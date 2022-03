Revoluce ve virtuální realitě: 3 hlavní coiny v této oblasti

Očekává se, že se metaverzum stane další hranicí růstu v kryptovesmíru. Ale před metaverzem byla virtuální realita. Jak je VR stále pokročilejší, je nyní plně integrována do blockchainového ekosystému. Zde je důvod:

Virtuální realita má široké uplatnění v podnikání i ve volném čase.

VR je také vnímána jako budoucnost lidské interakce.

Technologie blockchain může pomoci učinit VR decentralizovanější a soukromější.

Pokud uvažujete o využití boomu VR, níže jsou tři nejlepší coiny, které si můžete koupit.

CEEK VR (CEEK)

CEEK VR (CEEK) je zajímavý projekt VR, který doufá, že přinese metaverzum do hudby a zábavy. Přemýšlejte o tom. Představte si, že byste se mohli zúčastnit živého koncertu svých oblíbených zpěváků? Nebo mohli sledovat své oblíbené sportovce v akci?

Zdroj dat: Tradingview

CEEK je navržen tak, aby to bylo možné, a přichází také s plnou integrací NFT. Projekt je navržen tak, aby usnadnil tvůrcům obsahu monetizaci jejich práce a nalezení nových způsobů, jak vydělat peníze. CEEK je budoucností streamování hudby a jako takový by měl být na vašem radaru.

High Street (HIGH)

High Street (HIGH) je token metaverza, který kombinuje virtuální realitu a hru typu play to earn. Projekt doufá, že vytvoří jedinečnou síť digitálních komunit, které se mohou zapojit do vzrušujících aktivit ve virtuálním světě. Pokud jste například někdy chtěli závodit s autem, můžete to udělat v tomto digitálním vesmíru.

ApeCoin (APE)