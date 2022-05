Robinhood spouští non-custodial Web 3.0 peněženku s NFT kompatibilitou

Robinhood, populární obchodní platforma, oznámila spuštění své vlastní non-custodial Web 3.0 peněženky, která bude mít kompatibilitu s nezaměnitelnými tokeny (NFT), což uživatelům umožní připojit se k NFT tržištím.

See you on the other side https://t.co/qonXj80BEB pic.twitter.com/9oXqlj9HVI

Před spuštěním platforma zveřejnila na Twitteru propagační video vysvětlující, jak bude peněženka používána.

Trade and swap crypto with no network fees. A web3 wallet from us. Get early access: https://t.co/qonXj80BEB pic.twitter.com/qLjByPA4ty

— Robinhood (@RobinhoodApp) May 17, 2022