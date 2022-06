Pro Polkadot byla navržena nová struktura řízení vedená referendem

Polkadot, jedenáctá největší kryptoměna s tržní kapitalizací přes 7 miliard dolarů, možná dostává přestavbu celého systému řízení.

Gov2

Návrh, který je ve vývoji známý jako Gov2, lze celkově shrnout jako snahu o zvýšení decentralizace a efektivity rozhodování sítě. Referenda budou proto jediným prvotřídním rozhodovacím mechanismem. Bude to kontrastovat se současnou formou vládnutí v tom, že mnoho rozhodnutí může probíhat současně.

Se systémem, který byl zaveden v posledních několika letech, technokratický výbor řídil záležitosti, jako jsou časové osy; schválená, zvolená výkonná „vláda“ má řízené parametry, admin a návrhy výdajů; pro všechno ostatní byl zaveden všeobecný hlasovací systém, přičemž dlouhodobé zainteresované strany jsou odměňovány zvýšeným vlivem.

Současné nevýhody

Tento současný systém sloužil k omezení počtu rozhodnutí, která se odehrávají najednou, vzhledem k jedinému modelu referenda „všechno nebo nic“ – to znamená, že všechna referenda nesou maximální množství moci. Částečně kvůli tomu může být hlasováno pouze jedno referendum najednou a tato hlasování trvají standardně několik týdnů. Kromě toho je volený výkonný orgán centralizovaným orgánem a také není anonymní, takže na něj může být vyvíjen tak či onak.

Současný systém však nabízí i funkce, které se zde nezmění. Například 50 % celkového podílu v systému by mělo být, pokud je podle jejich názoru dostatečně silné přesvědčení, nakonec schopno řídit budoucnost systému. Větší váha bude také přidělena těm, kteří jsou ochotni uzamknout své tokeny v systému na delší dobu.

Mechanismus referenda

Podívejme se, jak funguje referendum, vzhledem k tomu, že nová síť by je mohla brzy spustit.

Když je na počátku vytvořeno referendum, je okamžitě hlasovatelné kýmkoli v komunitě. Není však ve stavu, kdy může skončit nebo jinak nechat sečíst hlasy, být schváleny a souhrnně uzákoněny. Místo toho musí referenda splňovat řadu kritérií, než se přesunou do stavu známého jako Rozhodování. Dokud nejsou v tomto stavu, zůstávají nerozhodní.

Kritéria, která je třeba splnit, jsou trojí: Za prvé, všechna referenda mají úvodní období. Jedná se o dobu, která musí uplynout od návrhu, než může začít rozhodování, poskytující výpovědní lhůtu, která zmírňuje možnost „odstřelování rozhodnutí“, kdy by útočník ovládající značné množství hlasovacích práv mohl usilovat o brzké schválení návrhu. poté, co to navrhne, neumožnit celkovému počtu voličů čas na zvážení a hlasování.

Zadruhé musí být prostor pro rozhodnutí. Všechny skladby mají svůj vlastní limit na počet referend, o kterých lze rozhodnout současně. Čím silnější Origins dovolili na trati, tím nižší je tato hranice.

Nakonec je třeba zaplatit rozhodovací zálohu, aby se zmírnilo spamování nebo zahlcení systému.

Návrhy, které nejsou schváleny po 28 dnech, jsou ve výchozím nastavení považovány za zamítnuté. V tomto okamžiku může být vrácena rozhodovací záloha.

Zrušení

Samozřejmě existují problémy, kdy se ukáže, že návrh, o kterém se hlasuje, obsahuje problém. V Gov2 existuje speciální operace pro zásah tímto způsobem známá jako Zrušení. Tato operace okamžitě odmítá probíhající referendum bez ohledu na jeho stav.

Zrušení je samo o sobě řídící operací, o které musí síť hlasovat, aby mohla být provedena. To představuje možný problém s časovou osou, a aby to bylo užitečné, musí být schválení návrhu na zrušení výrazně rychlejší než schválení jakéhokoli možného cílového návrhu. Zrušení jako takové přichází s vlastním původem a stopou, která má nízkou průběžnou dobu a křivky schválení/podpory s mírně ostřejším snížením jejich prahů pro absolvování.

Je to úhledný způsob, jak vyvážit strach z centralizace s realitou efektivity.

Závěrečné myšlenky

To vše je samozřejmě pouze návrh. Nicméně Gov2 má několik velmi zajímavých aspektů a bude zajímavé sledovat, jak to skončí. Medvědí trhy jsou časem budování i časem zlepšování stávající infrastruktury, takže je slibné vidět takové návrhy, ať už projdou nebo ne.

Gov2 má být spuštěn na Kusamě bezprostředně po závěrečném odborném auditu jeho kódu. Po zkušebním období na Kusamě bude předložen návrh, o kterém bude hlasovat síť Polkadot.