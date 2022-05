Poté, co se Solana (SOL) dotkla své nejnižší ceny v roce 2022, v posledních několika hodinách vzrostla. Měna se po dvou po sobě jdoucích dnech vážných ztrát snažila překonat hranici 50 USD. Ale zdá se, že právě teď existuje určitá býčí hybnost, která by to mohla posunout dále. Zde jsou podrobnosti:

SOL získala zpět cenu 50 USD poté, co za posledních 24 hodin vzrostla téměř o 20 %.

I přes dnešní rally stále přetrvávají významná rizika poklesu.

SOL také zůstává pod svým 50 a 200denním EMA, což naznačuje, že ještě není mimo.

Zdroj dat: Tradingview

Dokáže Solana udržet tuto rally?

Širší kryptotrh se po krachu v posledních dnech zotavil. Solana ve skutečnosti získala téměř 20% poté, co strmé ztráty. Rally však není rozhodující. Analytici varují, že to, co vidíme, je mírný pokles po krachu za poslední dva dny. Celkový klesající trend u SOL se zatím neobrátil a je pravděpodobné, že coin bude v následujících dnech dále klesat.

Získat zpět hranici 50 $ byla velká věc a důležitá psychologická výhra pro býky SOL. Ale protože coin zůstává silně pod tlakem pod svým 50- a 200denním EMA, očekáváme, že bude následovat další oslabení.

SOL pravděpodobně opět klesne pod 50 USD a tentokrát může klesnout ještě dále, než dojde k růstu. Ale pokud SOL může nějakým způsobem pokračovat ve vzestupném trendu a uzavřít den nad 60 USD, tato teze bude neplatná.

Nabízí SOL perfektní dip?

Jedna věc, na které se můžeme shodnout, je, že Solana je velký projekt a pravděpodobně v budoucnu zpochybní bitcoiny a Ethereum.

Bylo to nedávno, kdy se SOL prodávala za 200 dolarů. Skutečnost, že ji nyní můžete získat za méně než 50 dolarů, je velká věc. Je to zdaleka nejlepší příležitost k nákupu na trhu.