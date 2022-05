Společnost Tether vydala atestační zprávu, která ukazuje, že rezervy stabilních coinů USDT jsou „plně kryty“.

Osvědčení připravené nezávislými účetními MHA Cayman také ukazuje, že konsolidovaná aktiva společnosti Tether převyšují závazky, přičemž konsolidované rezervy na vydané USDT převyšují částku potřebnou k jejich splacení.

Podle ověřovací zprávy společnosti činila konsolidovaná celková aktiva k 31. březnu více než 82,4 miliardy USD. Obíhající zásoba Tetheru je 74 213 168 169, ukazují data na CoinGecko.

Zároveň Tether snížil držení svých komerčních cenných papírů, což je jedna z klíčových konkurencí, které v posledních několika letech vyvolaly zvýšenou kritiku emitenta stablecoinů.

Podle její zprávy se držba komerčních cenných papírů za poslední čtvrtletí snížila o 17 %, z 24,2 miliardy USD na 20,1 miliardy USD. Od 1. dubna také poklesly podíly v komerčních cenných papírech o 20%, což se projeví ve zprávě za 2. čtvrtletí.

Vzhledem k tomu, že Tether snižuje více nelikvidních držeb komerčních cenných papírů, přesunul se na zvýšení aktiv ve fondech peněžního trhu a amerických státních pokladničních poukázkách. Investice do státních pokladničních poukázek tak vzrostly o 13%, z 34,5 miliardy USD na 39,2 miliardy USD.

Touto zprávou Tether říká trhu, že USDT je podporován a že stablecoin nezkolabuje jako TerraUSD (UST). Že jsou zaúčtovány rezervy USDT a že stablecoin bude i nadále udržovat svou fixaci dolaru.

Ale stačí to k posílení důvěry krypto komunity v USDT?

Spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Three Arrows Capital Su Zhu říká, že vymazání USDT za poslední týden ve výši 9 miliard USD dokazuje, že „USDT je skutečně směnitelný“ za USD. Někteří v oboru stále nevěří slovům Tetheru.

This proves the opposite, which is that USDT is redeemable, in size, for USD https://t.co/FI9Vk0LjFP

— Zhu Su 🔺🌕 (@zhusu) May 18, 2022