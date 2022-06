Snadné použití, nejlepší TPS na trhu a nízké poplatky jsou impozantní kvality

Na druhou stranu, poslední odstávka znamená osmý výpadek v tomto roce

Jak hluboký je tento problém a jaká je budoucnost?

Kdybych měl dolar za každou letošní odstávku Solany, mohl bych si dovolit 500 g kešu v místním supermarketu (to je 8 dolarů, pro ty, kteří nevědí, jak bizarně drahé ořechy jsou).

V příběhu, který se stal znepokojivě známým, se Solana minulý týden opět vypnula. Nebylo to ani kvůli oslavám královnina platinového jubilea, ale spíše proto, že mainnet na sedm hodin ztratil konsensuální protokol. V kruté ironii to přichází nedlouho poté, co spoluzakladatel Solana poskytl rozhovor CNBC, v němž tvrdil, že Bitcoin se musí změnit na Proof-of-Stake, aby zůstal relevantní. Jejda.

Earlier today a bug in the durable nonce transactions feature led to nondeterminism when nodes generated different results for the same block, which prevented the network from advancing. — Solana Status (@SolanaStatus) June 1, 2022

Výpadek

Solana mi připomíná poslední sluchátka, která jsem měl. Byly perfektní – pyšnily se hladkým zvukem, mikrofon byl křišťálově čistý a během cvičení mi bezpečně seděly v uších. Ale po celé měsíce se zvuk v pravém sluchátku neustále sekal a nemohl jsem přijít na důvod. Někdy to trvalo pět minut, jindy přes hodinu.

Když fungovaly, Bruce Springsteen křičel nahlas a jasně, a bylo to nádherné. Ale k čemu jsou vám sluchátka, která vám neumožňují přehrávat hudbu, kdykoli chcete?

Trh si uvědomil, že je to velký problém (výpadky Solany, ne moje hudební tahanice), protože cena Solany byla letos ve volném pádu a od Nového roku ztratila tři čtvrtiny své hodnoty. A ano – všechna aktiva jsou dole, ale vykreslení cenové akce Solany proti bitcoinům ukazuje, že rozsah poklesu zde byl ošklivější, než dokonce i příšerný pokles cen na zbytku krypto trhu.

Co to znamená jít vpřed

Nemám zkušenosti s informatikou. Hrál jsem si s R, Matlabem a Pythonem, ale prostě nejsem kvalifikovaný, abych se vyjádřil ke složitosti výzev, kterým v současnosti čelí vývojáři Solany. Všude na internetu uvidíte průměrného Joese a Janes vyjadřovat své emocionální názory na to, proč nebo proč ne, tyto problémy jsou malé škytavky nebo nepřekonatelné výzvy – nemám zájem nabízet spekulativní názor na toto téma, protože by to nebylo hodné inkoustu, kterým je napsán (nebo by možná nestálo za to opotřebovávat se klávesy mého notebooku, abych použil modernizovanější analogii?).

Ale co udělám, je zaujmout analytický úhel a použít nějakou základní logiku k posouzení situace. Jedná se o blockchain s obrovským potenciálem – schopný vyšší transakce za sekundu (TPS) než jakákoli jiná velká kryptoměna. Ale k čemu je blockchain dobrý, když má tlačítko pro vypnutí? A abych k vám byl upřímný, už mě trochu unavuje používat slova „potenciál“, „mohl“ a „možná“, když mluvím o Solaně.

To byla pro kryptoměny ve skutečnosti docela benigní zastavení v klidném dni, což je v jednom ohledu dobrá zpráva, ale také docela děsivá, když o tom přemýšlíte. Co se stane, když k dalšímu výpadku proudu Solany dojde během nálože výbušniny směrem nahoru na krypto trzích nebo v den násilné havárie? Investoři nebudou moci obchodovat, kupovat ani prodávat žádné produkty Solany, a to z důvodu nedostatku lepšího vyjádření prostě není cool.

Závěr

Jak jsem řekl, už mě trochu unavuje psát o výpadcích Solany. I když má veškerý potenciál na světě, neznamená to přesně nic, pokud nedokáže vyřešit tyto chronické nedostatky. Zdá se, že se nyní nacházíme v kritickém období – zpomalení (nebo dokonce plošině) ve vývoji, zatímco makroprostředí je tak příšerné, nemluvě o velkém konkurentovi, kterým je Ethereum, který se stále více přibližuje svému potenciálně měnícímu sloučení, které může změnit průmysl, to by mohlo být pro Solanu zničující ranou.

Solana je neuvěřitelný blockchain, když je „zapnutý“ – levný na použití, hladký, rychlý a bez tření. A pak jsem si po měsících slibů, že se problém vyřeší, koupil nový pár sluchátek.

Pokud tyto problémy pro Solana přetrvají, investoři, kteří si udrží víru, budou nadále řídnout a budoucnost se bude jevit stále temnější.

Ale doufejme, že obrácená strana je pravdivá – že jednoho dne se na tyto překážky podíváme zpět jako na drobné výzvy, které byly překonány během beta fáze, protože impozantní blockchain Solana zavedl svou cestu k širokému přijetí.

Říká se, že kočka má devět životů – no, možná je to stejné s blockchainy. V tom případě je po osmi letošních výpadcích Solany v saloonu poslední šance.