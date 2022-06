Rozhovor: Profesor MIT věří, že DeFi může snížit bankovní sílu

Vždy mi přijde zajímavé, když se lidem, kteří jsou ve svých oborech vysoce úspěšní, se začnou otáčet za kryptoměnami. Jedním z takových případů je Catherine Tucker , Sloan Distinguished Professor of Management a profesorka marketingu na MIT Sloan.

Narazil jsem na její vynikající článek , Antimonopolní a beznákladové ověřování: Optimistický a pesimistický pohled na důsledky technologie Blockchain, která výrazně předběhla svou dobu, byla napsána v roce 2018, ale i dnes je stále velmi aktuální. Domnívá se, že v té době si její akademičtí kolegové mysleli, že digitální měny jsou pouze „plácnutí do vody“.

Když jsem se posadil, abych s Catherine udělal rozhovor o novinách, stejně jako o změnách v krajině od doby, kdy byly noviny napsány před čtyřmi lety, dostal jsem odpovědi na některá témata, která mě zajímala.

CoinJournal (CJ): Na psaní akademických prací o kryptoměnách bylo v roce 2018 docela brzy – jak jste se poprvé dostali ke kryptoměnám a rozhodli jste se napsat tuto práci? Jaká byla první reakce vašich profesionálních kolegů?

Catherine Tucker (CT): Jako výzkumná pracovnice jsem začala pracovat na otázkách kryptoekonomie už v roce 2014, kdy jsem byla součástí týmu, který pomáhal provozovat bitcoinový experiment MIT, kde jsme každému vysokoškolákovi MIT dali 100 $ v bitcoinech.

V té době moji akademičtí kolegové považovali digitální měny za plácnutí do vody.

CJ: Změnil se váš názor na dopad technologie blockchain od roku 2018?

CT : Ne. I když si myslím, že více lidí chápe, že blockchain není bitcoin.

CJ: Očekávali byste v roce 2018, že formální regulace kolem kryptoměn v této fázi pokročí dále, a to jak v antimonopolních, tak v jiných oblastech?

CT : Myslím, že regulace byla zatím pomalá a dívala se zpět. Myslím, že máme co dělat, když vymyslíme zákony, které odrážejí povahu krypto, spíše než zákony, které se snaží zajistit, aby kryptotechnologie fungovaly jako dřívější ročníky technologií.

CJ: Jedna oblast, která mě hned po přečtení vašeho (vynikajícího) článku napadne, je oblast digitálních měn vydávaných centrální bankou (CBDC). Síla, kterou by to poskytlo velké společnosti (řekněme Apple, Google) nebo vládě, by mohla být obrovská – máte o tom nějaké myšlenky, zejména z antimonopolního hlediska?

CT : Centrální banky už mají na starosti fiat měny! A vyměňujeme jakoukoli tržní sílu kvůli kompromisům o stabilitě a důvěryhodnosti. Myslím, že tady to nebude jiné. Také si myslím, že obecně vzhledem k nízkým nákladům na přechod není pravděpodobné, že by jakákoli technologická firma sponzorovaná kryptoměnou měla podstatnou tržní sílu v tradičním ekonomickém smyslu.

CJ: Velké technologické společnosti se v posledních letech staly ještě mocnějšími. Stále věříte, že alternativy blockchainu by teoreticky mohly nabídnout demokratičtější platformy a ovlivnit rostoucí antimonopolní politiku, jak je uvedeno v dokumentu v roce 2018?

CT : Blockchain tím, že dělá věci méně fyzické a více digitální, snižuje náklady na přechod, které jsou tradičním zdrojem tržní síly. Takže nadále zůstávám optimistou.

CJ: Psal jste o otevřeném zdrojovém kódu a o tom, jak je to klíčový faktor ohledně blockchainových platforem a antimonopolních pravidel, ale věříte, že spousta pump-and-dumps nebo podvodů je výsledkem jednoduchých „copy-paste forků“ existujících blockchainů? je tak snadné nastavit?

CT : Myslím, že krypto jako oblast technologie byla neobvyklá, pokud jde o množství podvodů, které existovaly. Myslím, že jde o kombinaci tolika investic, nových nevyzkoušených technologií a toho, že došlo k neobvykle vysoké návratnosti v porovnání s ostatními sektory ekonomiky. Tato kombinace bohužel vedla k podvodům. Nemyslím si, že je to nutně odrazem snadnosti scammingu.

CJ: Od doby, kdy jste napsal tento článek, v roce 2020 explodovalo na scéně decentralizované financování (DeFi). Mohlo by to mít velký dopad na potenciální antimonopolní politiku a kontrolu, kterou v současnosti mají takové velké instituce nad finančními trhy?

CT : Jsem nadšený z decentralizovaných financí. Pokud se nad tím zamyslíte zejména v ekonomikách mimo USA, bankovnictví bývá neobvykle koncentrované a že odchod z banky je spojen s velkými náklady na změnu. Decentralizované finance jako hnutí slibují změnit tento vzorec koncentrace.

CJ: V novinách jste napsal, že „zatímco trh se rodí a v současnosti žádný kryptoměnový nebo blockchainový projekt nedosáhl žádné smysluplné tržní síly, některé projekty budou mít v měřítku dostatečný podíl na trhu, aby ovlivnily ceny a blahobyt spotřebitelů“. Domníváte se, že velký náskok bitcoinu z hlediska vlivu a tržní kapitalizace nepředstavuje smysluplnou tržní sílu vzhledem k jeho schopnosti hýbat trhy všech ostatních kryptoměn?

CT : Ne. Myslím, že Bitcoin jako první hybatel v sektoru, kde existují nevyzkoušené technologie, měl výhodu, pokud jde o upoutání pozornosti. Nejsem si vědom žádných nákladů na změnu, které by zvláště znamenaly, že její velký podíl na trhu implikuje monopolní sílu. Jak mnoho obchodníků ví, je snadné přecházet mezi bitcoiny a jinými konkurenty.