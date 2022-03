RAIN neustále nabírá, roste o 5 % a dál: Zde lze koupit RAIN

Živá cena RAIN, tokenu Rainmaker Games, byla v době psaní tohoto článku 0,29 USD. Nová kryptoměna vygenerovala 24hodinový obchodní objem 765 000 USD.

Pokud vás přitahují jedinečné funkce a chcete se dozvědět, jak a kde koupit RAIN, je tento průvodce určen právě vám.

Vzhledem k tomu, že RAIN je tak novým aktivem, ještě není kótováno na velkých burzách. Stále však můžete zakoupit RAIN pomocí DEX (decentralizované burzy), což znamená, že existuje několik kroků navíc. Chcete-li koupit RAIN právě teď, postupujte takto:

Budete muset vytvořit vlastní peněženku, zajistit si adresu a odeslat na ni vaše mince.

Stačí přejít na Uniswap a "připojit" k ní vaší peněženku.

Nyní, když jste připojení, budete moci měnit za 100ky mincí, včetně RAIN.

Jde o nativní token Rainmaker Games, bezplatné globální platformy pro hraní stovek P2E her. Označují se jako portál do světa P2E a dávají každému šanci hrát, vydělávat, učit se a propojit se jako nikdy předtím.

Hráči všech úrovní budou moci plynule přepínat mezi hrami, trénovat, učit se, spravovat výdělky, chatovat a nechat se ověřovat spolkem, to vše v rámci jedné platformy založené na datech.

Rainmaker buduje největší globální hráčskou platformu a zároveň největší datovou velmoc P2E. Jejich cílem je stát se hlavním centrem a odrazovým můstkem pro hry a navíc neocenitelným zdrojem dat pro spolky k budování lepších týmů založených na datech.

Vzhledem k tomu, jak těžké je přijít s přesnou předpovědí kryptoměny, neměli byste nikdy přijímat žádná rozhodnutí ovlivňující vaše finance před hloubkovou analýzou trhu. Neinvestujte více, než si můžete dovolit ztratit.

Price Prediction předpovídá, že cena Rainmaker Games letos dosáhne minimálně 0,36 USD. Nejvyšší cena, na kterou může dosáhnout, je 0,43 USD.

Cena Rainmaker Games příští rok dosáhne minimálně 0,55 USD. Maximálně může dosáhnout 0,62 USD s průměrnou cenou 0,57 USD po celý rok.

V roce 2024 bude cena RAIN minimálně 0,79 USD. Maximální cena RAIN je projektována na 0,95 USD. Token v roce 2025 prolomí 1 USD a dosáhne minimálně 1,14 USD.

Hey Rainmakers, Smart Chain staking is finally here!

ㅤhttps://t.co/FSEiOZ7j7G

ㅤ

Now you can enjoy significantly lower gas fees on single-sided $RAIN as well as RAIN-CAKE LP. Look at these absolutely juicy starting APYs 💧

ㅤ

☔️ $RAIN – 35,153%

🍰 RAIN-CAKE LP – 689,762% pic.twitter.com/thbOlxgxM2

— Rainmaker Games (@RainmakerGaming) February 23, 2022