdroji.

Dalším důležitým aspektem sítě Theta Network je její partnerství s významnými poskytovateli obsahu a streamovacími platformami, jako jsou MGM a Lionsgate. Tato partnerství umožňují síti poskytovat vysoce kvalitní videoobsah z různých zdrojů a zároveň umožňují tvůrcům obsahu získat vyšší příjmy ze své práce.

Síť Theta Network si získala velkou pozornost v blockchainových a streamovacích komunitách, přičemž mnozí odborníci v ní vidí potenciálního narušitele tradičního streamovacího průmyslu. Využitím technologie blockchain a architektury P2P chce Theta Network vytvořit efektivnější a nákladově efektivnější řešení pro poskytování vysoce kvalitního videoobsahu uživatelům po celém světě.

Proč byste si měli koupit Theta Network?

I když to může trvat řadu let, evoluce internetu podle standardů Web 3.0 již probíhá, a pokud bude Theta Network klíčovou součástí této infrastruktury, není pochyb o tom, že projekt v příštích letech zaznamená neuvěřitelný nárůst uživatelů.

Pokud k tomu dojde, pak bychom mohli být svědky 2-3x vyšší ceny tokenu THETA, než je tomu nyní, a to i při relativně vysoké aktuální tržní kapitalizaci.

Závěr – Jakou nejlepší levnou kryptoměnu koupit právě teď?

Není pochyb o tom, že ačkoli existuje mnoho projektů, které mají potenciál přinést velké zisky, platforma Metacade je považována za špičku z nejslibnějších projektů, které jsou momentálně k dispozici. Svět kryptoměn čeká v příštích letech masivní expanze a zdá se, že Metacade toho díky přesvědčivému projektu s vysokým potenciálem plně využije.

Související nejčastější krypto dotazy

Měl/a bych nakupovat penny kryptoměny, abych si vytvořil/a různorodé portfolio?

Penny investice do kryptoměn se mohou zdát jako lákavá volba pro velké zisky, ale důležitějším hlediskem je tržní kapitalizace projektu, protože ta je klíčovým faktorem návratnosti. Mnoho investorů se snaží vyvážit krypto portfolio výběrem penny kryptoaktiv, aby si zajistili expozici na určitých trzích, ale ve hře je řada různých faktorů a investoři by projekty měli vždy důkladně prozkoumat, aby pochopili rizika a příležitosti.

Co jsou Web 3.0 krypto mince?

Web 3.0 krypto mince se týkají kryptoaktiv, která nějakým způsobem pomáhají zajišťovat základní vrstvu nové generace webu. Ta se zaměřuje na bezpečnost a soukromí prostřednictvím decentralizace a obsahuje celý ekosystém decentralizovaných aplikací a decentralizovaných burz.

Tato nová vrstva internetu znamená velké změny pro finance, protože Web 3.0 usnadňuje globální transakce prostřednictvím různých platebních sítí bez potřeby současné úrovně centralizace.

Které kryptoměny zažijí v roce 2023 boom?

Nelze s jistotou říci, které projekty zažijí v roce 2023 prudký rozmach, nicméně existuje řada nejslibnějších krypto projektů, jako je například Metacade, který by se dal považovat za chytrou krypto investici vzhledem k vysokému potenciálu a nízkým cenám tokenů v aktuálním presale.

Kterou levnou kryptoměnu je nyní nejlepší koupit?

Cena tokenu je klíčovým faktorem, který určuje jeho celkovou hodnotu a to, zda si jej ponechat v kryptopeněžence, a přestože existuje řada silných projektů, které by mohly být považovány za nejlepší levné kryptoměny, Metacade a AltSignals jsou silnými kandidáty vzhledem k neuvěřitelné užitečnosti, kterou poskytují v rostoucích odvětvích – zejména proto, že právě teď patří mezi nejlevnější kryptoměnové projekty.

Jaká je nejlevnější meme kryptoměna?

Dogecoin je meme coin, který zůstává jedním z nejlepších levných kryptoměnových projektů. Opakovaně dokázal, že navzdory všem předpokladům dokáže přinášet velké zisky, a pokud se projekt bude i nadále prosazovat jako životaschopná volba pro platby ve vlastní platební síti a bude vytvářet další užitek, mohl by se ukázat jako velká výhra pro spekulativní kryptoměnové investory, a to dokonce více než mnohé projekty penny kryptoměn.

