Riziko a odměna jsou kalkulací, kterou si dělá každý investor. V okamžiku, kdy vložíte své peníze do aktiva, do určité míry souhlasíte s tím, že tato investice nemusí jít podle plánu. Ale riskantní sázky také obvykle přinášejí skvělé výnosy. Zde je několik tipů, jak to můžete zahrát:

Investujte pouze co nejmenší množství kapitálu do aktiv, která považujete za riziková.

Nedržte dlouhodobě riziková aktiva.

Naučte se snížit ztráty, pokud investice nevyjde podle plánu.

Pokud vás tedy zajímají některé riskantní hry, které mají stále velký potenciál přinést šílené výnosy, následující nejlepší coiny by měly být skvělou volbou. Proveďte však náležitý průzkum a investujte na vlastní riziko.

Kadena (KDA)

Kadena (KDA) je stále jedním z hlavních řetězců, které používají model proof of work. Tento model byl velmi kritizován kvůli spotřebě energie a vysokým poplatkům. Kadena se to však pokusila napravit spuštěním toho, čemu říká „pletené řetězy“.

To do značné míry pomohlo udržet efektivitu, ale stále by se dalo udělat více. Ačkoli se sentiment investorů vůči řetězcům proof of work začíná zpomalovat, pokud Kadena dokáže najít škálovací řešení, mohla by nakonec nabídnout neuvěřitelné výnosy.

Aurory (AURY)

Hry typu play-to-earn se za posledních 12 měsíců staly v kryptoměnách velmi populární. Některým projektům, jako je Axie Infinity, se v roce 2021 podařilo dosáhnout velkého úspěchu.

Aurory (AURY) je jeden projekt, který doufá, že napodobí tento úspěch. Výzva spočívá v tom, že mezi hrami play to earn je velká konkurence, kterou lze vydělat, což zvyšuje riziko. Ale pokud se to podaří, pak bychom mohli vidět obrovský úspěch.

Existují další pozoruhodné vysoce rizikové tokeny s vysokou odměnou, které si můžete koupit. Patří mezi ně netvrk, aldrin, polkadex a další. Ale ty dva výše by měly stát za povšimnutí.