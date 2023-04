V investorských skupinách na Telegramu to vře po oznámení krypto presale od AltSignals

Společnost AltSignals oznámila presale užitkového tokenu ASI, který odemyká AI obchodní nástroje nové generace

Oblíbená platforma má více než 52 000 uživatelů a může se pochlubit neuvěřitelnými recenzemi

Presale ASI se zdá být jednou z nejlepších investičních příležitostí roku 2023

Zdá se, že svět kryptoměn si našel oblíbenou metodu sdílení nápadů, pro své komunikační potřeby si vybral službu Telegram. Často to znamená, že nejčasnější šance, jak si všimnout špičkových příležitostí k presale kryptoměn, je právě v této aplikaci.

Pozorní investoři jsou v současné době svědky vlny vzrušení, která se šíří napříč Telegramem v souvislosti s nadcházejícím oznámením presale kryptoměny AltSignals. Mnozí v tomto prostoru považují presale za vzácnou příležitost k dosažení obrovských zisků díky silné propozici projektu a důležité schopnosti využít jeho obrovskou komunitu uživatelů.

AltSignals se může pochlubit více než 50 000 obchodníky s kryptoměnami, kteří tvoří uživatelskou základnou. Tuto rozsáhlou komunitu společnost vybudovala díky nabídce svých produktů. A právě tato komunita je spolu s výrazně zvýhodněným presale tokenu, za kterým stojí velmi úspěšný produkt, pádným důvodem, který přispívá k nadšení. Zároveň ASI umožní přístup k ActualizeAI – další evoluci prémiových signálů.

Co je AltSignals?

Společnost AltSignals si vybudovala svou pověst díky poskytování mimořádně kvalitních obchodních signálů pro denní obchodování s kryptoměnami, futures na Binance, Forexem, CFD a akciemi. Snad nejjasnějším ukazatelem toho, jak silně si její zákaznická základna cení poskytovaných služeb, je hodnocení AltSignals na serveru Trustpilot, kde má více než 500 hodnocení „Excellent“ a celkové hodnocení 4,9/5.

AltSignals si od svého spuštění v roce 2017 vybudovala oddanou komunitu více než 50 000 uživatelů a stala se lídrem, který svým vedením pomáhá obchodníkům na všech úrovních dosahovat každodenních zisků s neuvěřitelnými výsledky.

AltSignals vytváří nástroj známý jako ActualizeAI, který využívá pokročilou umělou inteligenci zpracování přirozeného jazyka a analýzu sentimentu k neustálému skenování trhů, aby našel obchodní příležitosti, které by bez strojového učení nebylo možné rozpoznat, a co nejrychleji je sdělil obchodníkům. Tím jim poskytne zásadní náskok před konkurencí a umožní jim maximalizovat své zisky.

Úspěšnost signálů hovoří sama za sebe; technologie AltSignals dosahuje 70–83% úspěšnosti obchodů s ETH a BTC. Tato úspěšnost je klíčovým důkazem vysvětlujícím obrovskou popularitu platformy a znamená, že presale ASI je pravděpodobně předurčen k podobnému úspěchu.

Jak AltSignals funguje?

AltSignals využívá jak fundamentální, tak technickou analýzu, aby získala komplexní soubor dat pro pokročilé algoritmy používané k identifikaci obchodů. Po přidání strojového učení bude rozpoznávání vzorů prakticky bezkonkurenční, což pomůže dosáhnout masivních, dosud nevídaných, úspěchů.

Současná technologie AltAlgo™ přinesla obchodníkům neuvěřitelné výsledky a upevnila pozici AltSignals jako lídra na trhu s obchodními signály, který maximalizuje zisk na celé řadě různých trhů. To umožnilo nespočtu obchodníků porazit konkurenci a získat ze svých obchodů maximum.

Tato osvědčená technologie poskytla obchodníkům více než 3 700 klíčových signálů. Díky vzdělávacím materiálům a koučování na podporu obchodníků všech úrovní, AltSignals může být jednou z největších kooperujících skupin zkušených obchodníků s kryptoměnami – proto to vzrušení z další fáze vývoje produktu.

Presale ASI také znamená spuštění klubu ActualizeAI Club, kde se držitelé tokenů ASI mohou zaregistrovat a získat exkluzivní přístup do beta verze všech nových služeb. Tato skupina nabízí cenný prostor a slouží k tomu, aby bystří obchodníci získali náskok před trhy. Vstup do skupiny a účast v ní také uživatelům poskytuje možnost získat ještě více tokenů ASI, které budou uvedeny v 1. čtvrtletí 2023.

Co je ASI?

Token ASI je postaven na blockchainu Ethereum, který mu propůjčuje vysokou úroveň bezpečnosti. Samotný token je užitkový token s kritickými rolemi napříč platformou AltSignals. Vlastnictví tokenu ASI je zásadní pro přístup k různým exkluzivním oblastem platformy a dalším typům signálů, jako jsou například signály z ActualizeAI.

ASI bude klíčem k předčasnému přístupu k obchodním signálům před ostatními obchodníky a konkurenční výhoda, kterou poskytuje, má tokenu přinést obrovské zisky. Vzhledem k tomu, že se na platformu hrnou uživatelé, bude tato výhoda jistě zásadním hnacím motorem, který se přidá k neuvěřitelnému zájmu, jenž se již projevil v presale projektu.

Token také hraje roli při výměně hodnot v rámci platformy AltSignals, například při přístupu ke vzdělávacím zdrojům atd. Tato vysoká míra užitečnosti znamená, že mnozí očekávají velký nákupní tlak na ASI, který by měl cenu tokenu dále zvýšit. Jako by to nestačilo, token ASI bude mít 3–5letý plán zpětného odkupu a spalování, který zajistí deflační efekt na nabídku tokenu ASI – to pravděpodobně povede k dalšímu zvýšení ceny tokenu.

Je ASI považován za dobrou investici?

Zkušení investoři do kryptoměn vědí, že presale kryptoměn mohou být předzvěstí obrovských výnosů. Obvykle získáte přístup k vysoce zvýhodněným cenám, které jsou dostupné pouze po určitou dobu. Společně s omezeným povědomím o projektu vytváří významný potenciál pro nárůst hodnoty. Presale kryptoměny ASI je toho skvělým příkladem a poskytuje investorům jedinečnou příležitost dostat se na palubu projektu předurčeného k úspěchu.

Díky obrovské uživatelské základně a solidním recenzím, které projekt již získal, předpovídají analytici společnosti AltSignals a jejímu tokenu ASI má světlou budoucnost a za pouhý 1 den již vybrala 112k $. Vzhledem k tomu, že mnozí již nyní spekulují o tom, zda token v roce 2023 překoná bariéru 1 $, není pochyb o tom, že držitele ASI čeká vzrušující rok 2023.