Binance dnes oznámila, že přidala AXS na Auto-Invest a dvě propagační akce na platformě. Oprávnění uživatelé mohou být přidáni na bílou listinu, aby získali 100% APY s AXS Staking a získali až 100% cashback z obchodních poplatků. AXS přidala ke své hodnotě 20 % za posledních 24 hodin.

V tomto krátkém článku najdete podrobnosti o tokenu AXS od Axie Infinity – co to je, zda se do něj vyplatí investovat a nejlepší místa ke koupi AXS.

Binance exponenciálně roste, protože byla založena v roce 2017 a je nyní jedním z, ne-li největší kryptoměna výměny na trhu.

AXS je token Axie Infinity, blockchainové hry inspirované pokémony s vysoce flexibilní hratelností s otevřeným koncem. Účelem je sbírat, vychovávat a obchodovat s tzv. axies, kteří jsou jako digitální mazlíčci.

Platforma nabízí snadný, přístupný, zábavný a vzdělávací způsob, jak získat přístup k mnoha možnostem technologie blockchain. Dosáhla vynikajícího úspěchu a nyní je velmi dobře známou rampou do blockchainového průmyslu po celém světě.

Axie Infinity používá dva hlavní tokeny: AXS (Axie Infinity Shards) a SLP (Smooth Love Potion). Držitelé AXS přispívají k rozvoji platformy jako součást decentralizované organizace Axie, například rozhodováním o tom, jak alokovat ekosystémové prostředky nebo jak utrácet finanční prostředky z pokladny.

Nic nemů nahradit vlastní průzkum. Jakékoli investiční rozhodnutí, které učiníte, by mělo být založeno na vaší odborné znalosti trhu, vašem přístupu k riziku a vlastnostech a rozložení vašeho portfolia. Zvažte také, jak byste se cítili při ztrátě peněz.

Wallet Investor očekává dlouhodobý růst ceny AXS. Předpovídají cenu 493 USD v březnu 2027. 5letá investice tak vygeneruje výnosy kolem +685 %. Pokud nyní investujete 100 USD do AXS, můžete mít v roce 2027 785 USD.

